Ethereum News: BitMine, Wall Street und US-Politik setzen jetzt auf ETH

Kryptowährungen sind für viele noch ein Buch mit sieben Siegeln. Doch eine bestimmte Blockchain namens Ethereum spielt eine immer größere Rolle – sowohl an der Wall Street als auch im Weißen Haus. Ein Experte erklärt, warum gerade ETH die perfekte Basis für die digitale Zukunft sein könnte und welche Chancen sich für Einsteiger bieten.

Warum Ethereum Vertrauen schafft

Tom Lee, ein bekannter Finanzexperte von der Wall Street, nennt Ethereum eine „wirklich neutrale Chain“. Damit meint er, dass niemand ETH kontrolliert oder zu seinem Vorteil beeinflusst. Genau dieses Vertrauen ist wichtig, wenn Banken und große Investoren einsteigen wollen.

Die Wall Street – also das Zentrum der großen Finanzinstitute in New York – will nur mit einer Blockchain arbeiten, die unabhängig und fair funktioniert. Ethereum erfüllt diese Anforderungen, weil es offen, dezentral und von keiner einzelnen Firma gesteuert wird.

Die Rolle der Politik in den USA

Auch die US-Regierung schaut inzwischen genauer auf Ethereum. Besonders unter Präsident Donald Trump hat sich die Haltung gegenüber Kryptowährungen verändert. Der Kongress und das Weiße Haus sind offener geworden und setzen verstärkt auf ETH als Technologie.

Trump sprach sogar von einem „Proof-of-Human“. Das bedeutet, dass man in Zukunft beweisen soll, dass hinter einem Konto ein echter Mensch steckt. Laut Lee könnten solche Lösungen auf Ethereum entwickelt werden. Das zeigt, wie stark die Blockchain über den Finanzsektor hinaus wichtig wird.

Roboter und künstliche Intelligenz brauchen Token

Lee erklärte außerdem, dass Roboter und Künstliche Intelligenz (englisch: Artificial Intelligence, kurz AI) in Zukunft eine eigene digitale Wirtschaft benötigen. Damit Maschinen untereinander handeln können, braucht es sogenannte Token – digitale Münzen oder Wertmarken.

Nach Lees Ansicht wird Ethereum die Plattform sein, auf der diese „Roboter-Ökonomie“ entsteht. Damit wird klar: ETH ist nicht nur eine Währung wie BTC, sondern ein komplettes System für viele neue Anwendungen.

BitMine: vom kleinen Unternehmen zum Riesen

Ein Unternehmen, das diese Entwicklung besonders prägt, ist BitMine. Es wandelte sich zu einer reinen Ethereum-Treasury. „Treasury“ bedeutet, dass eine Firma große Mengen einer Kryptowährung kauft und hält, ähnlich wie ein Goldschatz.

Seit Juni wuchs der Marktwert von BitMine von nur 37,6 Millionen Dollar auf unglaubliche 9,45 Milliarden Dollar. Heute hält das Unternehmen 2,15 Millionen ETH und ist damit der größte Ethereum-Treasury der Welt. Nur die Bitcoin-Bestände von MicroStrategy sind noch größer.

Warum Handelsvolumen wichtig ist

BitMine bewegt täglich rund 3 Milliarden Dollar an ETH. Zusammen mit MicroStrategy deckt das Unternehmen fast den gesamten Handel in diesem Bereich ab. Wenn Institutionen also investieren wollen, landen sie fast automatisch bei diesen zwei Firmen.

Lee erklärt, dass BitMine und MicroStrategy dadurch wie große Aktienkonzerne behandelt werden. Das führt dazu, dass sie in wichtige Börsenindizes aufgenommen werden, was wiederum bedeutet: automatische Käufe durch Fonds und Anleger. So entsteht ein stabiler Aufwärtstrend.

Bitcoin bleibt der Klassiker

Auch wenn Lee von Ethereum begeistert ist, hält er Bitcoin weiterhin für stark. Er rechnet bis Ende des Jahres mit einem Kurs zwischen 200.000 und 250.000 Dollar. Für Ethereum sieht er Werte von 10.000 bis 12.000 Dollar.

Ein Grund: Im vierten Quartal, also von Oktober bis Dezember, ist Bitcoin historisch oft besonders stark. Zudem lockert die US-Notenbank aktuell ihre Politik, was riskante Anlagen wie Kryptowährungen begünstigt.

Ethereum vor dem großen Sprung

Langfristig erwartet Lee jedoch die größten Chancen bei Ethereum. Er spricht von einem „Superzyklus“, also einer langen Wachstumsphase, die 10 bis 15 Jahre dauern könnte. ETH könnte dabei Kurse von 12.000 bis 15.000 Dollar und sogar mehr erreichen.

Für Einsteiger heißt das: Ethereum ist nicht nur ein kurzfristiges Spekulationsobjekt. Es ist eine Technologie, die unsere digitale Zukunft mitbestimmen wird. ETH ist deshalb langfristig gesehen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein sicheres Investment bei den Krytpowährungen.

In der Tradition von DOGE

$MAXI baut direkt auf dem Erbe von Dogecoin auf, dem Ursprung und „Vater aller Memecoins“. Während DOGE für Humor und Leichtigkeit steht, versteht sich Maxi Doge als Weiterentwicklung: ein Symbol für Ausdauer, Stärke und den unerschütterlichen Glauben an den Bullenmarkt. Die enge Verbindung zu DOGE macht $MAXI für viele Anleger interessant – es knüpft an eine vertraute Geschichte an und verleiht ihr zugleich eine neue, zeitgemäße Richtung.

Ein treuer Begleiter mit Biss

Für Investoren bedeutet $MAXI die Möglichkeit, Teil einer Community zu werden, die den Geist von DOGE bewahrt, aber bewusst einen neuen Weg einschlägt. Durch geplante Kooperationen, Listungen und gemeinschaftsgetriebene Aktionen erhält der Coin zusätzliche Perspektiven. Wer also schon immer DOGE mochte, könnte hier seinen „besten Freund“ finden – nur diesmal ein Hund, der nicht nur bellt, sondern auch kräftig an den Charts zieht.

