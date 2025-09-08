Ethereum News: Gli ETF su ETH negli Stati Uniti Subiscono Deflussi per 787 Milioni di dollari

Non c’è dubbio su quanto sia stata impressionante la performance degli ETF su Ethereum (exchange-traded funds) con sede negli Stati Uniti nell’ultimo trimestre. Tuttavia, i prodotti d’investimento legati alle criptovalute hanno avuto un inizio da incubo nel mese di settembre.

Come si è visto con l’andamento debole del prezzo di ETH, il mercato delle criptovalute sembra attraversare una fase di incertezza e indecisione da parte degli investitori. Queste difficoltà si stanno finalmente riflettendo anche sulla performance degli ETF su Ethereum, che hanno appena registrato la loro peggiore settimana in termini di afflussi di capitale.

Gli ETF su Ethereum registrano deflussi per 446 milioni di dollari a fine settimana

Secondo gli ultimi dati di mercato, il comparto statunitense degli ETF su Ethereum ha registrato deflussi netti per un totale di 787,74 milioni di dollari nell’ultima settimana, la peggiore performance dalla loro introduzione. A contribuire in gran parte a questa cifra significativa sono stati i prelievi di venerdì 5 settembre, quando più di 446,7 milioni di dollari sono usciti dagli exchange-traded funds.

I principali dati della giornata:

iShares Ethereum Trust di BlackRock (ETHA): il più colpito, con un deflusso netto di 309,88 milioni di dollari.

Grayscale Ethereum Trust (ETHE): secondo posto, con un ritiro totale di 51,7 milioni di dollari.

Fidelity Ethereum Fund (FETH): deflussi per 37,7 milioni di dollari.

Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH): deflussi per 32,62 milioni di dollari.

21Shares Ethereum ETF (TETH): l’unico altro fondo spot su Ether attivo venerdì, con un deflusso di 14,68 milioni di dollari.

Venerdì ha segnato il quinto giorno consecutivo di deflussi per gli ETF spot su Ethereum, senza nemmeno un giorno positivo di afflussi da inizio settembre. Come detto, la performance negativa di circa 450 milioni di dollari ha portato il bilancio settimanale a quasi 790 milioni di dollari, il livello di prelievi più alto mai registrato dagli ETF su Ethereum in una sola settimana.

Prezzo di Ethereum in difficoltà sotto i 4.500$

Meno di due settimane fa, il prezzo di Ethereum aveva toccato un nuovo massimo storico, sfiorando per la prima volta la soglia dei 5.000 dollari. Tuttavia, l’altcoin è poi caduto sotto una forte pressione ribassista, faticando a superare i 4.500 dollari.

La performance degli ETF su Ethereum nell’ultima settimana ha inevitabilmente rispecchiato l’andamento fiacco del prezzo dell’altcoin. Al momento della stesura, il token Ethereum è valutato intorno a 4.276 dollari, con un calo di quasi l’1% nelle ultime 24 ore. Secondo i dati di CoinGecko, la seconda criptovaluta per capitalizzazione è scesa del 2% negli ultimi sette giorni.