Europese Unie wil ESMA toezichthouder over cryptomarkt maken

De Europese Unie (EU) wil al het toezicht opnieuw verdelen. De cryptomarkt zal hier een belangrijk onderdeel van zijn. ESMA moet toezicht over de hele markt hebben. Hiermee wil de EU één centrale toezichthouder voor de financiële markten. Maar wat zijn de plannen van de EU precies? En wat betekent het voor de cryptomarkt?

EU wil ESMA centrale toezichthouder voor de cryptomarkt maken

De Europese Unie wil het toezicht over financiële markten in Europa aan de European Securities and Markets Authority (ESMA) geven. Hiermee krijgt de toezichthouder een vergelijkbare rol als de Securities and Exchange Commission (SEC) in de Verenigde Staten. EUROPEAN COMMISSION TO GRANT ESMA SEC-LIKE POWERS OVER CRYPTO AND STOCK EXCHANGES The European Commission is preparing a proposal that would give the European Securities and Markets Authority (ESMA) expanded oversight similar to the U.S. SEC, covering both crypto and traditional… pic.twitter.com/F0AUAua6Ro — Crypto Town Hall (@Crypto_TownHall) November 3, 2025 Dit plan is onderdeel van een ‘market integration package’, die Europa aantrekkelijker moet maken voor start-ups en investeerders. Het is een bijzondere vooruitgang. Tot nu toe heeft ieder Europees land een eigen toezichthouder voor de financiële markten. Dit heeft het lastig gemaakt om binnen de EU in meerdere landen te werken. Daarnaast verhoogt het de compliance kosten voor start-ups en grote bedrijven. Het doel is om de ESMA directe autoriteit te geven over bewaarders en bindende bevoegdheid bij geschillen tussen toezichthouders. Christine Lagarde, president van de European Central Bank (ECB) heeft ondersteuning voor dit plan geboden. Ze is voorstander van een ‘Europese SEC’ en denkt dat de ESMA systeemrisico’s kan verminderen en het vertrouwen in internationale financiële activiteit kan verbeteren. Waarom kiest de EU hiervoor? De huidige stand van zaken op het gebied van regelgeving is een stuk minder consistent. De nieuwe Markets in Crypto-Assets (MiCA) regelgeving geeft bedrijven een ‘paspoort’, een licentie om in alle lidstaten te werken. Frankrijk, Oostenrijk en Italië hebben de ESMA al gevraagd om hier het overzicht over te nemen, vanwege inconsistente regelgeving. Dit nieuwe plan is de reactie van EU op deze vraag. Veel Europese landen zijn het eens met het nieuwe voorstel, maar andere landen zijn minder groot voorstander. Luxemburg, Ierland en Malta denken dat het ten koste kan gaan van hun financiële sectoren als toezichthouders in landen minder grond hebben om op te staan. Ook hebben verschillende groepen uit de industrie aangegeven dat de compliance kosten juist hoger kunnen worden. Sterke verbetering voor Europa Het centraliseren van belangrijke regelgeving onder de ESMA zal een belangrijke vooruitgang zijn voor Europa. Voor start-ups kan het veel makkelijker zijn om in Europa te blijven. Dit houdt bedrijven meer in Europa. Voor de cryptomarkt maakt dit het ook een stuk makkelijker om hier te groeien. Waar de bredere cryptomarkt voorheen vooral in de VS kon groeien, lijkt breder toezicht onder de ESMA plaats te maken voor betere, consistentere regelgeving. Uiteindelijk kan het de groei van cryptobedrijven in de EU flink stimuleren. Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Europese Unie wil ESMA toezichthouder over cryptomarkt maken is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 