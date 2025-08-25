Ethereum koers richt zich volgens analisten op $5.000 target

Ethereum heeft na een herstel vanaf $4.200 opnieuw de weerstand rond $4.750 bereikt. Een wekelijkse sluiting boven dit punt kan de weg vrijmaken richting de psychologische grens van $5.000. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen? Ethereum koers test opnieuw de $4.750 grens Na een eerdere daling tot rond $4.200 vond Ethereum steun en begon de prijs weer te stijgen. Analisten zien dit niveau als een belangrijke zone, omdat kopers hier meerdere keren zijn teruggekeerd. Vanaf dat punt bracht het herstel de Ethereum koers terug naar de zone van $4.750. Technische indicatoren bevestigen dit herstel. De Ichimoku Kijun lijn werd kort doorbroken tijdens de dip, maar de prijs vond snel steun en duwde terug omhoog. Daarmee bleef Ethereum binnen de bandbreedte waarin de munt de afgelopen weken bewoog. #Ethereum Bounce #ETH just bounced off a confluence of supports. Now it needs confirmation: a clean break & close above $4,750. pic.twitter.com/jhzD9tBUY6 — Titan of Crypto (@Washigorira) August 22, 2025 De Ichimoku cloud laat zien dat er sterke steun blijft liggen tussen $3.600 en $3.900. Deze zone bevindt zich duidelijk onder de huidige prijs en suggereert dat de bulls nog controle houden. De Tenkan en Kijun lijnen liggen dicht bij elkaar, wat duidt op een geconcentreerde fase waarin kopers en verkopers weinig ruimte laten. Handelsdata tonen aan dat de dagelijkse volumes fors zijn toegenomen. Binnen één dag steeg het handelsvolume met 147% naar ruim $81 miljard. Zulke pieken in volume worden vaak gezien als een teken dat er meer liquiditeit in de markt komt. Daarnaast meldde analist Crypto Rover dat Ethereum de hoogste daily close ooit noteerde. $ETH JUST HIT ITS HIGHEST DAILY CLOSE EVER! pic.twitter.com/pMYZzmta0C — Crypto Rover (@rovercrc) August 23, 2025 Institutionele vraag ondersteunt de Ethereum koers Niet alleen retail investeerders waren actief. Ook grote partijen voegden kapitaal toe. Open interest in Ethereum futures nam met ongeveer $3 miljard toe kort na de speech van Jerome Powell. Deze stijging in derivatenmarkten wijst op meer posities van zowel bulls als bears, met een duidelijke toename in leverage. Daarnaast stroomde er $337 miljoen binnen in Ethereum ETF producten. Zulke instromen worden gezien als directe aankopen door grote investeerders en fondsen. Het wijst erop dat institutionele vraag een belangrijke rol speelt bij de huidige prijsbewegingen. Opvallend is dat Ethereum de afgelopen dagen beter presteerde dan Bitcoin. Dit wijst op een mogelijke verschuiving van kapitaal richting altcoins, waarbij ETH tijdelijk de leidende rol overneemt. Macro-economische signalen spelen mee De recente opwaartse beweging kwam kort nadat Jerome Powell aangaf dat een renteverlaging bij de Federal Reserve in september zeer waarschijnlijk is. De CME FedWatch Tool schat de kans inmiddels op 90%. Lagere rentes maken risicovolle beleggingen aantrekkelijker, omdat obligaties en spaarproducten dan minder opleveren. Hierdoor zoeken investeerders vaker alternatieven zoals aandelen en tokens. Ethereum profiteerde hier direct van en noteerde hogere volumes dan in eerdere handelsweken. Dat effect werd versterkt doordat de markt verwacht dat Trump zijn beleid meer zal richten op economische groei en belastingverlagingen. Dit vergroot de kans dat kapitaal richting risk assets blijft vloeien. Technische analyse wijst op duidelijke zones De prijsontwikkeling van Ethereum laat een strak speelveld zien. Aan de onderkant blijft $4.200 de eerstvolgende steun, gevolgd door een bredere zone tussen $3.600 en $3.900. Hier bevinden zich meerdere technische lijnen, waaronder de onderkant van de Ichimoku cloud. Aan de bovenkant blijft $4.750 de belangrijkste barrière. Een wekelijkse sluiting boven dit punt kan ruimte openen richting de volgende ronde getallen, waarbij $5.000 het meest in beeld staat. Lukt het niet om door deze weerstand te breken, dan is consolidatie tussen $4.200 en $4.750 langer aanhouden. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Ethereum koers richt zich volgens analisten op $5.000 target is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.