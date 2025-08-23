Ethereum koers breekt recordhoogte van $4.880

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram De Ethereum koers heeft opnieuw geschiedenis geschreven door boven de grens van $4.880 uit te komen. De stijging werd aangejaagd door dovishe signalen van de Federal Reserve, waardoor beleggers nieuwe moed vatten. Samen met de vooruitgang op technologisch vlak versterkt dit de positie van Ethereum in de cryptowereld en benadrukt het de steeds grotere rol van ETH in de financiële infrastructuur. Ethereum koers doorbreekt belangrijke weerstandsniveaus De afgelopen dagen wist Ethereum opvallend vaak door weerstandsniveaus heen te breken. Waar de koers eerder nog vastzat in een bandbreedte tussen $3.762 en $4.631, wist ETH plotseling krachtig uit te breken. De grens van $4.800 werd overtuigend doorbroken, waarna de koers kort piekte op $4.880. Daarmee ging Ethereum niet alleen door een psychologisch niveau heen, maar ook boven het record dat in november 2021 was gevestigd. Op één dag won de munt ruim 15% in waarde, terwijl de totale stijging sinds begin dit jaar al meer dan 40% bedraagt. Het bevestigt dat Ethereum in de huidige herstelperiode van de cryptomarkt stevig momentum heeft opgebouwd. $ETH printed a fresh ATH. Holding $4,600 support would indicate strength. If Ethereum tests deeper, $4,370 support is the next stop. Higher. pic.twitter.com/h37iIQjkIp — Ted (@TedPillows) August 23, 2025 Invloed van Fed-signalen op risk-on marktsentiment De doorslaggevende impuls kwam vanuit de macro-economische hoek. Tijdens het Jackson Hole-symposium gaf Fed-voorzitter Jerome Powell aan dat het huidige beleid mogelijk versoepeld kan worden. Zijn woorden werden door de markt gezien als een duidelijk dovish signaal. Voor beleggers was dat reden genoeg om weer meer risico te nemen. Cryptovaluta profiteerden daar direct van. Ethereum reageerde sterker dan veel andere munten, wat illustreert hoe gevoelig de koers blijft voor veranderingen in monetair beleid en de verwachtingen daarover. Ethereum als fundament voor toekomstige financiële systemen De aandacht gaat echter niet alleen uit naar de recente prijsbewegingen. Steeds vaker wordt Ethereum beschouwd als een kernonderdeel van de financiële infrastructuur van de toekomst. Waar het netwerk vroeger voornamelijk een speeltuin was voor speculatieve handel, zien we nu dat het steeds belangrijker wordt in de wereld van decentrale financiën (DeFi) en andere blockchain-gedreven toepassingen. Deze verschuiving vergroot de aantrekkingskracht voor institutionele partijen en versterkt de overtuiging dat Ethereum niet enkel een hype is, maar een blijvende rol zal spelen. People are saying that $ETH has no demand or use cases literally at a time when tokenization & stable coins are going through the roof It’s all happening on Ethereum TradFi is coming for Ethereum & this will be 10x bigger than DeFi or NFTs and will take $ETH to 10k$ & beyond pic.twitter.com/BfUSqe0T1H — evmlion.eth (@evmlion) April 5, 2025 Technologische vooruitgang met de Pectra-update Ook aan de technologische kant blijft Ethereum vooruitgaan. De aankomende Pectra-update moet zorgen voor betere schaalbaarheid en meer efficiëntie, wat zowel ontwikkelaars als gebruikers ten goede komt. Voor velen is dit een extra reden om vertrouwen te houden in de langetermijnwaarde van het netwerk. In combinatie met de recente koerssprong en de steun vanuit het bredere marktsentiment legt dit een solide basis voor de toekomst van Ethereum. Pectra-update Ethereum koers bevestigt zijn groeiende dominantie Het passeren van de $4.880-grens is weer een belangrijke stap voorwaarts voor Ethereum. Het laat zien hoe macro-economische factoren en technologische innovaties samenkomen en elkaar versterken. Daarmee onderstreept de Ethereum koers zijn leidende positie in de cryptosector. Alles wijst erop dat het netwerk dit benadrukt dat Ethereum vandaag stevig meedraait en waarschijnlijk ook de komende jaren een sleutelrol zal vervullen. Koop je ETH via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Ethereum koers breekt recordhoogte van $4.880 is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.