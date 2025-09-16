Ethereum, Acquisti Aggressivi da Bitmine – Ecco Quanto Ha Comprato Questo Mese

Il mercato più ampio delle criptovalute è tornato a vivere, con Ethereum che risale nuovamente sopra la soglia dei 4.600 $ dopo un rinnovato movimento rialzista. Durante questo periodo di crescita, Bitmine Immersion ha effettuato un’impressionante campagna di acquisti, acquisendo migliaia di ETH nel solo mese di settembre.

La campagna di acquisti inarrestabile di Bitmine su Ethereum

Il prezzo di Ethereum mostra una nuova forza al rialzo, con il principale altcoin che si avvicina pericolosamente al livello di 4.700 $. Mentre ETH guadagna slancio rialzista, Bitmine Immersion Technology Inc., una società leader nel settore dei treasury, sta raddoppiando i propri investimenti con acquisti costanti e significativi.

In un post su X, l’esperto Crypto Patel ha rivelato che la società ha comprato ETH su larga scala solo in questo mese. Le acquisizioni frequenti e sostanziali dimostrano la forte fiducia di Bitmine nel potenziale dell’asset per una crescita a lungo termine.

Nonostante le fluttuazioni del mercato continuino a mettere alla prova la fiducia degli investitori, Bitmine sembra non essere scossa dai precedenti movimenti di prezzo. Questo massiccio acquisto rafforza l’idea che il ruolo di ETH nel futuro dei contratti intelligenti e della finanza decentralizzata sia ancora lontano dall’essere completamente valorizzato.

Bitmine compra ETH in modo massiccio

I dati condivisi da Crypto Patel mostrano che la società ha acquisito oltre 276.800 ETH in appena 14 giorni, per un valore di circa 1,3 miliardi di dollari. Va notato che questi 276.800 ETH sono stati acquistati in sole due settimane, in particolare il 7 e il 14 settembre. Nella prima settimana del mese, Bitmine ha accumulato 74.300 ETH, mentre nella seconda settimana la cifra è salita a 202.500 ETH.

Un acquisto di tale portata rafforza il ruolo di Bitmine come protagonista nella strategia di treasury su ETH e consolida la sua posizione nel panorama crypto più ampio. Considerato un accumulo aggressivo da qualsiasi prospettiva, Crypto Patel ha affermato che questa campagna di acquisti rappresenta un chiaro segnale di fiducia istituzionale nel valore a lungo termine di ETH.

I grandi investitori accumulano ETH in massa

Durante questa nuova fase rialzista, i maggiori investitori di ETH si stanno facendo nuovamente sentire sul mercato. Crypto Patel ha evidenziato un crescente sentimento positivo tra queste grandi entità, conosciute anche come whales, che continuano ad accumulare l’asset.

Secondo Crypto Patel, i grandi investitori su Ethereum stanno accumulando più che mai. I dati on-chain mostrano che le whales con portafogli tra 10.000 e 100.000 ETH hanno raggiunto un nuovo massimo storico. Attualmente, una parte significativa dell’offerta è controllata da questi wallet, indicando un aumento dell’accumulo.

Oltre a mostrare un chiaro trend di accumulo crescente, questo recente aumento dei saldi delle whales suggerisce anche una forte fiducia nelle prospettive dell’altcoin. Crypto Patel ha sottolineato che la fiducia delle whales su questa scala precede tipicamente grandi movimenti di mercato. Con i grandi investitori che raddoppiano le loro posizioni su Ethereum, secondo l’esperto, si sta formando un forte supporto on-chain.