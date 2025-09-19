The post Crypto All-Stars (STARS) +93x și ascensiunea HYPER appeared on BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin în declin: Crypto All-Stars (STARS) +93x și ascensiunea HYPER Sign Up for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. Andrei Popescu este un expert român în criptomonede, cunoscut pentru abordarea sa echilibrată și educativă în explicarea tehnologiilor blockchain și a pieței DeFi. Cu o experiență de peste 7 ani în domeniu, Andrei scrie articole detaliate pentru bloguri și reviste financiare, participă la podcasturi și ține webinarii despre investiții sigure în cripto. Este pasionat de descentralizare și promovează educația financiară pentru tineri. This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree Source: https://bitcoinist.com/dogecoin-stars-93x-bitcoin-hyper-2025-ro/The post Crypto All-Stars (STARS) +93x și ascensiunea HYPER appeared on BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin în declin: Crypto All-Stars (STARS) +93x și ascensiunea HYPER Sign Up for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. Andrei Popescu este un expert român în criptomonede, cunoscut pentru abordarea sa echilibrată și educativă în explicarea tehnologiilor blockchain și a pieței DeFi. Cu o experiență de peste 7 ani în domeniu, Andrei scrie articole detaliate pentru bloguri și reviste financiare, participă la podcasturi și ține webinarii despre investiții sigure în cripto. Este pasionat de descentralizare și promovează educația financiară pentru tineri. This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree Source: https://bitcoinist.com/dogecoin-stars-93x-bitcoin-hyper-2025-ro/

Crypto All-Stars (STARS) +93x și ascensiunea HYPER

By: BitcoinEthereumNews
2025/09/19 05:12
Hyperlane
HYPER$0.30486-4.21%
DeFi
DEFI$0.0019-6.40%
BRC20.COM
COM$0.0177-3.06%
Sign
SIGN$0.07913+0.22%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.001036-1.14%
StarsMint Stars
STARS$0.002691-14.62%

















































Andrei Popescu este un expert român în criptomonede, cunoscut pentru abordarea sa echilibrată și educativă în explicarea tehnologiilor blockchain și a pieței DeFi. Cu o experiență de peste 7 ani în domeniu, Andrei scrie articole detaliate pentru bloguri și reviste financiare, participă la podcasturi și ține webinarii despre investiții sigure în cripto. Este pasionat de descentralizare și promovează educația financiară pentru tineri.

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree


Source: https://bitcoinist.com/dogecoin-stars-93x-bitcoin-hyper-2025-ro/

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

VanEck Targets Stablecoins & Next-Gen ICOs

VanEck Targets Stablecoins & Next-Gen ICOs

The post VanEck Targets Stablecoins & Next-Gen ICOs appeared on BitcoinEthereumNews.com. Welcome to the US Crypto News Morning Briefing—your essential rundown of the most important developments in crypto for the day ahead. Grab a coffee because the firms shaping crypto’s future are not just building products, but also trying to reshape how capital flows. Crypto News of the Day: VanEck Maps Next Frontier of Crypto Venture Investing VanEck, a Wall Street player known for financial “firsts,” is pushing that legacy into Web3. The firsts include pioneering US gold funds and launching one of the earliest spot Bitcoin ETFs. Sponsored Sponsored “Financial instruments have always been a kind of tokenization. From seashells to traveler’s checks, from relational databases to today’s on-chain assets. You could even joke that VanEck’s first gold mutual funds were the original ‘tokenized gold,’” Juan C. Lopez, General Partner at VanEck Ventures, told BeInCrypto. That same instinct drives the firm’s venture bets. Lopez said VanEck goes beyond writing checks and brings the full weight of the firm. This extends from regulatory proximity to product experiments to founders building the next phase of crypto infrastructure. Asked about key investment priorities, Lopez highlighted stablecoins. “We care deeply about three questions: How do we accelerate stablecoin ubiquity? What will users want to do with them once highly distributed? And what net new assets can we construct now that we have sophisticated market infrastructure?” Lopez added. However, VanEck is not limiting itself to the hottest narrative, acknowledging that decentralized finance (DeFi) is having a renaissance. The VanEck executive also noted that success will depend on new approaches to identity and programmable compliance layered on public blockchains. Backing Legion With A New Model for ICOs Sponsored Sponsored That compliance-first angle explains VanEck Ventures’ recent co-lead of Legion’s $5 million seed round alongside Brevan Howard. Legion aims to reinvent token fundraising by making early-stage access…
Chainbase
C$0.25269-7.87%
KIND
KIND$0.006653+39.71%
DeFi
DEFI$0.001902-6.44%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:52
Share
Metaplanet raises $1.4B to fuel BTC purchases and U.S. subsidiary launch

Metaplanet raises $1.4B to fuel BTC purchases and U.S. subsidiary launch

Metaplanet Inc. has formalized the subsidiary in Miami, Florida, naming it Metaplanet Income Corp.
Union
U$0.014333+2.84%
Bitcoin
BTC$115,373.16-1.91%
Fuel
FUEL$0.0065+5.34%
Share
Cryptopolitan2025/09/17 23:34
Share
Interest rate cuts are coming – investors can expect a 200% increase in returns through Goldenmining

Interest rate cuts are coming – investors can expect a 200% increase in returns through Goldenmining

GoldenMining promotes cloud mining contracts with fixed daily payouts and claims of 200% returns, offering XRP, BTC, ETH, and DOGE options with low entry barriers.
Bitcoin
BTC$115,373.16-1.91%
XRP
XRP$2.9927-3.25%
Cloud
CLOUD$0.13986+5.23%
Share
Blockchainreporter2025/09/18 00:46
Share

Trending News

More

VanEck Targets Stablecoins & Next-Gen ICOs

Metaplanet raises $1.4B to fuel BTC purchases and U.S. subsidiary launch

Interest rate cuts are coming – investors can expect a 200% increase in returns through Goldenmining

US Fed Slashes Interest Rates by 25 BPS: How Will Bitcoin’s Price React?

U.S. Treasury Opens Consultation on Stablecoin Rules Under GENIUS Act