Cryptoanalist vergelijkt cyclus: Ethereum koers mogelijk naar $8.000 tot $10.000

By: Coinstats
2025/09/13 01:16
LETSTOP
STOP$0.13169-5.81%
Bitcoin
BTC$116,534.63+1.86%
TokenFi
TOKEN$0.01491+5.97%
TOMCoin
TOM$0.00029+2.11%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Ethereum koers handelt rond $4.500, na een stijging van circa 2% in de afgelopen 24 uur. Op weekbasis staat de koers meer dan 4% hoger. Daarmee beweegt het ETH token in een nauwe bandbreedte tussen $4.400 en $4.536. Kan de Ethereum prijs met sterke institutionele vraag hier binnenkort bovenuit stijgen? De Ethereum koers test belangrijke zone Op de 4-uurs koersgrafiek blijft de Ethereum koers steun vinden bij $4.400 tot $4.420. Zowel de 100 EMA als de 200 EMA liggen in dit prijsgebied. Deze voortschrijdende gemiddelden worden vaak gebruikt om het sentiment op korte termijn te meten. Zolang de ETH koers erboven blijft, hebben de bulls de overhand. De RSI, een indicator die de kracht van een trend meet, staat rond 58. Dat wijst op toenemende koopkracht na een periode van zijwaartse beweging. Daarnaast is er een dalende trendlijn naar boven doorbroken, wat vaak op hernieuwde koopinteresse duidt. De volgende hindernis ligt rond $4.536. Als de Ethereum koers daarboven sluit, dan kan dat de deur openen naar hogere niveaus. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Cryptoanalist vergelijkt cyclus: Ethereum koers mogelijk naar $8.000 tot $10.000 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Een Fibonacci analyse geeft nieuwe ETH niveaus aan Een technische analyse met Fibonacci retracement laat zien dat er rond $4.496 een weerstand ligt. Dit is het 0,382 retracementniveau, berekend vanaf de recente top en bodem. Wordt dit niveau doorbroken, dan kijken de traders naar $4.584 (0,5 retracement) en $4.672 (0,618 retracement). Tegelijkertijd is er nog weerstand bij $4.427 zichtbaar. Dit is van de Supertrend indicator afkomstig, die vaak als dynamisch keerpunt fungeert in de koers. Als de ETH prijs terugvalt onder $4.387, dan kan dat leiden tot een hernieuwde test van $4.268. Bij sterkere verkoopdruk komt zelfs $4.211 weer in beeld. Cryptoanalisten vergelijken eerdere Ethereum cycli Strategen vergelijken de huidige structuur van Ethereum met de fase die Bitcoin in 2020 doormaakte. Toen bleef BTC maandenlang consolideren, voordat er een snelle doorbraak richting nieuwe all-time highs volgde. Volgens marktanalist Kamran kan Ethereum zich in een vergelijkbare mid-cycle correctie bevinden. Hij meldt dat er binnen enkele maanden een rally richting $8.000 tot $10.000 mogelijk is. Dit scenario wordt ondersteund door andere technische cryptoanalisten die koersdoelen van $5.000 tot $7.000 noemen, afhankelijk van specifieke patronen zoals de descending triangle. $ETH blasting off! Next stop is $5K! pic.twitter.com/oLrCOf6R65 — (@Karman_1s) September 11, 2025 De institutionele vraag naar ETH blijft toenemen Naast de koersgrafieken spelen ook grote Ethereum aankopen door bedrijven een rol. On-chain data laat zien dat BitMine onlangs voor ongeveer $204 miljoen aan ETH heeft gekocht. Daarmee komt de totale waarde van hun Ethereum bezit rond de $9,2 miljard. Het bedrijf heeft als doel om 5% van alle ETH in handen te krijgen. Tom Lee van Fundstrat ziet Ethereum als een langetermijnactiva voor grote financiële instellingen. Hij verbindt deze groei aan twee factoren: integratie met kunstmatige intelligentie en verbeteringen in de netwerkinteroperabiliteit. Volgens hem kan Ethereum hierdoor een vaste plaats in institutionele portefeuilles krijgen. BitMine again bought $204,000,000 in $ETH. Big money is still betting on Ethereum. pic.twitter.com/1eWncy0tz0 — Ted (@TedPillows) September 11, 2025 Regulering en ETF ontwikkelingen De SEC in de Verenigde Staten stelde deze week meerdere beslissingen over crypto ETF’s uit, waaronder het voorstel voor een Ethereum staking ETF van BlackRock. Hoewel dit voor vertraging zorgt, benadrukten diverse analisten dat oktober de belangrijkste maand voor mogelijke goedkeuringen blijft. Daarnaast werkt de SEC ook aan een standaardkader voor de toelating van crypto ETF’s. Dat zal toekomstige aanvragen eenvoudiger en sneller moeten maken. Een duidelijke structuur kan de instroom van institutioneel kapitaal richting Ethereum verder vergroten. Vooruitblik op Ethereum koers voor de komende maanden De Ethereum koers blijft voorlopig in een consolidatie tussen $4.400 en $4.536. De bulls hebben laten zien dat zij bereid zijn steunpunten te verdedigen, terwijl de bears juist de bovenkant van de bandbreedte tegenhouden. Het is belangrijk om de prijsniveaus van $4.496 en $4.536 te volgen. Een overtuigende doorbraak daarboven kan de ETH koers naar hogere Fibonacci niveaus brengen. Aan de andere kant vormt $4.420 opnieuw een sterk referentiepunt voor de bears. Institutionele aankopen en mogelijke ETF goedkeuringen in de VS versterken het langetermijn plaatje voor Ethereum. Zolang de Ethereum koers boven $4.400 blijft, is de kans op een verdere stijging groter dan op een terugval. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Cryptoanalist vergelijkt cyclus: Ethereum koers mogelijk naar $8.000 tot $10.000 is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.6.20)

Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.6.20)

What happened in the past 24 hours? Take a look at the picture review of "Ai&Meme Daily"! ?6/20 Update: Low liquidity market, altcoins have a large pullback, and the top
TOP Network
TOP$0.000096--%
Sleepless AI
AI$0.1496+4.68%
Memecoin
MEME$0.002707+3.87%
Share
PANews2025/06/20 10:09
Share
Sol Strategies Files for Nasdaq Listing as SOL Holdings Exceed 420,000

Sol Strategies Files for Nasdaq Listing as SOL Holdings Exceed 420,000

Canadian digital asset firm Sol Strategies has filed for listing on the Nasdaq Capital Market amid its US market expansion strategy. Key Takeaways: Sol Strategies has filed to list on Nasdaq under the ticker “STKE” as part of its U.S. expansion. The firm holds over 420,000 SOL tokens and is positioning itself as a blockchain-focused investment vehicle. Sol Strategies will follow Canadian governance standards and remain exempt from certain US rules. The company, which currently trades on the Canadian Securities Exchange (CSE), aims to have its common shares listed under the ticker “STKE” on Nasdaq, according to a Form 40-F registration statement filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. The listing comes as Sol Strategies reveals it holds over 420,000 SOL tokens, which makes the firm one of the more prominent institutional holders of Solana’s native asset. Source: SEC Sol Strategies Eyes Growth as Digital Asset Investment Vehicle Sol Strategies is positioning itself as a digital asset investment vehicle with a focus on emerging blockchain technologies. In its filing, the company cited expectations of further growth driven by Solana’s growing market share in asset tokenization and the digital asset infrastructure landscape. The company also revealed it has 172.2 million common shares outstanding, along with a range of convertible securities—including over 12 million warrants and 5.3 million stock options. These figures point to a potentially active capitalization table, should investor interest pick up following a successful U.S. listing. Sol Strategies qualifies as a “foreign private issuer” under SEC rules, which exempts it from certain U.S. regulatory requirements, including proxy solicitation rules and Section 16 filings. It intends to continue following Canadian governance practices under the CSE framework, which differ in several ways from U.S. standards. For instance, its board does not require a majority of independent directors, and it does not maintain separate nominating or compensation committees as mandated by Nasdaq for domestic issuers. Despite the listing ambitions, the firm acknowledged a range of risks, including the evolving nature of crypto regulation, potential volatility in digital asset prices, and the uncertainty surrounding classification of certain tokens under securities laws. SOL Strategies Files $1B Shelf Prospectus for Future Growth In May, SOL Strategies filed a preliminary shelf prospectus in Canada on May 27, aiming to raise up to $1 billion . While the company has no immediate fundraising plans, the filing is a strategic move to create financing flexibility as it targets expansion within the Solana ecosystem. Once approved, the shelf will allow SOL Strategies to offer a mix of securities, ranging from common shares to debt instruments, over time without re-filing for each issuance. In April, the company also secured a $500 million convertible note facility from ATW Partners in April. Proceeds will be used to acquire and stake SOL tokens on SOL Strategies’ own validators. The notes are interest-bearing in SOL and performance-linked, aligning the firm’s capital strategy with Solana’s staking economy. In another development, SOL Strategies has signed an MOU with Superstate to explore issuing tokenized company shares on the Solana blockchain. The initiative, still subject to regulatory review, would mark one of the first attempts to move public equity on-chain.
SynFutures
F$0.009028-2.92%
Union
U$0.01129+12.67%
Solana
SOL$240.64+6.22%
Share
CryptoNews2025/06/19 14:29
Share
Thai SEC opens consultation period for token issuance rules

Thai SEC opens consultation period for token issuance rules

The consultation period comes as Thailand seeks to clarify regulations for the crypto industry.
TokenFi
TOKEN$0.01491+6.12%
Share
PANews2025/06/21 06:03
Share

Trending News

More

Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.6.20)

Sol Strategies Files for Nasdaq Listing as SOL Holdings Exceed 420,000

Thai SEC opens consultation period for token issuance rules

This Altcoin Has Been Backed By Top Experts To Outperform Solana, XRP and Cardano In The Next 6 Months

Dogecoin Price Prediction: DOGE Builds Momentum on ETF Hype, While Viral $0.035 DeFi Crypto Targets $1