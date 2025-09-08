Dogecoin koers blijft sterk boven $0,209 support: Gaat DOGE binnenkort stijgen?

By: Coinstats
2025/09/08 00:01
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Dogecoin testte meerdere keren een steunzone rond $0,21. Deze grens heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk technisch niveau. De vraag is nu of de bulls voldoende kracht hebben om dit gebied te blijven verdedigen of dat de Dogecoin koers hieronder gaat dalen. Dogecoin koers beweegt tussen smal bereik De Dogecoin koers beweegt al dagen in een nauwe bandbreedte. Rond $0,21 ligt een steun die inmiddels vijf keer werd getest. Volgens crypto analist Ali Martinez (@ali_charts) laten meerdere tests zien dat dit niveau zowel krachtig als kwetsbaar kan zijn. Elke keer dat de prijs hierop terugviel, trad er een bounce op. Toch neemt de kans toe dat buyers moe worden. Wanneer bulls hun koopkracht niet volhouden, kan de druk van bears toenemen. Aan de bovenkant vormt het gebied tussen $0,225 en $0,241 een stevige weerstand. Deze zone blokkeerde meerdere pogingen om hoger te gaan. Zolang dit plafond niet doorbroken wordt, blijft Dogecoin gevangen in een zijwaarts patroon. $0.209 is the key support for Dogecoin $DOGE, tested five times already! pic.twitter.com/Mxw4oHXL3P — Ali (@ali_charts) September 6, 2025 Analyse van handelsvolume en candles Het volume rond deze prijspunten geeft inzicht in de kracht van bulls en bears. Hogere handelsvolumes bij een bounce betekenen dat er daadwerkelijk veel tokens worden gekocht. Lage volumes bij een stijging wijzen vaak op zwakke koopinteresse. Op de candles in de dagelijkse grafiek is te zien dat er herhaaldelijk wick-afwijzingen ontstaan bij $0,21. Dit duidt op koopdruk precies op het moment dat de prijs dreigt door steun te zakken. Tegelijkertijd laten candles bij $0,241 zien dat sellers daar de overhand krijgen. De combinatie van volume en candlepatronen maakt duidelijk dat Dogecoin zich in een spanningsveld bevindt tussen buyers die steun verdedigen en sellers die weerstand blijven aanvallen. Belang van psychologische grens op $0,20 Onder de huidige steun ligt de psychologische grens van $0,20. Rond zulke ronde niveaus ontstaat vaak extra aandacht van marktpartijen. Deze grens kan bij een doorbraak naar beneden snel opnieuw getest worden. Historisch gezien fungeerden ronde niveaus vaker als oriëntatiepunten voor traders. Het doorbreken of behouden van dit soort zones heeft daarom vaak invloed op het korte termijn sentiment rond een token. Technische indicatoren bevestigen neutrale fase Naast steun en weerstand is ook de RSI (Relative Strength Index) een veelgebruikte indicator. De RSI van Dogecoin schommelt momenteel rond de middenzone van 50. Dat bevestigt het neutrale beeld: er is geen duidelijke overbought of oversold situatie. Een RSI boven 70 wijst meestal op overbought condities, terwijl een RSI onder 30 oversold signaleert. Zolang de RSI rond 50 blijft, past dat bij de zijwaartse fase waarin Dogecoin zich bevindt. De MACD (Moving Average Convergence Divergence) laat eveneens weinig richting zien. De lijnen bewegen dicht bij elkaar, wat vaak duidt op een consolidatiefase. Vooruitblik op de komende weken De belangrijkste vraag is of bulls de steun rond $0,21 kunnen blijven verdedigen. Als dat lukt, blijft een nieuwe aanval op de weerstand rond $0,241 waarschijnlijk. Een overtuigende doorbraak boven deze zone zou ruimte kunnen geven voor verdere stijging. Mocht de steun echter alsnog breken, dan wordt de zone rond $0,20 de eerste test. Daar ligt de volgende grens waar marktpartijen hun posities opnieuw kunnen bepalen. De Dogecoin koers bevindt zich dus in een duidelijke range, met aan de onderkant $0,21 en aan de bovenkant $0,241.

Het bericht Dogecoin koers blijft sterk boven $0,209 support: Gaat DOGE binnenkort stijgen? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Let’s take a look at the currently popular crypto payment products. Exchanges are the main players. What are their highlights and benefits?