Coinbase CEO Brian Armstrong wil AI gebruiken voor code en besluitvorming

By: Coinstats
2025/09/04 16:16
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De CEO van Coinbase, Brian Armstrong, wil volop inzetten op Artificial Intelligence (AI). Hij heeft meerdere malen laten weten dat de exchange AI gaat omarmen voor ontwikkeling en besluitvorming.  Maar wat zijn de precieze plannen van Armstrong? En wat betekent het voor Coinbase? Coinbase CEO wil AI gebruiken voor ontwikkeling en besluitvorming De CEO van Coinbase, Brian Armstrong, wil AI steeds meer gebruiken in de plannen van de exchange. Hij wil dat het bedrijf AI steeds verder omarmd. In een bericht op X liet hij weten dat hij tegen oktober meer dan 50% van de code wil laten schrijven door AI: ~40% of daily code written at Coinbase is AI-generated. I want to get it to >50% by October. Obviously it needs to be reviewed and understood, and not all areas of the business can use AI-generated code. But we should be using it responsibly as much as we possibly can. pic.twitter.com/Nmnsdxgosp — Brian Armstrong (@brian_armstrong) September 3, 2025 In het bericht beaamt hij hoe de code wel ‘beoordeeld en begrepen’ moet worden. Ook zegt hij dat AI-generated code ‘niet in alle bedrijfsonderdelen’ te gebruiken zijn. Toch wil hij de grote stap zetten naar AI. Op het moment wordt ongeveer 40% van de code van Coinbase geschreven door AI. Armstrong wil hier tegen oktober meer dan 50% van maken. Het mooie aan AI is dat het erg efficiënt werkt. AI wordt steeds geavanceerder, waardoor er steeds meer geavanceerde taken uitgevoerd kunnen worden door bots. Toch is het belangrijk om er verantwoord mee om te gaan. Om mensen inzicht te geven in hoe Coinbase er verantwoord mee om wil gaan, heeft de exchange een rapport naar buiten gebracht. Hierin benoemen ze de manieren waarop ze zich tegen de risico’s van AI willen beschermen: “We hebben in nauwe samenwerking met onze beveiligings- en privacyteams een repository-gevoeligheidsmatrix ontwikkeld. Deze matrix identificeert de criteria waaraan repository-eigenaren moeten voldoen om LLM-gebaseerde tools te gebruiken voor code. Dit zorgt ervoor dat Coinbase de hoogste standaard hanteert voor klantveiligheid en kwaliteit, terwijl onze engineers snel en vol vertrouwen kunnen handelen.” Coinbase ontslaat ontwikkelaars omdat ze AI niet omarmden In een recent interview vertelde Armstrong ook dat Coinbase een aantal software-ontwikkelaars heeft ontslagen omdat ze AI niet omarmden. Hierin zei hij hoe belangrijk hij AI vindt en de rol ervan in besluitvormingsprocessen en ontwikkeling omarmd moet worden. Tijdens de podcast ‘A Cheeky Pint’ sprak hij hierover met John Collison, oprichter van Stripe: Uit dit interview blijkt dat ontwikkelaars bij Coinbase nu verplicht zijn om AI-tools als Cursor en Copilot te gebruiken. Hij ging persoonlijk in gesprek met de medewerkers die geen AI gebruikten binnen de deadline. In sommige gevallen heeft hij zelfs medewerkers ontslagen. Zo zei hij: “Sommige mensen waren overigens niet gecharmeerd van die hardhandige aanpak. Maar ik denk dat het in ieder geval duidelijkheid heeft geschapen dat we ons hiernaar moeten richten en erover moeten leren.” Wat betekent het voor Coinbase? Voor de bedrijfsvoering van Coinbase zal het weinig impact hebben. Toch heeft het een grote impact op hun klanten. Onder het bericht van Armstrong op X staan een aantal reacties die de keuze van de exchange niet snappen. Zo laat ontwikkelaar ChrisCo in een bericht op X weten dat het een raar doel is. Hij zegt dat ‘kwaliteit en onderhoudbaarheid’ het belangrijkste zijn voor code. “Het is bizar willekeurig en belachelijk gemakkelijk om te manipuleren als dat de doelstellingen van je organisatie zijn.” Sommige klanten zeggen zelfs dat ze van plan zijn om geen gebruik meer maken van Coinbase. Seeker zegt op X dat hij zijn Coinbase One abonnement niet gaat verlengen. Ook Semy is niet positief. Hij zegt dat hij zijn fondsen van de exchange af wil halen voordat het de verkeerde kant op gaat. De keuze van Armstrong wordt dus niet bepaald positief opgepakt. Ondanks dat AI een belangrijke bron van innovatie kan vormen, is het nog geen technologie waar klanten om staan te springen. Het kan dus een sterke invloed hebben op de positie van Coinbase op de cryptomarkt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Coinbase CEO Brian Armstrong wil AI gebruiken voor code en besluitvorming is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

