Deze 3 signalen vanuit de VS kunnen een nieuwe bull run verpesten

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen staat centraal in de agenda. Vandaag verschijnen de cijfers voor augustus, met een verwachte daling naar 96,5 ten opzichte van 97,2 in juli. Op vrijdag volgt een tweede meting, die naar verwachting stabiel blijft op 58,6, historisch gezien een van de laagste niveaus van deze eeuw. Voor crypto is dit relevant omdat zwakker vertrouwen wijst op dalende koopkracht en voorzichtigheid onder consumenten. Dat kan leiden tot minder risico-bereidheid, en dus druk op risicovolle assets zoals Bitcoin. Aan de andere kant kan zwak sentiment de kans op renteverlagingen door de Federal Reserve vergroten, wat juist positief uitpakt voor crypto. Werkloosheidsaanvragen als signaal voor de Fed Donderdag komt de volgende indicator: het aantal nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen. Voor de week eindigend op 16 augustus lag dit op 235.000. Analisten verwachten dat het cijfer nu licht daalt naar 230.000. Een daling zou duiden op een veerkrachtige arbeidsmarkt. Dat vermindert de kans op snelle renteverlagingen door de Fed, en kan de korte termijn stijging van Bitcoin afremmen. Stijgende voortdurende werkloosheidsaanvragen zouden echter juist wijzen op scheuren in de werkgelegenheid en een toenemend recessierisico. Dat zou de roep om verruimingsbeleid versterken, vaak goed nieuws voor crypto. Inflatie blijft hardnekkig Tot slot volgt vrijdag de publicatie van de PCE (Personal Consumption Expenditures), de favoriete inflatiemeter van de Fed. Economen verwachten dat de kern PCE uitkomt op 2,9%, iets hoger dan de 2,8% in juli. Een hoger inflatiecijfer maakt het lastiger voor de Fed om agressieve renteverlagingen door te voeren. Dat kan de liquiditeit in de markt beperken en kortstondig druk zetten op Bitcoin en altcoins. Tegelijkertijd kan aanhoudende inflatie de lange termijn aantrekkingskracht van Bitcoin versterken, als hedge tegen monetaire ontwaarding. Impact op Bitcoin en de markt Op dit moment noteert Bitcoin rond de $112.579, een daling van 2% in 24 uur. Ethereum staat op $4.711, na eerder in het weekend een nieuwe all-time high te hebben getest. Het sentiment is dus gemengd: enerzijds heerst onzekerheid door macro-economische druk, anderzijds blijft de fundamentele interesse in crypto sterk. De komende dagen zullen deze drie economische signalen bepalen of de markt een nieuwe bull run kan inzetten, of juist helemaal in de soep kan gooien.

Het bericht Deze 3 signalen vanuit de VS kunnen een nieuwe bull run verpesten is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.