Euro stablecoin: Nederlandse banken spelen sleutelrol in Europese lancering

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Negen grote Europese banken, waaronder ING, bundelen hun krachten voor de ontwikkeling van een gezamenlijke euro stablecoin. Nederland speelt hierin een centrale rol als vestigingsland, toezichthouder en architect van het juridische fundament onder het project. Nederland als motor achter Europees stablecoin-project Stablecoins zijn niet meer weg te denken uit de digitale financiële wereld. Tot nu toe domineren vooral Amerikaanse partijen zoals USDT en USDC deze markt. Daar wil de EU verandering in brengen. Nederland neemt daarin een leidende rol op zich. Het nieuwe initiatief is een antwoord op de groeiende dominantie van buitenlandse tokens en vormt de opmaat naar een Europese, gereguleerde tegenhanger. De kern van het project wordt aangestuurd vanuit Nederland. Niet alleen is de gezamenlijke juridische entiteit hier gevestigd, ook het toezicht ligt in handen van De Nederlandsche Bank (DNB). Daarmee positioneert Nederland zich als poortwachter van de Europese stablecoin-infrastructuur, en als model voor andere lidstaten. Europe Says: “We Want Our Own Stablecoin!” Forget USDT – nine European banks just decided to cook up their own euro-backed stablecoin, sett to launch in 2026. UniCredit, ING, DekaBank, and friends are basically saying: “We’re tired of asking Tether for lunch money.” pic.twitter.com/MBOcuYFPgv — Telbloggram (@Telbloggram) September 26, 2025 Nederlandse infrastructuur en het toezicht van DNB Juridische basis in Nederland De speciaal opgerichte entiteit die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de stablecoin, heeft haar thuisbasis in Nederland. Zo wordt Nederland het kloppende hart van de organisatie. De keuze voor Nederland is strategisch: het land beschikt over een goed geregelde financiële sector, ervaring met fintech-innovaties en een pragmatische benadering van nieuwe technologieën. Door de juridische structuur onder te brengen bij een Nederlandse organisatie, valt het project onder Nederlands recht en dus onder de directe invloed van De Nederlandsche Bank. Dat maakt de toepassing van de MiCA-regelgeving overzichtelijker en efficiënter voor alle betrokken partijen. DNB als poortwachter binnen MiCA De euro stablecoin wordt uitgegeven onder de nieuwe Europese crypto-regelgeving, de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Deze regels eisen volledige dekking van stablecoins door liquide reserves, strikte transparantie, en rapportageverplichtingen. De Nederlandsche Bank zal toezicht houden op naleving hiervan. De rol van de DNB gaat verder dan administratieve taken; het gaat om grootschalig toezicht. Nederland wordt zo het centrum van naleving, handhaving en vergunningverlening voor dit pan-Europese project. Daardoor krijgt Nederland internationaal meer gewicht als toezichthouder binnen zowel de crypto- als de bankenwereld. Voordelen en dilemma’s voor Nederland Nederland profiteert volop van zijn centrale rol in dit project. Het tilt Nederland op als fintech-hub, trekt buitenlandse investeerders aan en geeft het land een voortrekkersrol in crypto-regulering. Bovendien biedt het mogelijkheden voor nauwere samenwerking tussen banken, toezichthouders en technische aanbieders op nationaal niveau. Tegelijkertijd brengt deze positie ook verantwoordelijkheden met zich mee. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project ligt deels bij Nederland. De druk om MiCA effectief en soepel toe te passen is groot, net als de uitdaging om publieke en politieke steun te behouden in een tijd van groeiende zorgen over digitale valuta’s. #UNUSUAL: Dutch gov eyeing a strategic Bitcoin reserve repatriating gold to stack sats amid global chaos. Nation-state FOMO hits Europe! #Bitcoin — WatchSpace (@Joseph_Mga) September 26, 2025 Nederland als brug tussen traditie en digitale toekomst Met dit initiatief vestigt Nederland zich als brug tussen traditionele banken en de opkomende cryptosector. De euro stablecoin laat zien dat innovatie en toezicht elkaar niet hoeven uit te sluiten. Sterker nog, gereguleerde innovatie kan juist de weg vrijmaken voor een veerkrachtig betaalsysteem. Door regels, toezicht en technologie te combineren, laat Nederland zien dat een stablecoin prima past binnen het huidige financiële systeem. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Euro stablecoin: Nederlandse banken spelen sleutelrol in Europese lancering is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Negen grote Europese banken, waaronder ING, bundelen hun krachten voor de ontwikkeling van een gezamenlijke euro stablecoin. Nederland speelt hierin een centrale rol als vestigingsland, toezichthouder en architect van het juridische fundament onder het project. Nederland als motor achter Europees stablecoin-project Stablecoins zijn niet meer weg te denken uit de digitale financiële wereld. Tot nu toe domineren vooral Amerikaanse partijen zoals USDT en USDC deze markt. Daar wil de EU verandering in brengen. Nederland neemt daarin een leidende rol op zich. Het nieuwe initiatief is een antwoord op de groeiende dominantie van buitenlandse tokens en vormt de opmaat naar een Europese, gereguleerde tegenhanger. De kern van het project wordt aangestuurd vanuit Nederland. Niet alleen is de gezamenlijke juridische entiteit hier gevestigd, ook het toezicht ligt in handen van De Nederlandsche Bank (DNB). Daarmee positioneert Nederland zich als poortwachter van de Europese stablecoin-infrastructuur, en als model voor andere lidstaten. Europe Says: “We Want Our Own Stablecoin!” Forget USDT – nine European banks just decided to cook up their own euro-backed stablecoin, sett to launch in 2026. UniCredit, ING, DekaBank, and friends are basically saying: “We’re tired of asking Tether for lunch money.” pic.twitter.com/MBOcuYFPgv — Telbloggram (@Telbloggram) September 26, 2025 Nederlandse infrastructuur en het toezicht van DNB Juridische basis in Nederland De speciaal opgerichte entiteit die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de stablecoin, heeft haar thuisbasis in Nederland. Zo wordt Nederland het kloppende hart van de organisatie. De keuze voor Nederland is strategisch: het land beschikt over een goed geregelde financiële sector, ervaring met fintech-innovaties en een pragmatische benadering van nieuwe technologieën. Door de juridische structuur onder te brengen bij een Nederlandse organisatie, valt het project onder Nederlands recht en dus onder de directe invloed van De Nederlandsche Bank. Dat maakt de toepassing van de MiCA-regelgeving overzichtelijker en efficiënter voor alle betrokken partijen. DNB als poortwachter binnen MiCA De euro stablecoin wordt uitgegeven onder de nieuwe Europese crypto-regelgeving, de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Deze regels eisen volledige dekking van stablecoins door liquide reserves, strikte transparantie, en rapportageverplichtingen. De Nederlandsche Bank zal toezicht houden op naleving hiervan. De rol van de DNB gaat verder dan administratieve taken; het gaat om grootschalig toezicht. Nederland wordt zo het centrum van naleving, handhaving en vergunningverlening voor dit pan-Europese project. Daardoor krijgt Nederland internationaal meer gewicht als toezichthouder binnen zowel de crypto- als de bankenwereld. Voordelen en dilemma’s voor Nederland Nederland profiteert volop van zijn centrale rol in dit project. Het tilt Nederland op als fintech-hub, trekt buitenlandse investeerders aan en geeft het land een voortrekkersrol in crypto-regulering. Bovendien biedt het mogelijkheden voor nauwere samenwerking tussen banken, toezichthouders en technische aanbieders op nationaal niveau. Tegelijkertijd brengt deze positie ook verantwoordelijkheden met zich mee. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project ligt deels bij Nederland. De druk om MiCA effectief en soepel toe te passen is groot, net als de uitdaging om publieke en politieke steun te behouden in een tijd van groeiende zorgen over digitale valuta’s. #UNUSUAL: Dutch gov eyeing a strategic Bitcoin reserve repatriating gold to stack sats amid global chaos. Nation-state FOMO hits Europe! #Bitcoin — WatchSpace (@Joseph_Mga) September 26, 2025 Nederland als brug tussen traditie en digitale toekomst Met dit initiatief vestigt Nederland zich als brug tussen traditionele banken en de opkomende cryptosector. De euro stablecoin laat zien dat innovatie en toezicht elkaar niet hoeven uit te sluiten. Sterker nog, gereguleerde innovatie kan juist de weg vrijmaken voor een veerkrachtig betaalsysteem. Door regels, toezicht en technologie te combineren, laat Nederland zien dat een stablecoin prima past binnen het huidige financiële systeem. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Euro stablecoin: Nederlandse banken spelen sleutelrol in Europese lancering is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Euro stablecoin: Nederlandse banken spelen sleutelrol in Europese lancering

By: Coinstats
2025/09/27 00:47
MetYa
MET$0.228-0.74%
Wink
LIKE$0.007657-0.99%
OP
OP$0.6644+1.29%
Qitmeer Network
MEER$0.003524+3.19%
USDCoin
USDC$0.9991-0.05%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Negen grote Europese banken, waaronder ING, bundelen hun krachten voor de ontwikkeling van een gezamenlijke euro stablecoin. Nederland speelt hierin een centrale rol als vestigingsland, toezichthouder en architect van het juridische fundament onder het project. Nederland als motor achter Europees stablecoin-project Stablecoins zijn niet meer weg te denken uit de digitale financiële wereld. Tot nu toe domineren vooral Amerikaanse partijen zoals USDT en USDC deze markt. Daar wil de EU verandering in brengen. Nederland neemt daarin een leidende rol op zich. Het nieuwe initiatief is een antwoord op de groeiende dominantie van buitenlandse tokens en vormt de opmaat naar een Europese, gereguleerde tegenhanger. De kern van het project wordt aangestuurd vanuit Nederland. Niet alleen is de gezamenlijke juridische entiteit hier gevestigd, ook het toezicht ligt in handen van De Nederlandsche Bank (DNB). Daarmee positioneert Nederland zich als poortwachter van de Europese stablecoin-infrastructuur, en als model voor andere lidstaten. Europe Says: “We Want Our Own Stablecoin!” Forget USDT – nine European banks just decided to cook up their own euro-backed stablecoin, sett to launch in 2026. UniCredit, ING, DekaBank, and friends are basically saying: “We’re tired of asking Tether for lunch money.” pic.twitter.com/MBOcuYFPgv — Telbloggram (@Telbloggram) September 26, 2025 Nederlandse infrastructuur en het toezicht van DNB Juridische basis in Nederland De speciaal opgerichte entiteit die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de stablecoin, heeft haar thuisbasis in Nederland. Zo wordt Nederland het kloppende hart van de organisatie. De keuze voor Nederland is strategisch: het land beschikt over een goed geregelde financiële sector, ervaring met fintech-innovaties en een pragmatische benadering van nieuwe technologieën. Door de juridische structuur onder te brengen bij een Nederlandse organisatie, valt het project onder Nederlands recht en dus onder de directe invloed van De Nederlandsche Bank. Dat maakt de toepassing van de MiCA-regelgeving overzichtelijker en efficiënter voor alle betrokken partijen. DNB als poortwachter binnen MiCA De euro stablecoin wordt uitgegeven onder de nieuwe Europese crypto-regelgeving, de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Deze regels eisen volledige dekking van stablecoins door liquide reserves, strikte transparantie, en rapportageverplichtingen. De Nederlandsche Bank zal toezicht houden op naleving hiervan. De rol van de DNB gaat verder dan administratieve taken; het gaat om grootschalig toezicht. Nederland wordt zo het centrum van naleving, handhaving en vergunningverlening voor dit pan-Europese project. Daardoor krijgt Nederland internationaal meer gewicht als toezichthouder binnen zowel de crypto- als de bankenwereld. Voordelen en dilemma’s voor Nederland Nederland profiteert volop van zijn centrale rol in dit project. Het tilt Nederland op als fintech-hub, trekt buitenlandse investeerders aan en geeft het land een voortrekkersrol in crypto-regulering. Bovendien biedt het mogelijkheden voor nauwere samenwerking tussen banken, toezichthouders en technische aanbieders op nationaal niveau. Tegelijkertijd brengt deze positie ook verantwoordelijkheden met zich mee. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project ligt deels bij Nederland. De druk om MiCA effectief en soepel toe te passen is groot, net als de uitdaging om publieke en politieke steun te behouden in een tijd van groeiende zorgen over digitale valuta’s. #UNUSUAL: Dutch gov eyeing a strategic Bitcoin reserve repatriating gold to stack sats amid global chaos. Nation-state FOMO hits Europe! #Bitcoin — WatchSpace (@Joseph_Mga) September 26, 2025 Nederland als brug tussen traditie en digitale toekomst Met dit initiatief vestigt Nederland zich als brug tussen traditionele banken en de opkomende cryptosector. De euro stablecoin laat zien dat innovatie en toezicht elkaar niet hoeven uit te sluiten. Sterker nog, gereguleerde innovatie kan juist de weg vrijmaken voor een veerkrachtig betaalsysteem. Door regels, toezicht en technologie te combineren, laat Nederland zien dat een stablecoin prima past binnen het huidige financiële systeem. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Euro stablecoin: Nederlandse banken spelen sleutelrol in Europese lancering is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Horror Thriller ‘Bring Her Back’ Gets HBO Max Premiere Date

Horror Thriller ‘Bring Her Back’ Gets HBO Max Premiere Date

The post Horror Thriller ‘Bring Her Back’ Gets HBO Max Premiere Date appeared on BitcoinEthereumNews.com. Jonah Wren Phillips in “Bring Her Back.” A24 Bring Her Back, a new A24 horror movie from the filmmakers of the smash hit Talk to Me, is coming soon to HBO Max. Bring Her Back opened in theaters on May 30 before debuting on digital streaming via premium video on demand on July 1. The official logline for Bring Her Back reads, “A brother and sister uncover a terrifying ritual at the secluded home of their new foster mother.” Forbes‘South Park’ Season 27 Updated Release Schedule: When Do New Episodes Come Out?By Tim Lammers Directed by twin brothers Danny Philippou and Michael Philippou, Bring Her Back stars Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Philips, Sally–Anne Upton, Stephen Philips, Mischa Heywood and Sally Hawkins. Warner Bros. Discovery announced on Wednesday that Bring Her Back will arrive on streaming on HBO Max on Friday, Oct. 3, and on HBO linear on Saturday, Oct. 4, at 8 p.m. ET. Prior to the debut of Bring Her Back on HBO on Oct. 4, the cable outlet will air the Philippou brothers’ 2022 horror hit Talk to Me. ForbesHit Horror Thriller ’28 Years Later’ Is New On Netflix This WeekBy Tim Lammers For viewers who don’t have HBO Max, the streaming platform offers three tiers: The ad-based tier costs $9.99 per month, while an ad-free tier is $16.99 per month. Additionally, an ad-free tier with 4K Ultra HD programming costs $20.99 per month. The Success Of ‘Talk To Me’ Weighed On The Minds Of Philippou Brothers While Making ‘Bring Her Back’ During the film’s theatrical run, Bring Her Back earned $19.3 million domestically and nearly $19.8 million internationally for a worldwide box office tally of $39.1 million. Bring Her Back had a production budget of $17 million before prints and advertising, according to The Numbers.…
MemeCore
M$2.46618+7.96%
Threshold
T$0.01547+1.04%
Omnity Network
OCT$0.08309-0.65%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 09:23
Share
China retaliates against Mexico tariffs with trade probe and anti-dumping case

China retaliates against Mexico tariffs with trade probe and anti-dumping case

China has launched a direct trade investigation targeting Mexico, after the Latin American country announced aggressive new tariffs on Chinese exports. The decision came Thursday, as China’s Ministry of Commerce confirmed it would probe not only Mexico’s 50% tariff on Chinese cars, but also a list of other new trade measures. The same day, China […]
Polytrade
TRADE$0.0951-0.84%
Notcoin
NOT$0.001584+2.32%
Share
Cryptopolitan2025/09/27 01:07
Share
Trump pushes joint-venture plan for TikTok while Beijing stays silent

Trump pushes joint-venture plan for TikTok while Beijing stays silent

China has not responded to U.S. President Donald Trump’s announcement on Thursday that a deal to keep TikTok running in the United States has been approved. Trump said during the signing of a new executive order that he had “gotten the go-ahead” from Chinese President Xi Jinping. But since that statement, Beijing hasn’t said a […]
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.574+0.67%
Notcoin
NOT$0.001584+2.32%
Union
U$0.010352-7.90%
Share
Cryptopolitan2025/09/27 01:17
Share

Trending News

More

Horror Thriller ‘Bring Her Back’ Gets HBO Max Premiere Date

China retaliates against Mexico tariffs with trade probe and anti-dumping case

Trump pushes joint-venture plan for TikTok while Beijing stays silent

OpenVPP accused of falsely advertising cooperation with the US government; SEC commissioner clarifies no involvement

From Spare Dollars to Moon Gains: MoonBull Emerges as the New Meme Coin to Watch While Cheems and Snek Push Forward