Ethereum Vakfı’ndan Yine Tartışmalı ETH Satışı Geldi!

Ethereum Vakfı, 1.000 ETH'yi stablecoin'e dönüştürmeyi planladığını açıkladı. İşlem, CoWSwap'ın TWAP özelliği kullanılarak gerçekleştirilecek. Vakıf, bu satışın Ar-Ge çalışmaları, hibe programları ve bağışların finansmanı için kullanılacağını belirtti. Bu adım, vakfın kamuya açık hazine politikası çerçevesinde, itibari para bazlı işletme gideri rezerv hedefinden sapmalar olduğunda düzenli olarak Ethereum satışlarını öngören uygulamanın bir parçası olarak görülüyor. Ethereum […] Kaynak: Bitcoinsistemi.com