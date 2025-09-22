Ethereum koers kan volgens Coinbase-analisten naar $5.500 vanwege belangrijk signaal

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Ethereum heeft sinds augustus een stevige correctie doorgemaakt. Na de all-time high rond $4.950 viel de Ethereum koers terug richting $4.500. Toch zien analisten van Coinbase in dit prijsniveau vooral een kans. Volgens hun modellen en marktdata ligt ETH in een zone waar dip-kopers voordeel kunnen halen. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen? Ethereum koers krijgt steun uit optiesmarkt Uit de optiesmarkt komt een signaal dat het huidige niveau gunstig kan zijn. Bij de korte looptijden is er nog wat vraag naar putopties, wat betekent dat sommige traders bescherming zoeken. Op langere looptijden, zoals zes maanden, daalt die vraag juist. Dat laat zien dat beleggers minder behoefte hebben aan bescherming tegen een daling op middellange termijn. De zogeheten 25 Delta Skew voor zes maanden is aan het afnemen. Dit cijfer vergelijkt de prijs van putopties met callopties. Hoe lager dit cijfer, hoe minder de markt bereid is extra te betalen voor bescherming tegen een daling. Dat wijst erop dat beleggers op middellange termijn eerder neutraal tot licht positief zijn. Sterk speculatief belang in futuresmarkt Ook de futuresmarkt laat interessante signalen zien. Het open interest van ETH futures ligt rond $30 miljard, een all-time high. Dat betekent dat er meer openstaande contracten zijn dan ooit. Tegelijkertijd zijn de funding rates positief. Dit toont aan dat er een voorkeur is voor longposities, dus posities die inspelen op stijgende prijzen. Volgens Coinbase-analist David Duong versterkt deze combinatie de kans op trendvoortzetting. Tegelijk waarschuwt hij dat een negatieve gebeurtenis in de markt dan sneller tot liquidaties kan leiden, omdat veel traders met leverage werken. Het verschil met eerdere pieken is dat de funding rates nu lager liggen dan de 0,04 tot 0,06 die de markt in 2024 en 2025 bij lokale toppen liet zien. Dat betekent dat de markt nog niet oververhit is. Waardering blijft onder eerdere pieken Een andere belangrijke graadmeter is de MVRV Z-score. Deze indicator vergelijkt de marktwaarde met de gerealiseerde waarde van ETH. Bij eerdere pieken in de cyclus lag dit cijfer vaak tussen 4 en 7. Nu staat het rond 2. Daarmee suggereert de indicator dat de Ethereum koers nog niet in de buurt zit van overwaardering. Bovendien speelt het bredere macroklimaat mee. De recente renteverlaging van de Federal Reserve met 25 basispunten stimuleert de interesse in risicovolle activa. Dat kan extra liquiditeit richting Ethereum en andere tokens brengen. Compressiezone kan richting Ethereum koers bepalen Technisch gezien beweegt de Ethereum koers al weken in een strakke band tussen $4.000 en $5.000. Zulke compressiezones bouwen vaak spanning op. Een uitbraak boven de bovengrens kan een nieuwe rally brengen. In dat scenario noemen sommige analisten niveaus rond $5.500 als logisch vervolgpunt. Toch zijn er ook risico’s. Er staat een grote hoeveelheid ETH klaar die kan worden vrijgemaakt uit staking. Als een aanzienlijk deel daarvan richting beurzen gaat, kan dat extra verkoopdruk geven. Wordt dit ETH echter opnieuw gestaked of door institutionele partijen opgenomen, dan blijft de impact waarschijnlijk beperkt. Wat gaat ETH doen? De data uit de optiesmarkt, futuresmarkt en waarderingsmodellen wijzen op een gunstige situatie. Er is veel speculatief belang, maar zonder tekenen van oververhitting. Lange termijn indicatoren staan neutraal tot licht positief. De compressiezone rond $4.000 tot $5.000 kan de basis vormen voor een beweging richting hogere niveaus, terwijl de MVRV Z-score nog voldoende ruimte laat voor groei. De grootste onzekerheid ligt bij de vrijgave van gestakete ETH. Hoe dit kapitaal zich in de markt verspreidt, bepaalt in sterke mate of de huidige consolidatie een opstap wordt naar een nieuwe stijging of dat de Ethereum koers tijdelijk onder druk komt. 2025/09/22
