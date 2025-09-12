The FDIC spotlighted a forward-looking crypto agenda and fair access reforms, signaling a major pivot toward transparency, institutional clarity, and broader participation in digital finance. US Banking Regulator Drives Forward-Looking Crypto Agenda and Equal Access Initiatives The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), the agency responsible for safeguarding depositors and maintaining stability in the U.S. banking […]
Source: https://news.bitcoin.com/fdic-outlines-pro-crypto-reforms-with-clearer-rules-and-fair-banking-policies/