Ethereum koers volgt goudpatroon nu ETH ETF instroom richting $15.000 stijgt

De Ethereum koers schommelt rond $4.500. Institutionele investeerders kopen steeds meer ETH via nieuwe ETF's. Daardoor groeit de overtuiging dat Ethereum een vergelijkbaar traject kan volgen als goud tijdens zijn opmars in de eerste helft van dit decennium. Crypto-analisten zien daarbij duidelijke overeenkomsten in de technische patronen en de invloed van macrofactoren. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen? De vergelijking tussen Ethereum en goud krijgt steeds meer aandacht Een bekende crypto-analist, DeFiTracer, deelde een vergelijking tussen het koersverloop van Ethereum in 2024-2026 en dat van goud tussen 2020 en 2025. Volgens hem lijkt de opbouw van Ethereum sterk op die van goud vóór diens uitbraak. In zijn analyse suggereert hij dat de ETH prijs op termijn richting $15.000 kan bewegen als het patroon zich herhaalt. Data van Blockchain Reporter bevestigt dat de correlatie tussen Ethereum en goud in het derde kwartaal van 2025 opliep naar 0,7. Dat is een van de sterkste positieve verbanden ooit tussen een digitaal en een traditioneel bezit. Eerder bewogen goud en Ethereum juist vaak tegengesteld. Door veranderende economische omstandigheden, zoals hogere inflatieverwachtingen en de toestroom van kapitaal via ETF's, lopen de markten nu meer gelijk. $ETH FOLLOWING GOLD PATTERN $15,000 IS PROGRAMMED NOW ARE YOU READY? pic.twitter.com/nN3ZdCCOn6 — ᴛʀᴀᴄᴇʀ (@DeFiTracer) October 4, 2025 Volgens analisten zoals Benjamin Cowen en Tom Lee kan de Ethereum koers tegen het einde van 2025 richting $12.000 tot $15.000 bewegen. Hun argument daarvoor is dat de institutionele vraag blijft toenemen, mede door goedgekeurde ETH ETF's en de groei van DeFi toepassingen en staking. Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? Ethereum koers profiteert van nieuwe ETH ETF stromen De introductie van de BlackRock Ethereum ETF en andere gereguleerde producten heeft de toegankelijkheid van Ethereum voor traditionele beleggers sterk vergroot. Deze handelsinstrumenten maken het mogelijk te investeren zonder zelf tokens op te slaan. Daardoor neemt het marktaandeel van institutionele partijen toe. Institutionele instroom via ETF’s zorgt er bovendien voor dat lange termijn holders minder verkopen, wat de prijsschommelingen verkleint. Crypto-analisten verwachten dat dit patroon in het vierde kwartaal van 2025 aanhoudt, waardoor er ruimte ontstaat voor verdere accumulatie. De combinatie van ETF’s en DeFi activiteit versterkt bovendien het beeld van Ethereum als digitaal platform met tastbare opbrengsten via staking. Dit verandert de manier waarop traditionele investeerders het crypto project waarderen. De whale activiteit veroorzaakt kortstondige ETH prijsschommelingen Ondanks de positieve instroom blijft de whale activiteit behoorlijk invloedrijk. On-chain analist TedPillows meldde dat een grote whale onlangs voor $56,77 miljoen aan ETH verkocht. Deze transactie leverde ongeveer $9,3 miljoen winst op na aankopen tijdens de vorige dip rond $3.980. Zulke verkopen kunnen op korte termijn voor extra volatiliteit zorgen. Een academische studie uit 2025 toont aan dat het handelen door whales de volatiliteit van Ethereum met wel 20% kan vergroten. Toch zien veel marktdeelnemers dit als onderdeel van een gezonde markt, waarin winsten worden genomen binnen een grotere opwaartse trend. A whale sold $56,770,000 in $ETH today. He bought during last week’s dump and made $9,300,000 in profits. pic.twitter.com/CFiRqp09NJ — Ted (@TedPillows) October 4, 2025 Technische signalen wijzen op uitbraak boven oude ETH weerstand Technische grafieken laten zien dat Ethereum begin oktober door een belangrijke dalende trendlijn is gebroken die sinds de top van 2021 standhield. De ETH koers steeg daarna met ongeveer 17%. Crypto-analisten verwachten dat de prijs steun kan vinden rond $4.500 en in de komende maanden kan bewegen richting het niveau rond $6.900. Een belangrijke indicator, de Spent Output Profit Ratio (SOPR), toont dat korte termijn holders minder winstnemingen doen. Dat betekent dat de verkoopdruk afneemt, wat doorgaans duidt op een stabielere opwaartse trend. Tegelijkertijd wijzen experts erop dat transactiekosten en macro-ontwikkelingen, zoals rentes en kapitaalstromen richting ETF’s, de korte termijn bewegingen kunnen beïnvloeden. Ethereum blijft daarnaast profiteren van de verdere groei van DeFi, AI-toepassingen en tokenized assets, waardoor de vraag naar zijn smart contract capaciteit toeneemt. Hierdoor stijgt de netwerkactiviteit ondanks schommelingen in prijs. $ETH IS STARTING TO BREAK OUT! pic.twitter.com/QhMIrk2Fqx — Mister Crypto (@misterrcrypto) October 4, 2025 Vooruitblik op Ethereum koers in de komende maanden Als de correlatie met goud standhoudt en het institutionele kapitaal blijft toestromen, dan kan Ethereum zich verder ontwikkelen tot een digitale variant van edelmetaal. De combinatie van een ETH ETF instroom, stijgende on-chain activiteit en een technische doorbraak schetst een sterke basis voor de komende maanden. Veel crypto-analisten zien de huidige fase als een consolidatieperiode, vergelijkbaar met de rustpauze die goud doormaakte vóór zijn doorbraak. Dat vergroot de kans dat de Ethereum koers in 2025 nieuwe hoogtes bereikt, mits de macro-economische steun aanhoudt. Ethereum koers volgt goudpatroon nu ETH ETF instroom richting $15.000 stijgt

By: Coinstats
2025/10/05 23:16
