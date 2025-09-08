Ethereum EIP-7702 exploit kost beleggers $12M in augustus

By: Coinstats
2025/09/08 18:16
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Phishing-aanvallen op Ethereum-gebruikers namen in augustus flink toe. Volgens data van securitybedrijven raakten meer dan 15.000 wallets samen ruim $12 miljoen kwijt, een stijging van 72% ten opzichte van juli. Hackers maakten daarbij gebruik van een kwetsbaarheid in de nieuwe EIP-7702-standaard. Zelfs grote wallets en projecten werden slachtoffer. De vraag is: hoe kon dit gebeuren en wat betekent het voor de toekomst van Ethereum? Hoe gebruikten aanvallers EIP-7702? EIP-7702 werd dit jaar geïntroduceerd om Ethereum-wallets flexibeler te maken. Met de upgrade kunnen zogeheten Externally Owned Accounts tijdelijk als smart contract wallet functioneren. Dat maakt het mogelijk om meerdere transacties in één keer te bundelen, limieten in te stellen en passkeys te gebruiken. Volgens Scam Sniffer wisten oplichters juist die functies om te buigen. Ze zetten malafide contracten op die gebruikers misleidden om brede of onbeperkte machtigingen te tekenen. Daarmee konden hackers in korte tijd hele wallets leegtrekken. Drie grote wallets waren goed voor bijna de helft van de schade, met één adres dat meer dan $3 miljoen verloor. EIP-7702 enables EOAs to have smart contract functionality with batch transactions, gas delegation, and permission customization. However, hackers have exploited this innovation. Over $5.3 million has been stolen through EIP-7702-related attacks. pic.twitter.com/SLGArjcwJX — GoPlus Security (@GoPlusSecurity) September 1, 2025 Yu Xian, oprichter van beveiligingsbedrijf SlowMist, ziet dat georganiseerde groepen de nieuwe functies massaal misbruiken, ook buiten Ethereum zelf in andere EVM-ecosystemen. Scam Sniffer adviseert gebruikers om extra scherp te zijn bij het goedkeuren van transacties en contractaanvragen, en altijd de domeinen en details te controleren. ScamSniffer August 2025 Phishing Report August losses: $12.17M | 15,230 victims VS July: +72% in losses | +67% in victims Key insight: Sharp escalation driven by EIP-7702 batch-signature scams and direct transfers to phishing contracts. 3 whale hits totaled $5.62M (46%).… pic.twitter.com/l3NJRryuxw — Scam Sniffer | Web3 Anti-Scam (@realScamSniffer) September 6, 2025 Mogelijke stappen voor de toekomst De opkomst van EIP-7702-exploits zet druk op Ethereum-ontwikkelaars om verbeteringen aan te brengen in de beveiliging van walletfunctionaliteit. Denk aan duidelijkere waarschuwingen in wallets, beperkingen op onbeperkte machtigingen en betere tools om verdachte contracten te signaleren. Voor beleggers en gebruikers geldt dat extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Gebruik bij voorkeur een hardware wallet, controleer machtigingen regelmatig en wees alert op phishinglinks die lijken op bekende platformen. Yesterday a crypto investor lost $1M via a single phishing attack drain on Ethereum’s EIP-7702, Here’s what happened and how you can avoid it Literally he visited a fake Uniswap site that tricked him into thinking he was making a normal Uniswap transaction, a transaction popped… pic.twitter.com/GvzJuiRCL0 — CARBZ (@CarbzXBT) August 23, 2025 De $12 miljoen die in augustus verdween, maakt duidelijk hoe snel nieuwe functies in de verkeerde handen kunnen veranderen in risico’s. Met MiCA en andere regelgeving in aantocht komt er meer druk op exchanges en ontwikkelaars om beveiliging te verbeteren. Of de aanpassingen in EIP-7702 de phishing aanvallen echt kunnen afremmen, hangt af van hoe snel ontwikkelaars en wallets hun beveiliging bijwerken. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

