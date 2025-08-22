Cryptomarkt bereidt zich voor op teleurstelling: kans op renteverlaging keldert

By: Coinstats
2025/08/22 01:16
Bitcoin
BTC$112,274.44-1.57%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003509-2.87%
Cross The Ages
CTA$0.03848-7.56%
Constellation
DAG$0.0358-9.13%
Wink
LIKE$0.011919+2.71%
OP
OP$0.711-2.33%
@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Eerder deze maand leek iedereen vertrouwen te hebben in een renteverlaging volgende maand vanuit de Amerikaanse centrale bank. Daar is de markt nu niet meer zo zeker van, en dat zien we terug in de kwakkelende koersen. Investeerders lijken zich voor te bereiden op een teleurstelling, maar hopen stiekem dat ons morgen een verrassing te wachten staat. Renteverlaging is nog steeds de verwachting Morgen houdt voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Jerome Powell een toespraak op een conferentie in Jackson Hole. De bank heeft de beleidsrente al het hele jaar stabiel gehouden, maar voor het eerst verwacht de markt dat de economie gestimuleerd wordt (goedkopere leningen zorgen voor meer vraag in de economie). Het vertrouwen in een renteverlaging heeft alles te maken met de slechte banencijfers die aan het begin van de maand naar buiten werden gebracht. In juli kwamen er veel minder banen bij dan verwacht en ook de cijfers van mei en juni werden fors naar beneden bijgesteld. Het zou een teken kunnen zijn dat de Amerikaanse economie richting een recessie beweegt, en dus knalde de kans op een renteverlaging de lucht in. Vorige week dinsdag kwam ook nog eens de consumentenprijsindex (CPI) lager binnen dan verwacht, waardoor op een gegeven moment de hele futuresmarkt een renteverlaging verwachtte. Een dag later zwakte het optimisme af toen de producentenprijsindex (PPI) flink teleurstelde met hogere cijfers. Sindsdien houden steeds meer mensen rekening met opnieuw een rentepauze. Momenteel houdt 71,3 procent van de futuresmarkt rekening met een renteverlaging van 0,25 procent, zo laten gegevens van CME Group zien. Dat is nog steeds een dikke meerderheid, maar het percentage is dus rap gedaald de afgelopen tijd. De notulen van de laatste rentevergadering hebben daar ook aan bijgedragen. De meerderheid ziet de opwaartse inflatierisico’s als groter dan het risico op een zwakkere werkgelegenheid. Goed om te melden is dat de vergadering na de zwakke banencijfers plaatsvond. Alle ogen naar morgenmiddag Toch lijkt de markt zich al in te dekken voor een tegenvaller. Ondertussen gaat de aandacht uit naar de speech van morgen om 16:00 uur. Het meest waarschijnlijke scenario is dat Powell de opties openlaat, aangezien er nog veel nieuwe data op komst is die het besluit van de Fed zal beïnvloeden. Als er wordt gehint naar een verlaging dan zou zich dat waarschijnlijk vertalen in een stijgende bitcoin (BTC) koers. Maar een strenge toon kan juist negatief uitpakken. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Cryptomarkt bereidt zich voor op teleurstelling: kans op renteverlaging keldert is geschreven door Ivo Melchers en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.5.9)

Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.5.9)

Virtuals break through $2
Sleepless AI
AI$0.1173-2.25%
Memecoin
MEME$0.002644-10.03%
MEMES
MEMES$0.00008808+0.02%
Share
PANews2025/05/09 10:05
Share
Aave Debuts on Aptos — First Non‑EVM Expansion Explained

Aave Debuts on Aptos — First Non‑EVM Expansion Explained

The post Aave Debuts on Aptos — First Non‑EVM Expansion Explained appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Notes Aave V3 launches on Aptos, its first non-EVM deployment. Fully rebuilt in Move with audits, risk reviews, and a $500,000 bug bounty. The move includes incentives, Chainlink oracles, and tooling support at launch. Decentralized finance’s largest lending provider, Aave AAVE $297.9 24h volatility: 1.7% Market cap: $4.52 B Vol. 24h: $473.33 M , has officially launched on Aptos APT $4.39 24h volatility: 1.7% Market cap: $3.00 B Vol. 24h: $331.04 M , marking its first-ever deployment on a non-EVM blockchain. The historic expansion brings Aave V3 to a new ecosystem, advancing the protocol’s multichain strategy while introducing its widely used lending and borrowing infrastructure to a fresh user base. The wait is over.@Aave is now live on Aptos 👻🌐 pic.twitter.com/e4GVZwu9Nz — Aptos (@Aptos) August 21, 2025 Aave’s Expansion Beyond Ethereum Since its inception, Aave has operated exclusively on Ethereum ETH $4 241 24h volatility: 1.5% Market cap: $511.91 B Vol. 24h: $31.01 B and EVM-compatible chains. Deploying on Aptos required a complete reimplementation of Aave V3 in the Move programming language, along with the development of a new front-end, SDK, and rigorous testing to ensure security and performance on Aptos. 500K Bug Bounty According to an official blog post by Aave, it currently supports native USDC, USDT, APT, and sUSDe. The Aptos Foundation will provide user rewards and liquidity incentives to encourage adoption, while Chainlink Price Feeds have been integrated to power oracle-secured markets. Risk parameters were designed by Chaos Labs and LlamaRisk, with extensive audits conducted by Zellic, Ottersec, SpearBit (Cantina), and Certora. A $500,000 bug bounty in Aave’s GHO stablecoin is also live to reinforce security. Why Aptos? Aptos is a proof-of-stake Layer 1 blockchain built using Move, a Rust-based smart contract language optimized for low latency and high throughput. APT is the native token of…
B
B$0.53911-6.49%
MemeCore
M$0.45819+1.15%
Capverse
CAP$0.0653+2.60%
Share
BitcoinEthereumNews2025/08/22 02:22
Share
Key Economic Developments That Could Shake the Crypto Market

Key Economic Developments That Could Shake the Crypto Market

Investors are watching global economic developments closely, as a combination of inflation data, central bank commentary, and fiscal policy shifts […] The post Key Economic Developments That Could Shake the Crypto Market appeared first on Coindoo.
Lorenzo Protocol
BANK$0.05287-4.32%
Share
Coindoo2025/08/22 02:36
Share

Trending News

More

Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.5.9)

Aave Debuts on Aptos — First Non‑EVM Expansion Explained

Key Economic Developments That Could Shake the Crypto Market

Cudos And Blue Marble Partner With Zebu Live To Make The Web3 Conference A Certified Carbon Neutral Event

Hoichi’s Torii Gateway Takes Shibarium Cross-Chain As Co-Founders Discuss Project