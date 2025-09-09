Ethereum News: BitMine hat ultra viel ETH und investiert in WorldCoin

By: Bitcoinist
2025/09/09 00:18
  • BitMine hat mehr als zwei Millionen Ethereum im Wert von rund neun Milliarden Dollar angesammelt.
  • Zusätzlich steckt die Firma 20 Millionen Dollar in ein Projekt von Sam Altman, das auf Worldcoin setzt.
  • Damit baut BitMine seine Position als einer der größten Kryptoschatzhalter weltweit aus.

Krypto ist kompliziert? Nicht unbedingt! BitMine Immersion Technologies zeigt gerade eindrucksvoll, wie groß das Spiel inzwischen geworden ist. Mit einem gigantischen Ethereum-Schatz und einem spannenden Investment sorgt das Unternehmen für Gesprächsstoff – und vielleicht auch für das nächste große Kapitel der Krypto-Geschichte.

BitMine wird zum Ethereum-Giganten

Früher war BitMine vor allem fürs Bitcoin-Schürfen bekannt. Heute hat sich das Unternehmen in einen wahren Ethereum-Giganten verwandelt. Es hält nun stolze 2.069.443 ETH im Wert von etwa neun Milliarden Dollar. Zusätzlich gibt es noch ein paar „Beigaben“: 192 Bitcoin im Wert von rund 215 Millionen Dollar sowie 266 Millionen Dollar in bar.

Damit gehört BitMine zu den größten Krypto-Schatztruhen der Welt. Wer das mit den Zahlen nicht ganz einordnen kann: Das sind über 1,7 Prozent aller existierenden Ethereum-Coins. Und genau diese Menge sorgt dafür, dass BitMine im Ranking der Kryptoschatzhalter weit vorne liegt.

Ein Superzyklus für Ethereum?

Laut BitMine ist Ethereum gerade erst am Anfang einer riesigen Wachstumsphase. Chairman Tom Lee spricht sogar von einem „Superzyklus“. Seine Begründung: Die Wall Street entdeckt die Möglichkeiten der ERC20-Blockchain, während künstliche Intelligenz ganz neue Token-Ökonomien schafft.

Klingt kompliziert, oder? Stell es dir so vor: Ethereum könnte der Motor einer neuen digitalen Wirtschaft sein. Und BitMine setzt darauf, dass diese Maschine jetzt so richtig Fahrt aufnimmt. Schon das ganze Jahr über häuft BitMine immer mehr ETH an.

BitMine investiert in Worldcoin

Neben dem eigenen Schatz hat BitMine ein neues Abenteuer gestartet. Zum ersten Mal gab es ein sogenanntes „Moonshot“-Investment – also eine riskante, aber möglicherweise extrem lohnende Wette. 20 Millionen Dollar wanderten zu Eightco Holdings, einem E-Commerce-Unternehmen, das auf Worldcoin setzt.

Worldcoin ist ein Projekt von Sam Altman, dem Mitgründer von OpenAI. Es läuft auf Ethereum und soll eine digitale Identität für alle schaffen. Für BitMine passt das perfekt ins Bild: Ein mutiges Projekt, das den Wert des Ethereum-Netzwerks steigern könnte.

Google-Style Wetten

BitMine vergleicht seinen Ansatz mit Googles „Other Bets“. Gemeint sind kleine Investments in verrückte Ideen, die irgendwann sehr groß werden können. Wer weiß – vielleicht ist Worldcoin eines Tages so etwas wie das Android der Krypto-Welt.

Chairman Lee erklärt: „Wir wollen mutige Projekte unterstützen, die Ethereum noch wertvoller machen.“ Klingt ambitioniert, doch BitMine scheint genug Geld und Geduld für solche Abenteuer zu haben.

Reaktionen an der Börse

Die Nachricht über das Investment sorgte sofort für Aufregung. Die Aktien von Eightco Holdings explodierten um über 3.000 Prozent und eröffneten bei 46,01 Dollar. So eine Rallye sieht man nicht alle Tage.

BitMine im 6 Monats Chart , Ethereum

Auch BitMine selbst konnte leicht zulegen. Die Aktie stieg um 0,5 Prozent auf 42,36 Dollar. Zwar liegt der Kurs noch rund 18 Prozent unter dem Stand vom Vormonat, doch die neuen Schlagzeilen machen Mut.

BitMine im Vergleich

Schaut man sich die Konkurrenz an, liegt BitMine klar vorne. Das nächste Unternehmen im ETH-Ranking, SharpLink Gaming, bringt es „nur“ auf 3,63 Milliarden Dollar an Ethereum. Dagegen wirken die neun Milliarden von BitMine wie ein echter Goldschatz.

Insgesamt belegt BitMine damit Platz zwei unter allen Kryptoschatzhaltern. Nur das Schwergewicht Strategy ist noch größer – und hält einen Bitcoin-Vorrat im Wert von knapp 72 Milliarden Dollar.

Ethereum im Marktgeschehen

Ethereum selbst notierte zuletzt bei 4.328 Dollar. Das entspricht einem kleinen Plus von 0,7 Prozent in den vergangenen 24 Stunden. Von seinem Rekordhoch im August liegt der Kurs allerdings noch 12 Prozent entfernt.

Doch für BitMine spielt das keine große Rolle. Der Konzern setzt nicht auf schnelle Gewinne, sondern auf die langfristige Entwicklung. Und wenn die Prognosen stimmen, könnte Ethereum schon bald das Herzstück einer ganz neuen Finanzwelt sein.

