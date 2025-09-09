Goedemorgen Bitcoin: Beleggers dumpen, Kazachstan kijkt naar crypto reserve

By: Coinstats
2025/09/09 12:31
Bitcoin
BTC$112,961.31+1.19%
Core DAO
CORE$0.4496+3.59%
Wink
LIKE$0.010343-3.59%
MetYa
MET$0.2363+0.25%
Outlanders
LAND$0.000609+4.28%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws, doorspekt met inzichten over marktsentiment, institutionele bewegingen en technologische ontwikkelingen—allemaal verpakt in één krachtige ochtendupdate. Kazachstan zet zwaar in op Bitcoin De president van Kazachstan heeft aangekondigd dat het land Bitcoin wil omarmen als onderdeel van een nationale strategie. Plannen omvatten een crypto-reserve, regelgeving en de ontwikkeling van een heuse ‘CryptoCity’. Hiermee positioneert Kazachstan zich als een belangrijk knooppunt in de mondiale cryptomarkt. Beleggers dumpen massaal Bitcoin, correctie op komst? Steeds meer investeerders liquideren hun BTC-posities. Analisten waarschuwen dat dit kan duiden op een naderende correctie, hoewel anderen wijzen op sterke steunpunten die op korte termijn de schade kunnen beperken. Crisis binnen Bitcoin Core-community door Ordinals-discussie De Bitcoin Core-community verkeert in een interne strijd door meningsverschillen over Ordinals en hun impact op het netwerk. Ontwikkelaars roeren zich steeds nadrukkelijker, waardoor de discussie over de koers en toekomst van Bitcoin verder oplaait. 51% van de Bitcoin-voorraad in handen van publieke bedrijven Nieuwe cijfers tonen dat meer dan de helft van alle beschikbare Bitcoin nu wordt beheerd door publieke bedrijven. Strategy blijft bovenaan de lijst staan, waarmee het bedrijf zijn reputatie als grootste institutionele Bitcoin-holder verder verstevigt. Bitcoin-whales verkopen $12,7 miljard en verschuiven naar Ethereum Whales hebben in korte tijd voor miljarden aan BTC verkocht en massaal posities ingenomen in Ethereum. Dit wijst op een strategische verschuiving die niet alleen Bitcoin onder druk zet, maar ook de dominantie van ETH kan versterken in de komende maanden. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord

Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Beleggers dumpen, Kazachstan kijkt naar crypto reserve is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Ethereum (ETH) Price Prediction: Seven Days of Selling Pressure Test Bulls’ Resolve

Ethereum (ETH) Price Prediction: Seven Days of Selling Pressure Test Bulls’ Resolve

TLDR Ethereum price has struggled to break above $4,500 resistance for over 10 days, forming lower highs since August peak Spot Ethereum ETFs experienced massive outflows totaling $912 million over seven consecutive days Network activity and revenue declined 44% in August despite price hitting all-time highs near $4,950 Technical analysis shows descending triangle pattern pointing [...] The post Ethereum (ETH) Price Prediction: Seven Days of Selling Pressure Test Bulls’ Resolve appeared first on CoinCentral.
NEAR
NEAR$2.697+7.62%
BULLS
BULLS$534.13+1.95%
Ethereum
ETH$4,351.94+1.19%
Share
Coincentral2025/09/09 15:35
Share
Dogecoin Price Prediction as Maxi Doge Attracts Crypto Whales

Dogecoin Price Prediction as Maxi Doge Attracts Crypto Whales

The crypto market continues to be choppy, with $BTC gaining just 1% on the weekly chart, and the fear and greed index drifting around 44-48.
Bitcoin
BTC$112,908.56+1.14%
Index Cooperative
INDEX$1.163+2.55%
DOGE
DOGE$0.24065+3.14%
Share
Brave Newcoin2025/09/09 15:37
Share
Is Ethereum overstretched? Bulls eye $6K DESPITE revenue slipping by 22%

Is Ethereum overstretched? Bulls eye $6K DESPITE revenue slipping by 22%

The post Is Ethereum overstretched? Bulls eye $6K DESPITE revenue slipping by 22% appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Takeaways Ethereum’s revenue-price divergence highlighted an overstretched market. However, fresh liquidity and speculative demand could push ETH towards a $6k breakout. The market’s split on whether Ethereum [ETH] has really bottomed or not.  On-chain, the ETH/BTC ratio has been breaking down, hitting its third weekly lower low after failing to clear the $0.04 supply wall. Looks like traders are still taking profits off ETH’s 18.8% August pump. Meanwhile, Token Terminal revealed that ETH’s revenue hit just $14.13 million in August – Marking its lowest level since May even as price blasted to a new $4,900 ATH and highlighted a clear divergence. Source: TokenTerminal Typically, that kind of revenue-price gap signals an overstretched market.  That’s not all though as Ethereum closed August with $39.75 million in fees, right in line with its $42 million four-month average. Simply put, the fees stayed steady while revenue slipped, meaning that the the network itself captured less value. And yet, Ethereum’s trading volume ripped to $1.13 trillion – Its highest since post-election levels. This suggested that traders are still piled in and chasing the price, despite the monetization lag.  Ethereum bulls target $6k Ethereum’s stablecoin market has been firing its ATHs too.  Low revenue with steady fees tells us users are still paying chunky gas, but the network isn’t pocketing proportional value. In short, ETH’s fundamentals may be lagging, hinting that the market might be overstretched. Still, ETH ripped through $4,900, thanks to the stablecoin supply hitting $152 billion all-time high in August – Marking a 9.35% jump from last month. Technically, that’s about $13 billion of fresh liquidity chasing the price. Source: Token Terminal The result? Speculative capital piled into Ethereum’s ATH.  On-chain flows gobbled up the fresh liquidity, sending the price higher, even as the network didn’t capture much real value. Classic…
Threshold
T$0.01668+3.60%
RealLink
REAL$0.06241+1.77%
LooksRare
LOOKS$0.015085+4.16%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/09 15:10
Share

Trending News

More

Ethereum (ETH) Price Prediction: Seven Days of Selling Pressure Test Bulls’ Resolve

Dogecoin Price Prediction as Maxi Doge Attracts Crypto Whales

Is Ethereum overstretched? Bulls eye $6K DESPITE revenue slipping by 22%

CryptoQuant: Bitcoin bull market enters mature phase, peak may occur in October-November

Met a former colleague at an offline event, Clanker developer was exposed for "stealing Velodrome funds" and quit the team