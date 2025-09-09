Goedemorgen Bitcoin: Beleggers dumpen, Kazachstan kijkt naar crypto reserve

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws, doorspekt met inzichten over marktsentiment, institutionele bewegingen en technologische ontwikkelingen—allemaal verpakt in één krachtige ochtendupdate. Kazachstan zet zwaar in op Bitcoin De president van Kazachstan heeft aangekondigd dat het land Bitcoin wil omarmen als onderdeel van een nationale strategie. Plannen omvatten een crypto-reserve, regelgeving en de ontwikkeling van een heuse ‘CryptoCity’. Hiermee positioneert Kazachstan zich als een belangrijk knooppunt in de mondiale cryptomarkt. Beleggers dumpen massaal Bitcoin, correctie op komst? Steeds meer investeerders liquideren hun BTC-posities. Analisten waarschuwen dat dit kan duiden op een naderende correctie, hoewel anderen wijzen op sterke steunpunten die op korte termijn de schade kunnen beperken. Crisis binnen Bitcoin Core-community door Ordinals-discussie De Bitcoin Core-community verkeert in een interne strijd door meningsverschillen over Ordinals en hun impact op het netwerk. Ontwikkelaars roeren zich steeds nadrukkelijker, waardoor de discussie over de koers en toekomst van Bitcoin verder oplaait. 51% van de Bitcoin-voorraad in handen van publieke bedrijven Nieuwe cijfers tonen dat meer dan de helft van alle beschikbare Bitcoin nu wordt beheerd door publieke bedrijven. Strategy blijft bovenaan de lijst staan, waarmee het bedrijf zijn reputatie als grootste institutionele Bitcoin-holder verder verstevigt. Bitcoin-whales verkopen $12,7 miljard en verschuiven naar Ethereum Whales hebben in korte tijd voor miljarden aan BTC verkocht en massaal posities ingenomen in Ethereum. Dit wijst op een strategische verschuiving die niet alleen Bitcoin onder druk zet, maar ook de dominantie van ETH kan versterken in de komende maanden. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord

