Deze exit-methode helpt jou meer winst veilig te stellen

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   De cryptomarkt zit in een fase waarin koersen elkaar snel achter elkaar naar nieuwe all time highs brengen. Bitcoin stond een tijdje boven de $120.000, en altcoins lijken klaar om te volgen. In dit soort fases is de verleiding groot om “nog even te wachten”, met het risico dat je uiteindelijk te laat verkoopt en je papieren winst in rook ziet opgaan. Een plan maken voor je exit is daarom cruciaal. Een methode die steeds meer beleggers gebruiken, is de 3 x 25-methode. Wat houdt de methode in? De 3 x 25-methode is simpel: je verkoopt telkens een kwart van je positie bij vooraf bepaalde koersdoelen. Op die manier neem je al tussentijds winst, zonder alles te vroeg van de hand te doen. Het idee is dat je drie keer 25% van je positie verkoopt, en de resterende 25% bewaart voor het geval de markt nóg gekker doet. Het mooie van dit systeem is dat je niet hoeft te gokken waar de top ligt. Je legt vooraf een plan vast, en laat je emoties erbuiten. Een rekenvoorbeeld Stel je koopt voor €8.000 aan Ethereum bij een koers van €2.000 per ETH. Dat betekent dat je 4 ETH in bezit hebt. Je hanteert de 3 x 25-methode en stelt de volgende doelen: Bij €2.500 verkoop je 25% van je positie: 1 ETH. Op dat moment heb je €2.500 terug in cash en staat je resterende investering nog op winst. Bij €3.200 verkoop je opnieuw 25%: nog eens 1 ETH. Je hebt nu in totaal €5.700 veiliggesteld. Bij €4.000 verkoop je de derde tranche: 1 ETH. Je hebt dan al €9.700 uit de markt gehaald, terwijl je aanvankelijk €8.000 had ingelegd. Met het laatste kwart (1 ETH) speel je verder. Mocht Ethereum daarna stijgen naar €6.000 of zelfs €10.000, dan profiteer je nog steeds mee. Zakt de koers terug, dan heb je in elk geval al winst genomen en je inleg plus meer terugverdiend. Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Bitcoin of crypto kopen in Nederland wordt steeds makkelijker. Deze handleiding laat de belangrijkste methoden om Bitcoin te kopen zien. Ontdek de voor- en nadelen van exchanges, brokers en peer-to-peer platforms. Stap voor stap leren we u waar en hoe u Bitcoin kunt kopen. Van het kiezen van een betrouwbaar platform tot het uitvoeren van… Ze zien hun portfolio verdubbelen, maar hopen stiekem op een verdriedubbeling. Wanneer de markt dan draait, eindigen ze uiteindelijk toch met verlies ondanks dat ze eerst op flinke winst stonden. De 3 x 25-methode voorkomt dat je in deze valkuil trapt. Ook geeft het rust: je hoeft niet continu de markt in de gaten te houden of in paniek te verkopen. Je orders staan al klaar en worden automatisch uitgevoerd zodra je koersdoelen bereikt worden. Psychologie en belasting Naast bescherming tegen volatiliteit speelt psychologie een grote rol. In een bull markt wordt iedereen hebzuchtig. Het voelt altijd alsof je te vroeg verkoopt. Toch laat de praktijk zien dat beleggers die discipline hebben, uiteindelijk beter scoren dan degenen die blijven gokken op ‘nog hoger’. Daarnaast is het slim om rekening te houden met belasting. In Nederland valt crypto in box 3, waarbij de Belastingdienst elk jaar kijkt naar je vermogen. Elke crypto investeerder zoekt naar de volgende munt die in waarde kan exploderen. Geopolitieke spanningen en economische onzekerheden hebben vaak een positief effect op de markt. Tegelijkertijd bereikt Ethereum met $270 miljard een nieuwe all-time high in tokenized assets, en waarschuwen analisten voor bubbels. Maar welke crypto gaat stijgen? In dit artikel bekijken experts welke… Hoe pas je dit toe? De 3 x 25-methode klinkt eenvoudig, maar juist die eenvoud maakt het zo sterk. Je legt vooraf duidelijke doelen vast, neemt stapsgewijs winst en behoudt tegelijk exposure voor het geval de markt nog verder doorschiet. In het rekenvoorbeeld heb je je initiële €8.000 investering al ruimschoots terugverdiend voordat de markt zijn absolute top bereikt. Daarmee ben je beschermd tegen een scherpe correctie, zonder het gevoel te hebben dat je de boot volledig mist. Of je nu handelt in Bitcoin, Ethereum of kleinere altcoins: een exitstrategie is onmisbaar. Met de 3 x 25-methode voorkom je dat emoties je beslissingen overnemen en zorg je ervoor dat je altijd met winst van tafel gaat.

Het bericht Deze exit-methode helpt jou meer winst veilig te stellen is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

