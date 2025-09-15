Dogecoin koers breekt uit driehoekspatroon: Kan DOGE naar $0,45?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Dogecoin heeft een duidelijke technische uitbraak laten zien. De munt steeg de afgelopen week met ruim 30% en noteert nu rond $0,29. Kan de Dogecoin koers deze stijgende lijn doorzetten? Enkele analisten zijn in ieder geval positief over DOGE. Technische niveaus bepalen richting van de Dogecoin koers Analisten zien verschillende koersdoelen voor Dogecoin. Een eerste zone ligt rond $0,45, waar de bovengrens van een meerjarige structuur samenkomt. Een verder scenario richt zich op $0,60, wat aansluit bij de projectie van de driehoek. De Relative Strength Index (RSI), een indicator die meet of een munt overgekocht of oververkocht is, laat nog geen extreme waarden zien. Hierdoor is er ruimte voor verdere beweging voordat de markt tekenen van oververhitting toont. Dogecoin cycle 3 loading.$DOGE cycle | Memecoin cycle pic.twitter.com/X3Yo5QflmP — EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL (@EtherNasyonaL) September 13, 2025 Naast de grafieken zijn ook de on-chain data positief. Een belangrijke graadmeter is de MVRV Z-Score. Deze vergelijkt de huidige prijs met de gemiddelde aankoopprijs van holders. Bij hoge waarden boven 7 ontstaat vaak risico op overwaardering. Toen Dogecoin in 2021 bijna $0,74 bereikte, liep de Z-Score zelfs op tot boven 20. Op dit moment ligt de waarde rond 1,35. Dat betekent dat de meeste holders geen buitensporige winsten hebben en dat er nog ruimte is voor verdere koopdruk. Lage waarden wijzen meestal op een markt die niet is overbelast en waar nog ruimte voor groei aanwezig is. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Dogecoin koers breekt uit driehoekspatroon: Kan DOGE naar $0,45? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Komt er een DOGE ETF? In november 2023 maakte Dogecoin in korte tijd een stijging van meer dan 200%. De huidige combinatie van technische patronen en on-chain gegevens vertoont overeenkomsten met dat moment. Ook nu zien analisten een kans op een versnelling, mede doordat er nieuwe beleggingsproducten komen zoals Dogecoin ETF’s. Deze producten maken het voor traditionele beleggers eenvoudiger om blootstelling aan DOGE te krijgen. Afgelopen vrijdag stond de lancering van de Rex-Osprey DOGE ETF gepland als een mogelijke historische mijlpaal. Eric Balchunas, senior ETF-analist bij Bloomberg, meldde echter een dag eerder dat de introductie is uitgesteld, vermoedelijk tot aanstaande donderdag. Ondanks dit uitstel zette de Dogecoin koers zijn opmars voort. Volgens analisten zien beleggers regulatoire hobbels steeds vaker als normale stappen binnen het goedkeuringsproces. Het uitstel past in de strategie van de SEC om extra tijd te winnen. De toezichthouder heeft te maken met een ongekende achterstand van meer dan 90 aanvragen voor crypto-ETF’s. Recente vertragingen bij onder andere de Bitwise Dogecoin ETF en de Grayscale Hedera ETF, die beiden zijn doorgeschoven naar 12 november, laten deze zien dat veel aanvragen worden uitgesteld. Wat kunnen we van de DOGE koers verwachten? Als de huidige trend doorzet, ligt $0,45 binnen bereik. Bij een sterke voortzetting kan ook $0,60 in beeld komen. De technische patronen, het volume en de on-chain gegevens ondersteunen deze mogelijkheid. Belangrijk blijft dat de RSI niet te snel richting overbought verschuift. De combinatie van technische kracht en een gezonde on-chain situatie wijst erop dat Dogecoin nog niet aan een eindfase van zijn rally zit. De munt heeft bewezen dat hij onverwachte bewegingen kan brengen, vaak los van de bredere markt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Dogecoin koers breekt uit driehoekspatroon: Kan DOGE naar $0,45? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

