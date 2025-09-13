Coinbase vs SEC: verdwenen berichten zorgen voor beschuldigende vingers

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Het conflict tussen Coinbase en de SEC laaide opnieuw op toen duidelijk werd dat berichten van voormalig SEC-voorzitter Gary Gensler spoorloos verdwenen. Volgens Coinbase is dit een ernstige schending van de bewaarplicht. Het bedrijf vraagt de rechtbank om ingrijpen, sancties en een versneld onderzoek naar het interne gegevensbeheer van de toezichthouder. Hoe het conflict tussen Coinbase en de SEC ontstond De spanningen tussen Coinbase en de SEC sleepten al langer, maar escaleerden na onthullingen over verdwenen berichten van Gensler. Coinbase had eerder via het FOIA-proces meerdere verzoeken ingediend om inzicht te krijgen in interne communicatie over crypto-handhavingsbesluiten. Toen de SEC vervolgens geen cruciale documenten kon leveren, beschuldigde Coinbase de toezichthouder van obstructie en het achterhouden van informatie. Verdwenen Gensler-berichten en de rol van FOIA-verzoeken Rapport onthult structureel dataverlies Een rapport van de interne waakhond van de SEC bracht aan het licht dat berichten van Gensler uit de periode oktober 2022 tot september 2023 definitief zijn gewist. Dit kwam door een intern apparaatbeleid: gegevens werden automatisch gewist wanneer een toestel 45 dagen niet verbonden was. Daardoor gingen niet alleen berichten van Gensler verloren, maar mogelijk ook communicatie van meer dan twintig andere hooggeplaatste SEC-functionarissen. In totaal bleken zo’n veertig apparaten gevoelig voor dataverlies. Volgens het rapport had zo’n 40% van de verloren berichten betrekking op beleids- of handhavingskwesties. Volgens Coinbase was deze informatie essentieel voor een goed begrip van de besluitvorming binnen de SEC. FOIA-verzoeken strandden op onvolledige antwoorden Om de communicatie alsnog te achterhalen, schakelde Coinbase via History Associates het FOIA-proces in. Daarmee hoopte het bedrijf helderheid te krijgen over hoe de SEC intern met crypto-gerelateerde dossiers omging. De toezichthouder reageerde echter onvolledig en liet na te melden dat relevante berichten mogelijk permanent waren verwijderd. Die gebrekkige openheid voedde bij Coinbase het vermoeden dat de SEC bewust cruciale communicatie achterhield of vernietigde om juridische toetsing te vermijden. Coinbase accuses SEC of destroying Gensler’s texts (Oct 2022–Sep 2023) during FTX crash & crypto crackdowns—via “avoidable” wipes. Sept. 11 filing seeks sanctions, full searches (incl. Ethereum PoS), & proof—Grewal: “Gross violation of public trust.” Could undermine SEC cases. pic.twitter.com/q0idzJVJQX — Crypto Trend (@CryptoTrendzX) September 13, 2025 Juridische stappen en sanctie-eisen van Coinbase Verzoek tot gerechtelijk ingrijpen Op 11 september 2025 stapte Coinbase naar de rechtbank in Washington D.C. met een verzoek om de SEC ter verantwoording te roepen. Het bedrijf wil een hoorzitting over de vernietiging van documenten, versnelde inzage in welke berichten verloren zijn gegaan en onmiddellijke productie van alle nog beschikbare communicatie. Volgens Coinbase bemoeilijkt het verdwijnen van deze gegevens lopende rechtszaken, omdat ze mogelijk bewijs bevatten over interne afwegingen bij handhavingsbesluiten. Eis tot sancties en precedentwerking Behalve inzage eist Coinbase ook sancties tegen de SEC voor het schenden van de wettelijke bewaarplicht. Volgens Coinbase volgt de SEC een aanpak die zij omschrijven als “vernietigen en vertragen”. Belangrijke documenten verdwijnen en procedures lopen vertraging op. Tegelijk legt de toezichthouder miljardenboetes op aan bedrijven voor soortgelijke tekortkomingen. Die dubbele standaard ondermijnt volgens Coinbase het vertrouwen in de SEC. Gerechtelijk ingrijpen is volgens hen noodzakelijk om herhaling te voorkomen. Impact op vertrouwen in crypto-toezicht en markt De verdwijning van de berichten tast volgens Coinbase het fundament van regulatoir vertrouwen aan. Als de SEC niet transparant is over haar eigen besluitvorming, verliest de toezichthouder morele én juridische geloofwaardigheid. De zaak wakkert zorgen in de cryptosector aan over willekeurige handhaving en gebrek aan consistent beleid. Dit voedt zorgen die het investeringsklimaat verder kunnen verslechteren. 