Firma Strategy przeniosła 2.45 mld USD w Bitcoinach do nowych portfeli. Likwidacja czy restrukturyzacja?

By: Bitcoinist
2025/10/31 22:53
Po raz kolejny światła reflektorów skierowane zostały na Michaela Saylora i jego firmę Strategy. Największy korporacyjny posiadacz Bitcoina dokonał w zaledwie 9 godzin serię transferów 22 704 BTC. Łącznie Strategy przeniosło 2.45 mld USD. Tokeny zostały przesłane z głównych portfeli spółki na szereg niższych adresów.

Spektakularna aktywność kryptowalutowego giganta wywołała falę spekulacji w branży. Niektórzy twierdzą, że może być to początek sprzedaży. Inni z kolei stawiają na reorganizację infrastruktury do przechowywania cyfrowych aktywów.

Wyniki finansowe poniżej oczekiwań

Cały proces został dokonany zaledwie kilka godzin po tym, jak Strategy ogłosiło zysk netto na poziomie 2.8 miliarda USD za trzeci kwartał. Taki wynik przewyższył nawet prognozy Wall Street, gdzie zysk na akcję wyniósł 8,42 USD zamiast zakładanych 8,15 USD.

Strategia firmy od lat zakłada akumulację Bitcoina. Zwiększyła swoje zasoby z 597 325 BTC do 640 808 BTC. Obecna wartość zasobów firmy Strategy wynosi więc ponad 70 miliardów dolarów.

Podczas konferencji wynikowej Michael Saylor podkreślił, że niezmiennym priorytetem pozostaje dalsze gromadzenie BTC:

liczba tokenów BTC Strategy

Transfery Bitcoina pobudzają wyobraźnię traderów i ekspertów

Szybkie ruchy Strategy na dużą skalę zainteresowały analityków i społeczność kryptowalutową. Ekspert kryptowalutowy Emmett Gallic zasugerował, że może to być efekt zmiany systemu przechowywania aktywów, czyli tzw. custody switch. To bardzo powszechna praktyka wśród dużych posiadaczy. Restrukturyzacja zasobów zwiększa bezpieczeństwo.

Przesunięcie kryptowalut na ogromną skalę są takżę często związaną z aktualizacją zabezpieczeń lub zmianą partnerów powierniczych. Rzadko wiąże się to z faktyczną sprzedażą.

Ważnym elementem we wspomnianych praktykach jest zachowanie adresów docelowych. W momencie, kiedy pozostają one offline, oznacza to jedynie wewnętrzne porządki, a nie sprzedaż.

Saylor jest stanowczy w swoich przekonaniach i konsekwentnie pozostaje zwolennikiem Bitcoina. Podczas konferencji Money 20/20 w Las Vegas powiedział:

Obecny rok z rekordowymi wynikami dla Strategy

Optymistyczne prognozy na 2025 rok zostały podtrzymane. Strategy zaraportowało 26-procentowy zwrot Bitcoina od początku roku, a także wzrost wartości BTC w portfelu o 13 miliardów dolarów.

Andrew Kang, dyrektor finansowy firmy, potwierdził:

Sprzedaż BTC jest póki co wykluczona. Firma nie tylko nie planuje sprzedaży, ale intensyfikuje swoje zaangażowanie w inwestycję w największą kryptowalutę świata.

Co ruchy Strategy oznaczają dla rynku?

Ruchy rynkowe na ogromną skalę zawsze wywołują emocje wśród inwestorów i stają się polem do dyskusji w branży. Jedni traktują to jako znach potencjalnych zmian strategicznych, inni z kolei jako procedurę techniczną.

Choć są zwolennicy teorii, że migracja aktywów, może być początkiem likwidacji, to w przypadku Strategy trudno znaleźć podstawy, by to rozważać. Słuszniejszą interpretacją jest poprawa bezpieczeństwa aktywów.

Coraz więcej firm inwestujących w kryptowaluty dąży do większej kontroli nad własnymi portfelami i wdraża nowsze technologie multi-chain oraz non-custodial, które minimalizują ryzyko zewnętrznych ataków.

Bezpieczeństwo i integracja portfeli

W kontekście globalnych trendów w zarządzaniu kryptowalutami coraz częściej pojawia się pytanie, jaki jest najlepszy portfel kryptowalut. Użytkownicy liczą przede wszystkim na wygodę i bezpieczeństwo.

Odpowiedzią na potrzeby wielu inwestorów jest Best Wallet. Jest to zaawansowany, niepowierniczy portfel multi-chain, który umożliwia kupowanie, wymianę i przechowywanie setek aktywów cyfrowych.

Użytkownicy mogą korzystać z integracji z Onramper, co pozwala uzyskać najkorzystniejsze kursy i najniższe opłaty przy zakupie kryptowalut, w tym Bitcoina, Ethereum, Solany czy Polygon.

Aplikacja Best Wallet przeszła liczne jakościowe audyty. Jej architektura oparta na technologii Fireblocks MPC zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wspomniane rozwiązanie i szereg innych zalet sprawia, że w oczach ekspertów Best Wallet jest jednym z najlepszych portfeli Bitcoin na rynku.

Token $BEST i rozwój ekosystemu

Cały projekt wychodzi również poza samo przechowywanie cyfrowych aktywów. W ekosystemie znajduje się także dedykowany token $BEST, który obecnie jest dostępny w przedsprzedaży. Jego posiadacze mają obniżone opłaty transakcyjne, wyższe nagrody stakingowe oraz możliwość w głosowaniu nad kierunkiem rozwoju projektu.

Token ma także zapewniać wczesny dostęp do nowych projektów i przedsprzedaży, co czyni go ciekawą propozycją dla inwestorów szukających realnych benefitów w ramach ekosystemu Web3.

Choć przeniesienia Bitcoina przez Strategy i rozwój tokena $BEST dotyczą różnych segmentów rynku, oba te wydarzenia wskazują na wspólny trend, czyli rosnące znaczenie niezależności użytkownika i bezpieczeństwa przechowywania aktywów cyfrowych.

Strategia Saylora kontra nowa generacja użytkowników

Podczas gdy Strategy operuje miliardami dolarów w aktywach i przeprowadza wewnętrzne restrukturyzacje portfeli, nowa generacja inwestorów detalicznych również stawia na przejrzystość i kontrolę nad własnymi środkami.

Ze względu na chęć bezpiecznych i przejrzystych transakcji, aplikacje w stylu Best Wallet zyskują popularność. Łączą one pełną niezależność od podmiotów trzecich z możliwością łatwego kupna kryptowalut. Jeśli zastanawiasz się, jak kupić kryptowaluty, to Best Wallet z dużą dozą prawdopodobieństwa może przypaść ci do gustu.

