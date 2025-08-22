Crypto terugblik – marktupdate 22 augustus 2025

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De cryptomarkt is een actieve markt waar je als handelaar druk mee bezig bent om de marktupdates bij te houden. Ook als een beginner op de cryptomarkt is het verstandig om de markt voldoende in de gaten te houden. Op die manier weet je wanneer je moet investeren en wanneer je juist je positie moet verlaten. In deze crypto terugblik lees je alles wat in de week van 22 augustus 2025 gebeurd is en welke gevolgen dit heeft gehad voor de markt. Wat gebeurde er in crypto deze week? De week in cijfers In week 34 is er weer van alles gebeurd op de cryptomarkt. Vele nieuwtjes hadden dan ook impact op de koersen van de coins. Hieronder lees je wat we gezien hebben op de cryptomarkt, uitgelegd in cijfers: Bitcoin (BTC) handelde in een prijs range van $ 112.023 tot $ 119.161 in week 34. Bitcoin heeft hierdoor wat volatiliteit laten zien. Ethereum (ETH) handelde in de afgelopen 7 dagen van $ 4.080,65 tot $ 4.652,22. In week 34 werd opnieuw gespeculeerd over een All-Time-High (ATH) voor Ethereum. Deze behaalde de grootste altcoin niet. OKB laat de hardste stijging zien deze week. In de afgelopen 7 dagen wist de altcoin met 157% te stijgen. Hierdoor is het de hardste stijger van de week. De grootste daler van deze week is Hyperliquid (HYPE). Deze altcoin heeft een daling van meer dan 15% laten zien in de afgelopen 7 dagen. Als we kijken naar de totale marktkapitalisatie van de cryptomarkt in de afgelopen 7 dagen, dan zien we een daling van 0,6 %. Wil je lezen wat er in week 33 gebeurde op de markt? Lees dan de crypto terugblik van vorige week! Belangrijkste highlights in week 34 Er zijn op de cryptomarkt weer heel wat belangrijke dingen gebeurd in week 34. Hieronder vind je de belangrijkste highlights die impact op de markt hebben gehad in week 34. In deze crypto terugblik zullen we deze highlights nogmaals verder uitlichten. Amdax introduceert AMBTS: Het Amsterdamse crypto-bedrijf Amdax kondigde plannen aan om een bitcoin-treasury bedrijf op te richten. Dit bedrijf zal dan AMBTS genoemd worden. Zij willen voor een notering op Euronext Amsterdam zorgen. Daarnaast willen ze tenminste 1% van de algehele BTC voorraad bezitten. Ethereum ETF’s zien een record instroom: Uit de Bitwise Crypto Market Compass van week 34 blijkt dat Ethereum ETF’s recordinstromen hadden. Als we kijken naar de Bitcoin ETF instroom, dan zien we dat ETH op dat oppervlak Bitcoin heeft overtroffen. FOMC Minutes: In week 33 zagen we al een positief sentiment omdat er gespeculeerd werd dat de Federal Reserve (Fed) de rente zal verlagen. Op 19 augustus 2025 zijn de FOMC Minutes naar buiten gekomen die de marktverwachtingen hebben gevormd. Macro-economische factoren Elke week zijn er macro-economische factoren die een groot verschil kunnen maken voor de cryptomarkt. Niet iedere investeerder of handelaar denkt er bij na dat macro-economische factoren een groot verschil kunnen maken. Als er positief macro-economisch nieuws is, dan kan dit positief zijn voor de Bitcoin koers en altcoin koersen. Dit werkt ook andersom. Daarom vind je hieronder de 3 belangrijkste macro-economisch factoren van week 34: Jackson Hole Symposium & Powell’s toespraak: Op 22 augustus zal de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, een toespraak houden op de Jackson Hole Symposium conferentie. De markt kan hier scherp op reageren en hierdoor kan het een directe impact hebben op de prijsbewegingen van bijvoorbeeld Bitcoin of Ethereum. De speech zal iets kunnen benoemen over de mogelijke renteverlaging. FOMC Minutes: De FOMC Minutes staan ook tussen de highlights van week 34. De FOMC Minutes van de Fed-vergadering van juli zijn naar buiten gekomen in de week van 22 augustus 2025. Dit bood ons inzicht in hoe het monetair beleid ingevoerd zal worden. Sterkere Amerikaanse dollar: Deze week zagen we een relatief sterke Amerikaanse dollar (USD). Dit is van belang voor de cryptomarkt, want dit kan de aantrekkingskracht naar de cryptomarkt toe verminderen. Wil je de volledige macro-economische agenda van week 34 weten? Lees dan onze macro agenda voor crypto! Geopolitieke factoren Naast de macro-economische factoren, zijn ook de geopolitieke factoren van groot belang. Bij onzekerheid in de wereld kan dit ervoor zorgen dat investeerders eerder kiezen voor cryptocurrency, zoals Bitcoin. Als het juist gaat om regelgevende spanning, dan kan dit ook de andere kant op werken. Hieronder lees je welke geopolitieke factoren in de week van 22 augustus 2025 invloed hebben gehad op de markt: De crypto terugblik voor de geopolitieke factoren: China overweegt Yuan stablecoins: China is aan het onderzoeken of ze een Yuan onderlegde stablecoin een internationale rol willen laten spelen. Dit wil het land doen om de Yuan te versterken en op die manier de dominatie van de dollar stablecoin tegen te gaan. Dit markeert een strategische hervorming in het land richting financiële innovatie. EU versnelt plannen voor de digitale euro: De EU heeft de plannen versneld voor een digitale euro. Dit komt naar aanleiding van de recente Amerikaanse stablecoin regels, de Genius Act. Beleidsmakers overwegen het gebruik van publieke blockchains. Hierbij kun je denken aan de blockchain van Ethereum of Solana. Rusland bouwt crypto-schaduweconomie om sancties te omzeilen: Volgens het onderzoeksbureau Chainalysis, heeft Rusland een crypto gebaseerd schaduwnetwerk opgebouwd. Dit zou het land gedaan hebben via een op de roebel gebaseerde munt. Volgens het onderzoeksbureau doet Rusland dit om sancties te ontwijken. Dit verhoogt de risico’s wereldwijd en kan ervoor zorgen dat de cryptomarkt negatief in het nieuws komt. De prestaties van Bitcoin deze week Bitcoin is de grootste cryptocurrency. Dit zorgt ervoor dat vele investeerders geïnteresseerd zijn in de prestaties van Bitcoin in week 34. BTC handelde deze week tussen $ 112.023 en $ 119.161. In week 33 zagen we een ATH voor BTC, maar dit is deze week niet aan de orde. In de afgelopen 7 dagen is Bitcoin met 5% gedaald. Als we kijken in deze crypto terugblik, dan zien we dat BTC in de afgelopen 30 dagen met 5,2% gedaald is. { "width": "100%", "height": "400", "symbol": "COINBASE:BTCUSD", "interval": "60", "timezone": "Europe/Amsterdam", "theme": "light", "style": "1", "locale": "en", "hide_top_toolbar": true, "allow_symbol_change": true, "save_image": false, "calendar": false, "support_host": "https://www.tradingview.com" } Het hoogtepunt van de Bitcoin koers was in de afgelopen 7 dagen $ 119.161. We zien dat BTC het ondersteuningsniveau van $ 112.500 weet vast te houden. Wanneer Bitcoin dit ondersteuningsniveau weet vast te houden, kan de koers opnieuw stijgen. Verliest BTC de ondersteuning? Dan kan het zijn dat we een verdere daling gaan zien tot onder de $ 112.000. We begonnen deze week met een optimistisch patroon, maar Bitcoin verloor dit momentum, waardoor de koers nu aan het dalen is. De BTC koers heeft op vrijdag 22 augustus een korte dip gezien, waardoor het mogelijk is dat de koers weer verder gaat stijgen. Wil je elke dag bijhouden wat de Bitcoin koers doet? Lees dan onze Bitcoin koers vandaag analyses. Bron: TradingView Crypto terugblik: De top 5 trending coins in week 34 Elke week zijn er altcoins die het beter doen dan andere altcoins. Bitcoin is natuurlijk een geval apart, omdat het de grootste coin is waar het meeste interesse voor is. Toch is het goed om in week 34 te kijken wat de top 5 trending coins waren deze week. Hieronder vind je daarom de top 5 trending altcoins in week 34. Dit zijn 5 altcoins die qua marktkapitalisatie (market cap) behoren tot de top 100 cryptocurrencies. 1. OKB (OKB) OKB is de winnaar deze week als het gaat om een stijging, maar ook om de populariteit van de altcoin. Het is op dit moment een trending altcoin. In de afgelopen 7 dagen is de OKB koers met 157.9%. Als we kijken naar de prijsrange van OKB, dan zien we dat de altcoin handelde tussen de $ 90.80 tot $ 255.27. De laatste ATH van OKB was dan ook op vrijdag 22 augustus 2025. Toen behaalde de OKB koers een hoogte van $ 255.50. Het is goed mogelijk dat we binnenkort een nieuwe ATH gaan zien van deze altcoin, wanneer de interesse groot blijft. OKB houdt op dit moment de $ 250 vast, waardoor er mogelijke nieuwe stijging aan zit te komen. Bron: TradingView 2. Pudgy Penguins (PENGU) Ook Pudgy Penguins was in week 34 weer een erg populaire coin. De memecoin werd erg veel verhandeld, maar er waren geen groene cijfers zichtbaar. In de afgelopen 7 dagen is de PENGU koers namelijk met 8,7% gedaald. In de afgelopen 7 dagen werd PENGU verhandeld tussen de $ 0.02907 en $ 0.03409. Pudgy Penguins heeft voor het laatst een ATH bereikt in december 2024. Toen behaalde de koers een hoogte van $ 0.06845. Tot op heden blijft de PENGU koers tegen de weerstand van $ 0.03500 aanhangen. Wanneer PENGU deze weerstand kan doorbreken, is het mogelijk dat de koers weer opnieuw kan gaan stijgen. Bron: TradingView 3. Ethereum (ETH) Ook de grootste altcoin, Ethereum, kan niet ontbreken in dit trending rijtje. ETH ziet helaas voor de Ethereum liefhebbers geen groene cijfers. In de afgelopen 7 dagen is de Ethereum koers met 7,8% gedaald. Als we de ETH koers van de afgelopen 30 dagen erbij pakken, dan zien we wel groene cijfers. De koers is op basis van de afgelopen 30 dagen met 14,6% gestegen. De prijs range waarmee Ethereum verhandeld werd in de afgelopen 7 dagen was $ 4,080.65 tot $ 4,652.22. De ETH koers zit op het moment van schrijven nog 12,5% onder de ATH die we hebben gezien in november 2021. Toen behaalde de ETH koers een prijs van $ 4,878.26. Wanneer ETH de $ 4,600 opnieuw kan doorbreken, kan de koers weer stijgen. Als ETH juist de ondersteuning van $ 4,000 verliest, kan er een flinke daling ingezet worden. Bron: TradingView 4. Ethena (ENA) Ook Ethena is in de week van 22 augustus 2025 een zeer populaire altcoin. ENA is in de afgelopen 7 dagen gedaald met 10%. Als we dan naar de ENA koers van de afgelopen 30 dagen kijken, dan zien we duidelijk een stijging. Het gaat dan om een stijging van 33,8%. Ethena werd in de afgelopen 7 dagen verhandeld tussen de $ 0.6226 en $ 0.7445. De laatste ATH die we hebben gezien van deze altcoin was op 11 april 2024. Toen behaalde de koers een hoogte van $ 1.52. Op het moment van schrijven zitten we daar ruim 57% onder. Wanneer ENA de weerstand van $ 0.75 weet te doorbreken, is een verdere stijging mogelijk. Verliest Ethena juist de ondersteuning van $ 0.60, dan kan er een verdere daling worden ingezet. Bron: TradingView 5. Ripple (XRP) De Ripple token, XRP, blijft een altcoin die erg trending is. Toch zien we ook bij XRP rode cijfers de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen 7 dagen zagen we een daling van 8% bij de Ripple coin. In de afgelopen 7 dagen is de XRP koers zelfs met bijna 18% gedaald. XRP werd in de afgelopen 7 dagen verhandeld van $ 2.83 tot $ 3.14. Wanneer de XRP prijs onder de $ 2.80 zakt, is het mogelijk dat de koers nog veel verder naar beneden daalt. Hierbij kun je denken aan een daling tot $ 2.50. Als XRP juist de $ 3.15 weet te doorbreken, is het mogelijk dat we weer opnieuw een stijging gaan zien van de Ripple altcoin. Bron: TradingView De totale marktkapitalisatie van de cryptomarkt In deze crypto terugblik van 22 augustus 2025 kijken we ook naar de totale marktkapitalisatie van de cryptomarkt. Op die manier kunnen we zien of de markt aan het groeien of inkrimpen is. Dit kan uitwijzen hoeveel interesse er daadwerkelijk voor de markt is. Als we kijken naar de cijfers, dan zitten we op dit moment voor een totale market cap rond de 3,4 miljard. Dit is 0,6% minder dan voorgaande week. Bron: CoinStats Crypto terugblik: Institutionele adoptie Institutionele adoptie is een zeer belangrijk onderdeel van de cryptomarkt. Zonder de institutionele adoptie zal de markt veel minder snel stijgen. In week 34 van 2025 zijn er geen specifieke verschillende bedrijven die BTC of ETH hebben toegevoegd aan hun wallet. Er is wel meer interesse in de cryptomarkt vanuit bepaalde bedrijven. Dit zijn deze week deze bedrijven: NextGen Digital Venture (Singapore) lanceerde een nieuw crypto-equityfonds. Hierdoor haalde ze binnen een korte tijd meer dan $ 100 miljoen aan kapitaal op. UBS rapporteert dat Chinese family offices van plan zijn ongeveer 5 % van hun wallet te spenderen aan crypto activa. Wanneer we kijken naar de Bitcoin ETF instroom voor week 34, dan zien we bij SoSoValue dat er deze week een uitstroom was van $ 1,15 miljard. Bron: SoSoValue Crypto trends op X & Telegram Elke week zijn er ook trends op X en Telegram die interessant zijn om te volgen. De trending topics weerspiegelde de interesse van de investeerders. De volgende dingen werden deze week vaak benoemd op X en Telegram: Het marktsentiment: Op X wordt er veel gesproken over het marktsentiment en wat nu precies de redenen zijn dat de cryptomarkt aan het dalen is. Hierbij worden ook voornamelijk memecoins genoemd. Dogecoin (DOGE): DOGE is aan het stijgen en dit wordt veel benoemd op X. De memecoin staat bekend als de grootste memecoin, waardoor er vaak gespeculeerd wordt over de prijs. Ethereum stijgt: Ook ETH werd veel genoemd de afgelopen 7 dagen. Hierbij wordt vooral de ETF instroom benoemd en de prijsstijgingen worden in verhouding gezet met de prijsstijgingen van Bitcoin. De memecoin hype: Op zowel X als op Telegram wordt er gesproken over de groeiende invloed van meme coins. Hierbij wordt er gekeken naar waar de hype vandaan komt en waar het positieve sentiment vandaan komt. Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes op social media? Volg ons dan op X. Vooruitblik op week 35 2025 De cryptomarkt is een volatiele markt waarbij het belangrijk is dat je weet wanneer er wat gaat gebeuren. 1 nieuwtje kan een groot verschil maken in de koersen. Hieronder vind je daarom de vooruitblik voor volgende week, week 35 2025 in deze crypto terugblik. Zo weet je wat je volgende week kunt verwachten: Fed-symposium in Jackson Hole: De bijeenkomst van de Federal Reserve in Jackson Hole is altijd een belangrijke gebeurtenis voor de cryptomarkt. Ook al vindt de bijeenkomst deze week plaats, nog kunnen we daar in week 35 gevolgen van zien. De BBP en werkloosheidscijfers: In week 35 in 2025 komen de bruto binnenlands product (BBP) en werkloosheidscijfers in de VS naar buiten. Deze gegevens kunnen invloed hebben op de cryptomarkt. De EU en de digitale euro: De versnelde plannen van de Europese Unie voor de digitale euro kan reactie met zich mee brengen voor de cryptomarkt. Het is nog niet duidelijk hoe snel de EU hiermee aan de slag gaat, waardoor het in week 35 invloed kan hebben op de cryptomarkt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Crypto terugblik – marktupdate 22 augustus 2025 is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.