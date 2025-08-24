Crypto snipers: razendsnelle bots in de cryptomarkt

Wat is een crypto sniper en hoe werkt het? Een crypto sniper is in feite een handelaar die een bot heeft geprogrammeerd om altijd sneller te zijn dan de rest. Zodra er een nieuwe liquiditeitspool ontstaat of een smart contract live gaat, slaat de bot toe. Dit gebeurt volledig automatisch en met een snelheid die geen mens kan evenaren. Door bewust hogere transactiekosten te betalen, krijgt de transactie van de sniper voorrang en is de koop vaak al rond voordat anderen de kans hebben om te klikken. Vooral bij meme coins lanceringen komt dit scherp naar voren. Deze tokens kunnen in een paar minuten tijd enorm in waarde stijgen. Voor de sniper levert dit vaak flinke winst op, maar voor de doorsnee belegger is het een groot risico: de markt wordt scheefgetrokken en de kans op verlies neemt toe. Voor de sniper levert dit vaak flinke winst op, maar voor de doorsnee belegger is het een groot risico: de markt wordt scheefgetrokken en de kans op verlies neemt toe. On-chain data shows the same wallet that sniped $TRUMP & $LIBRA also grabbed $250K of YZY on launch Turned part of it into $800K fast but YZY has since crashed 93% from peak. Insider play or just sniper skill? #YZY #Solana #Memecoins @bubblemaps pic.twitter.com/6gqwpiOxZf — CryptoNinja (@CryptoNinjaPro) August 22, 2025 Voorbeelden van succesvolle en mislukte snipes De praktijk laat zien hoe lucratief dit kan zijn. Bij de lancering van tokens zoals YZY en LIBRA waren er wallets die binnen enkele minuten miljoenen aan winst wisten binnen te halen. In sommige gevallen bleken deze wallets zelfs al contact te hebben gehad met het contract vóórdat het officieel live ging, wat de verdenking van voorkennis voedt. Er zijn ook situaties waarin slechts een paar adressen bijna de hele voorraad wisten te bemachtigen, soms meer dan 90%. Niet elke poging loopt echter goed af. Bij verschillende projecten zakte de koers direct in nadat de snipers hun tokens massaal verkochten. Retailbeleggers die later instapten, bleven vaak achter met waardeloze tokens. Dit patroon laat duidelijk zien dat de kansen voor bots en gewone handelaren allesbehalve gelijk verdeeld zijn. This is worse than we thought We received DMs pointing to another sniper: one who SHARED funds and sniped tokens ALONGSIDE Naseem in the past There’s an elite group of snipers who dont compete but coordinate, making millions destroying charts Story is not over https://t.co/kYT2T91Zor — Bubblemaps (@bubblemaps) August 22, 2025 Risico’s van crypto snipers voor beleggers Voor de doorsnee belegger zijn crypto snipers vooral een risico. Vaak stappen zij pas in nadat de prijs al flink is opgelopen, waardoor ze tegen een te hoge koers kopen. Zodra de snipers hun winst nemen en verkopen, stort de prijs in en lopen veel kleine beleggers forse verliezen op. De vergelijking met front-running en insider trading in de traditionele markten is snel gemaakt. Het gaat om transacties die puur draaien om snelheid en toegang tot informatie, en die tasten het vertrouwen in crypto-projecten aan. Voor nieuwe investeerders kan dit een reden zijn om de markt te mijden. Ook analyse-tools zoals Bubblemaps en Lookonchain spelen hierbij een rol. Ze geven inzicht in welke wallets verdacht veel tokens bezitten of opvallend gedrag vertonen. Door die transparantie krijgen beleggers beter zicht op de risico’s en kunnen ze bewustere keuzes maken. A sniper made $27.8M by sniping the memecoin named after CZ’s dog(#Broccoli)! After CZ announced the name of his dog, this sniper sniped almost every meme coin named #Broccoli. Then he distributed #Broccoli to multiple wallets for selling using #disperse. The sniper… pic.twitter.com/r0DmIFIwgX — Lookonchain (@lookonchain) February 14, 2025 Crypto snipers: snelheid, winst en risico’s in balans Crypto snipers laten zien hoe technologie de handel in crypto kan veranderen. Hun bliksemsnelle bots leveren enorme winsten op, maar ze zorgen ook voor oneerlijke verhoudingen en grote risico’s voor gewone beleggers. Ontwikkelaars en analyse-tools proberen met allerlei maatregelen de markt eerlijker te maken. Het bericht Crypto snipers: razendsnelle bots in de cryptomarkt is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.