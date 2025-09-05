Glassnode: Bitcoin moet boven $114.000 breken, dan kan feest beginnen

Glassnode: Bitcoin moet boven $114.000 breken, dan kan feest beginnen

De Bitcoin koers beweegt volgens crypto analysebureau Glassnode in een fragiele fase. De markt wordt momenteel gekenmerkt door onzekerheid en een dalende winstgevendheid van korte termijn houders, beleggers die hun munten minder dan 155 dagen vasthouden. Bitcoin moet naar $114.000 tot $116.000 stijgen Volgens Glassnode kan de markt pas weer overtuigend de weg omhoog vinden wanneer Bitcoin zich herstelt boven een zone tussen 114.000 en 116.000 dollar. In dat gebied zouden meer dan 75 procent van de korte termijn houders opnieuw winst maken. Dat zou volgens de analisten voldoende vertrouwen scheppen om nieuwe vraag naar de munt aan te trekken. "Alleen een duurzaam herstel boven 114.000 tot 116.000 dollar kan de psychologische basis leggen voor de volgende fase van de stijging," aldus Glassnode. Psychologie van korte termijn houders Glassnode benadrukt dat de niet-gerealiseerde winsten en verliezen van korte termijn houders vaak de belangrijkste psychologische drijfveren zijn voor lokale toppen en bodems. Wanneer dit segment massaal weer in de plus staat, neemt de kans toe dat de koers verder oploopt. Valt Bitcoin echter terug onder 104.100 dollar, dan ligt volgens de analisten een scenario open waarin de markt vergelijkbare uitputtingsfases meemaakt als eerder dit jaar. In dat geval kan de koers terugvallen naar niveaus van 93.000 tot 95.000 dollar, die voor het laatst in mei zijn gezien. Geschiedenis en opkomst van Bitcoin De discussie over koersniveaus en marktsentiment onderstreept hoe groot Bitcoin inmiddels is geworden. De digitale munt werd in 2009 geïntroduceerd door de anonieme ontwikkelaar of groep ontwikkelaars onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. Het idee was een decentraal betaalmiddel te creëren, zonder tussenkomst van banken of overheden. In de beginjaren was Bitcoin vooral een experiment in kleine online gemeenschappen. De bekendste vroege transactie vond plaats in 2010, toen een programmeur 10.000 Bitcoin betaalde voor twee pizza's. Tegen de huidige koers zou dat bedrag miljarden waard zijn. Vanaf 2013 begon Bitcoin meer aandacht te krijgen van investeerders en media, met forse pieken en diepe dalen. Grote koersstijgingen in 2017 en opnieuw in 2021 vestigden de reputatie van Bitcoin als een volatiele maar invloedrijke beleggingscategorie. Vandaag de dag zien steeds meer bedrijven, institutionele beleggers en zelfs landen Bitcoin als een mogelijke waardeopslag of alternatief financieel systeem. Toch blijft de munt gevoelig voor sentiment, regelgeving en macro-economische omstandigheden. Vooruitblik De komende weken zullen volgens Glassnode bepalend zijn voor de richting van de markt. Een overtuigend herstel boven 116.000 dollar kan de deur openen naar nieuwe hoogtepunten, terwijl een terugval onder 104.000 dollar juist het risico vergroot op een langdurigere correctie. Voor beleggers blijft de situatie daarmee spannend. De geschiedenis van Bitcoin leert dat grote bewegingen vaak ontstaan wanneer de markt het minst zeker is van de richting. Daarvan is op dit moment in ieder geval sprake. Ook omdat er wat onzekerheid bestaat over het macro-economische plaatje in de Verenigde Staten. Sommige analisten stellen dat de economie gezond is, terwijl anderen wijzen op scheurtjes in de arbeidsmarkt en het oplopen van de inflatie.

