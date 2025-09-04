Cryptoanalist ziet volume shelf signaal: Bitcoin koers richting $118.000

De Bitcoin koers staat begin september stabiel rond $111.000. Grote BTC aankopen door bedrijven en de toenemende instroom via ETF's ondersteunen dit prijsniveau. Ook technische indicatoren laten zien dat de bulls voorlopig de controle behouden. Kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort naar hogere niveaus bewegen? De Bitcoin koers en BTC liquidaties versterken het momentum De Bitcoin koers bevindt zich rond $111.000. Deze lichte koersstijging werd veroorzaakt door een sterke koopdruk en een golf van liquidaties. Uit data van CoinGlass bleek dat in slechts vier uur tijd voor ongeveer $60 miljoen aan shortposities werd weggevaagd. Zulke liquidaties ontstaan wanneer de bears met leverage hun posities verliezen, wat vaak leidt tot extra opwaartse druk. Volgens cryptoanalist Donald Dean ligt de volgende belangrijke prijszone rond $118.000. Hij baseert dit op de volume shelf analyse, een methode die onderzoekt bij welke prijsniveaus in het verleden veel handelsvolume lag. Dat zijn vaak zones waar opnieuw veel koop- of verkoopactiviteiten plaatsvinden. Een academische studie uit 2023 laat zien dat het meenemen van volumepunten de voorspellende waarde van de technische modellen in de cryptomarkt met ruim 15% kan verbeteren. $BTC $BTCUSD Bitcoin – Moving Higher Off Support Price Target: $131k BTC is bouncing off support and is moving higher. The next target is $131k with a short stop at $118k at the volume shelf.$IBIT pic.twitter.com/mJmQOza5MS — Donald Dean (@donaldjdean) September 2, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin lijkt inmiddels vast boven de $100K te staan, en nu Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de… Institutionele kopers versterken de BTC rally Naast de technische factoren speelt ook de institutionele vraag een steeds grotere rol. Bedrijven gebruiken Bitcoin steeds vaker als reserveactiva in hun treasury. Strategy Inc., vaak vergeleken met MicroStrategy vanwege zijn agressieve aanpak, kocht recent nog 4.048 BTC. De totale waarde van deze aankoop bedroeg $449,3 miljoen, tegen een gemiddelde prijs van bijna $111.000 per token. Strategy bezit daarmee in totaal meer dan 636.000 BTC, goed voor bijna $47 miljard aan aankopen. Dit blijkt uit een recente SEC publicatie. De laatste aankoop kwam tot stand dankzij een reeks aandelenverkopen, goed voor $471,8 miljoen. Andere bedrijven, zoals de Ming Shing Group ($483 miljoen) en KindlyMD ($679 miljoen), kondigden in dezelfde periode ook grote BTC aankopen aan. Als Strategy tot de S&P 500 index wordt toegelaten, dan kan dat leiden tot miljarden extra instroom van passieve beleggers die automatisch aandelen in dit bedrijf kopen. Daarmee zou Bitcoin indirect dieper in de reguliere financiële markten verankerd raken. De ETF instroom en BTC halving in 2025 De lancering van de iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) in 2024 bleek een keerpunt. Deze ETF maakte het voor institutionele partijen eenvoudiger om via gereguleerde beurzen toegang tot Bitcoin te krijgen. Analisten verwachten dat de instroom in dit soort fondsen verder zal toenemen naarmate de volgende BTC halving in 2025 dichterbij komt. BTC halvings, waarbij de beloning voor Bitcoin miners wordt gehalveerd, verlagen het tempo waarmee nieuwe BTC tokens op de markt komen. Historisch gezien leidde dit in de jaren daarna vaak tot sterke prijsstijgingen, doordat de vraag harder groeide dan het aanbod. Medeoprichter Keith Alan van Material Indicators meldde dat rond de 100-daagse SMA een sterke weerstand ligt. Deze moving average valt samen met een belangrijke trendlijn. De bulls moeten dit niveau overtuigend doorbreken om het momentum voor BTC vast te houden. $BTC is now attempting to confirm an R/S Flip at the 2025-07-07 Timescape Level, but it’s not how you start, it’s how you finish. Strong technical resistance lives where the 100-Day SMA has confluence at the Trend Line. BTC Bulls need to R/S Flip that too to prevent a Death Cross… pic.twitter.com/QtYqmGKeVd — Keith Alan (@KAProductions) September 2, 2025 De verwachte volatiliteit van de Bitcoin koers in september Hoewel de Bitcoin koers opwaarts beweegt, wijzen verschillende crypto experts op mogelijke koersschommelingen in september. Statistieken uit eerdere jaren laten zien dat vooral de derde week van deze maand vaak zwakkere BTC prestaties opleverde. Cryptoanalist Marcus Corvinus omschreef de markt als een ‘kritiek moment’. Hij wees op zware bearish candles in recente sessies, die volgens hem aangeven dat de kopers tijdelijk terrein verliezen. Tegelijkertijd benadrukken andere analisten dat de fundamentele vraag vanuit institutionele hoek juist verder toeneemt. $BTC ’s daily chart is flashing a critical moment. Price has been riding an uptrend but now sitting at the bottom of the channel. Heavy bearish candles closed, signaling buyers are losing grip. A breakdown here could confirm the end of the uptrend → start of a fresh… pic.twitter.com/YoY196aAer — Marcus Corvinus (@CryptoBull009) September 2, 2025 Bitcoin innovaties versterken de lange termijn adoptie Naast de BTC prijsbewegingen krijgt Bitcoin ook een steeds grotere rol als technologische infrastructuur. Innovaties zoals het Lightning Network zorgen voor snellere en goedkopere transacties. De Taproot upgrade maakt daarnaast complexere smart contracts en meer schaalbaarheid mogelijk. Voor institutionele investeerders vormen deze ontwikkelingen een extra reden om BTC tokens te kopen en te holden. Bitcoin wordt daardoor niet alleen gezien als een hedge tegen inflatie, maar ook als een netwerk dat zich technisch blijft ontwikkelen. Wat staat BTC de komende maanden te wachten? De combinatie van sterke institutionele aankopen, toenemende ETF instroom en de naderende halving in 2025 scheppen een stevige basis voor de Bitcoin koers. 