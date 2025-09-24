Congres wil snel door Trump’s crypto plannen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Deze zomer zette Trump de deur open voor een mogelijke miljardeninstroom in de cryptomarkt. Zijn executive order om Amerikaanse pensioenfondsen toegang te geven tot alternatieve assets, waaronder Bitcoin, kreeg wereldwijd aandacht. Toch is de uitvoering tot nu toe stroef verlopen. Nu dringen Amerikaanse congresleden er bij toezichthouder SEC op aan om snel werk te maken van de plannen. Volgens hen kan dit voor miljoenen Amerikanen het verschil betekenen tussen een krap of een comfortabel pensioen. Politieke druk op SEC In een brief aan SEC voorzitter Paul Atkins riepen negen congresleden, onder wie French Hill en Ann Wagner, op tot “snelle assistentie” bij de implementatie van het decreet. Trump tekende op 7 augustus het bevel “Democratizing Access to Alternative Assets for 401(k) Investors”. Het besluit opent de deur voor beleggingen in niet alleen Bitcoin en andere cryptomunten zoals XRP, maar ook edelmetalen, infrastructuurfondsen, private equity en hedgefondsen. De congresleden willen dat de SEC de regels zo aanpast dat ook niet-geaccrediteerde investeerders toegang krijgen. Hun motivatie: ruim 90 miljoen Amerikanen zijn nu buitengesloten van deze mogelijkheden. In de brief staat: “We hopen dat deze stappen de 90 miljoen Amerikanen die nu buitengesloten zijn, kunnen helpen richting een waardig en comfortabel pensioen.” Van waarschuwing naar steun Het verzoek komt op een opvallend moment. Nog geen jaar geleden waarschuwde het Amerikaanse ministerie van Arbeid voor de risico’s van crypto in pensioenplannen. In mei dit jaar werden die strenge richtlijnen echter teruggedraaid. Met Trump’s decreet als katalysator lijkt de koers in Washington definitief te zijn verlegd. Voorstanders zien het als een logische stap: zolang de markt zorgvuldig gereguleerd wordt, moeten ook gewone Amerikanen de kans krijgen om te profiteren van de groei van digitale assets. $100 miljard dollar De Amerikaanse 401(k)-markt vertegenwoordigt een vermogen van maar liefst $9,3 biljoen. Zelfs een minimale allocatie van 1% naar crypto zou al $93 miljard richting de markt sturen. Mocht het nieuwe beleid daadwerkelijk worden uitgevoerd, dan zou dit een structurele kapitaalstroom naar Bitcoin betekenen. Daarmee komt de munt in aanmerking voor een vaste plek in pensioenportfolios, naast traditionele assets zoals aandelen en obligaties. Bitcoin als grootste kanshebber Hoewel Trump's plan ook andere categorieën omvat, van goud en infrastructuur tot hedgefondsen, wordt Bitcoin gezien als de grootste kanshebber. De munt profiteert van zijn status als "digitaal goud", zijn schaarste en de toenemende institutionele adoptie. Voor veel pensioenbeheerders biedt Bitcoin ook een hedge tegen inflatie en een manier om portefeuilles te diversifiëren. Als de sluizen van de pensioenmarkt daadwerkelijk opengaan, kan dat de positie van Bitcoin als serieuze beleggingsklasse verder verankeren.

Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Congres wil snel door Trump's crypto plannen is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 