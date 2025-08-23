Coinbase scherpt beveiliging aan na dreiging door Noord-Koreanen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Coinbase voert strengere beveiligingsmaatregelen in nadat Noord-Koreaanse hackers probeerden te infiltreren via het remote-werkbeleid. CEO Brian Armstrong kondigde aan dat de exchange voortaan veel strikter zal controleren wie toegang krijgt tot gevoelige systemen. Coinbase is de populairste beurs in Amerika en ook de keuze voor veel grote bedrijven om hun bitcoin te stallen. In een podcast met Stripe vertelt Armstrong over zijn plannen. Ook is de zaak opmerkelijk omdat Coinbase recentelijk uithaalde naar het (Britse) banksysteem in een reclamepspotje. Daar klaagde het bedrijf indirect over de lekke infrastructuur en fouten in de systemen. Verplichte training en strengere selectie Volgens Armstrong moeten alle medewerkers voortaan een in-person training volgen in de Verenigde Staten. Daarnaast geldt dat werknemers met toegang tot kritieke systemen alleen in dienst mogen zijn als zij het Amerikaanse staatsburgerschap bezitten en bereid zijn hun vingerafdruk af te staan. Deze regels moeten voorkomen dat kwaadwillende actoren, vermomd als onschuldige sollicitanten, de interne infrastructuur van Coinbase binnendringen. Noord-Korea jaagt actief op crypto Armstrong benadrukte in een podcast dat Noord-Korea een uitgesproken interesse heeft in het stelen van cryptovaluta. Volgens hem worden er elk kwartaal honderden nieuwe IT-specialisten klaargestoomd in Noord-Korea, met als enige doel het misleiden van bedrijven en het bemachtigen van digitale middelen. Daarbij is er vaak sprake van dwang: families van programmeurs worden bedreigd of vastgehouden om medewerking af te dwingen. Infiltratie van andere bedrijven De dreiging is breder dan Coinbase alleen. In juni kwamen vier Noord-Koreaanse freelancers onder valse identiteiten bij meerdere cryptobedrijven binnen. Zij wisten gezamenlijk zo’n 900.000 dollar buit te maken. Amerikaanse autoriteiten waarschuwen dat inmiddels honderden bedrijven, waaronder technologiebedrijven en defensiecontractanten, slachtoffer zijn van soortgelijke pogingen tot infiltratie. Extra urgentie door eerder datalek bij Coinbase De nieuwe maatregelen van Coinbase volgen slechts enkele maanden na een groot datalek. Toen raakte minder dan 1 procent van de gebruikers betrokken, maar de financiële schade kan oplopen tot 400 miljoen dollar. Nog zorgwekkender is dat er ook privégegevens, zoals adressen en accountbalansen, op straat kwamen te liggen. Analisten waarschuwden dat dit niet alleen een digitaal risico vormt, maar ook een fysiek gevaar kan zijn voor getroffen gebruikers. I am a long time investor in and champion of @coinbase. Something that has to be said though – this hack – which includes home addresses and account balances – will lead to people dying. It probably has already. The human cost, denominated in misery, is much larger than the $400m… pic.twitter.com/ruSYKAGH7x — Michael Arrington ‍☠️ (@arrington) May 19, 2025 Toenemende druk op de sector en Coinbase De combinatie van datalekken, phishingcampagnes en doelgerichte infiltratiepogingen zet de cryptosector zwaar onder druk. Coinbase was de meest geïmiteerde Amerikaanse cryptomerknaam in phishingaanvallen van de afgelopen jaren. De aanpak van Armstrong laat zien dat beurzen niet alleen hun digitale infrastructuur moeten beveiligen, maar ook hun personeelsbeleid en interne processen. Met de nieuwe regels kiest Coinbase voor een strengere, meer gecentraliseerde aanpak. Daarmee lijkt het bedrijf niet alleen zijn eigen systemen te willen beschermen, maar ook een signaal af te geven aan de hele sector dat de grootste dreiging steeds vaker van binnenuit komt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Coinbase scherpt beveiliging aan na dreiging door Noord-Koreanen is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

