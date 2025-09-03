Emirates ouvre ses vols aux paiements XRP et Bitcoin

By: Bitcoinist
2025/09/03 18:18
Emirates veut faire décoller la crypto avec ses avions. Dès 2026, vous pourrez réserver vos billets directement en XRP, Bitcoin ou stablecoins. Une annonce qui secoue à la fois le monde crypto et celui de l’aviation. Avec l’aide de Crypto.com Pay, la compagnie promet une réservation fluide, sans passerelle bancaire, juste un wallet et quelques clics.

Pour les mordus de crypto, c’est un pas énorme vers l’adoption grand public. Pour Emirates, c’est un coup malin pour capter une clientèle jeune, digitale et internationale. Reste une question : ces paiements en crypto sont-ils vraiment prêts à voler aussi haut et aussi vite que les Airbus de la compagnie ? Deux projets ambitieux comme Bitcoin Hyper et Snorter Token sont prêts à prendre le risque.

Emirates mise sur la crypto pour séduire les voyageurs de demain

Emirates ne joue pas la carte du gadget : accepter XRP, Bitcoin et stablecoins dès 2026, c’est un vrai pari stratégique. Moins de frais, des paiements instantanés et l’ouverture à des millions de voyageurs déjà familiers avec la crypto. Derrière, le message est clair : attirer une génération connectée et donner à l’aviation une image futuriste. Avec Crypto.com Pay en soutien, la compagnie mise sur du concret, pas sur du blabla marketing.

XRP en première ligne, mais pas seul

Si XRP séduit par sa vitesse et ses frais quasi nuls, Emirates ne veut pas mettre tous ses jetons dans le même panier. Les stablecoins assurent une valeur stable, parfaite pour les voyageurs qui veulent éviter les montagnes russes du marché. Et puis il y a Bitcoin, pas forcément le plus pratique, mais chargé d’un symbole énorme : régler son billet en BTC, c’est déjà un geste historique pour l’adoption. Emirates ne fait donc pas un pari isolé, mais choisit un trio malin qui mélange rapidité, sécurité et prestige. Parmi les meilleurs altcoins du marché, deux sortent du bois pour sauter sur l’occasion.

Bitcoin Hyper ($HYPER) : Un Layer 2 pour un Bitcoin plus rapide

bitcoin-hyper

Bitcoin Hyper ne veut pas réinventer Bitcoin, mais le booster. Ce Layer 2 part d’une idée simple : rendre la première crypto programmable et rapide, sans toucher à sa sécurité légendaire. Son atout majeur ? L’intégration de la Solana Virtual Machine (SVM), qui permet de lancer des smart contracts à grande vitesse et à faible coût, directement adossés à Bitcoin. Résultat : de la DeFi, des NFT, ou encore des paiements instantanés qui s’appuient sur le réseau le plus solide du marché.

Côté chiffres, la presale a déjà levé plus de 12,7 millions $, avec un prix autour de 0,0128 $. L’offre limitée crée un vrai effet rareté, et la répartition des fonds (développement, sécurité, marketing, liquidité) pose des bases solides pour l’avenir.

Avec ce mélange entre la robustesse de Bitcoin et la vitesse de Solana, Bitcoin Hyper coche toutes les cases d’un projet qui pourrait bien jouer un rôle central dans la prochaine altcoin season.

Partez à la découverte de $HYPER !

 

Snorter Token ($SNORT) : Quand le meme coin sert une cause

snorter-token

Snorter Token n’est pas là pour faire rire deux semaines avant de disparaître. Oui, son ton est fun, mais derrière l’humour se cache une vraie mission : soutenir des causes caritatives et communautaires tout en secouant l’univers des meme coins. La distribution est claire, sans zones floues : une part pour le marketing, une autre pour les récompenses, la gouvernance et les partenariats.

La presale ? Elle grimpe à toute vitesse, preuve que le projet accroche bien plus qu’un simple buzz de passage. Snorter Token veut durer, Il est alors normal qu’il possède une roadmap précise et transparente.

Simple mais audacieux, son pari parle concrètement aux amateurs des meilleurs meme coins déjantés, tout en rassurant ceux qui cherchent de la crédibilité et de l’impact concret. Dans un marché rempli de tokens jetables, Snorter Token veut montrer qu’on peut être drôle, engagé et sérieux en même temps.

Faites connaissance avec $SNORT !

 

Conclusion

Emirates et Crypto.com Pay donnent le ton : la crypto n’est plus cantonnée aux spéculateurs, elle entre dans le quotidien. Acheter son billet d’avion en XRP, Bitcoin ou stablecoins n’a plus rien d’une utopie futuriste. C’est une adoption qui s’accélère. Portée par de grands acteurs comme Emirates et par des projets innovants tels que Bitcoin Hyper ou Snorter Token. Chacun à sa manière, en train de pousser le secteur vers plus de maturité.

Évidemment, tout n’est pas réglé, mais chaque pas de ce type renforce la crédibilité de l’écosystème. 2026 pourrait être le moment charnière où la crypto bascule définitivement.

