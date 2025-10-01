Goedemorgen Bitcoin: Tether koopt 8.888 BTC, PlanB ziet bullmarkt en banenrapport valt tegen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws van vandaag, met extra context en analyse. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Wat kan de Bitcoin koers doen in 2025? Analisten speculeren volop over de mogelijke koersontwikkeling van Bitcoin in 2025. Terwijl sommige experts verwachten dat BTC nieuwe all-time highs kan neerzetten, wijzen anderen op risico’s zoals strengere regulering, geopolitieke onzekerheden en concurrentie van alternatieve assets. Historische patronen suggereren dat bullmarkten vaak pieken rond halveringcycli, waardoor 2025 mogelijk opnieuw een cruciaal jaar kan worden. Voor beleggers is de boodschap duidelijk: volatiliteit blijft, maar de langetermijncase voor Bitcoin blijft volgens velen overeind. Instroom in ETF’s, institutionele adoptie en macro-economisch beleid zullen de belangrijkste drijvers zijn. Tether koopt 8.888 Bitcoin en breidt hard-assetstrategie uit Stablecoingigant Tether heeft 8.888 BTC toegevoegd aan zijn reserves als onderdeel van een bredere hard-assetstrategie. Naast Bitcoin investeert Tether ook in goud, infrastructuur en energieprojecten. Deze aanpak moet het bedrijf minder kwetsbaar maken voor risico’s in de traditionele financiële sector en tegelijk vertrouwen wekken bij gebruikers. De aankoop bevestigt dat Tether, ondanks kritiek en toezicht, blijft inzetten op lange termijnwaardeopslag. Voor de markt laat dit zien dat de grootste stablecoinuitgever niet alleen geldstromen beheert, maar ook actief meebouwt aan de Bitcoin-infrastructuur. PlanB: Bitcoin zit in een onomkeerbare bullmarkt De bekende analist PlanB stelt dat Bitcoin zich in een onomkeerbare bullmarkt bevindt. Zijn Stock-to-Flow-model wijst erop dat de huidige prijsbewegingen passen bij eerdere cycli die leidden tot grote stijgingen. PlanB erkent dat tussentijdse correcties mogelijk zijn, maar gelooft dat de onderliggende trend te sterk is om te keren. Volgens hem zijn ETF-instroom, institutionele adoptie en de komende halvering de factoren die BTC naar nieuwe hoogtes zullen brengen. Zijn optimisme voedt opnieuw het debat over de voorspellende waarde van zijn model. Amerikaans banenrapport valt tegen: gevolgen voor Bitcoin? Het laatste banenrapport uit de VS kwam zwakker uit dan verwacht, met een duidelijke vertraging in de groei van de werkgelegenheid. Dit vergroot de kans dat de Federal Reserve eerder of sneller renteverlagingen zal overwegen. Voor Bitcoin kan dit gunstig uitpakken: lagere rentes maken risicovolle activa aantrekkelijker en zorgen voor meer liquiditeit. Toch waarschuwen analisten dat macro-economische zwakte ook kan leiden tot grotere volatiliteit, omdat beleggers hun risicoprofiel herzien. Voor nu wordt het banenrapport gezien als een signaal dat de Amerikaanse economie afkoelt, met mogelijke implicaties voor crypto. Robert Kiyosaki: zilver kan 400% stijgen Robert Kiyosaki, auteur van *Rich Dad Poor Dad*, voorspelt dat de zilverprijs met maar liefst 400% kan stijgen en noemt het "het grootste koopje op de markt". Volgens hem zijn edelmetalen zoals zilver en goud cruciale bescherming tegen inflatie en monetaire onzekerheden. Hoewel hij vaak positief is over Bitcoin, benadrukt Kiyosaki dat beleggers diversificatie moeten overwegen. Zijn voorspelling onderstreept dat de zoektocht naar alternatieven voor fiatgeld breder is dan alleen crypto. Voor investeerders kan dit een aansporing zijn om naast BTC ook traditionele edelmetalen in de portefeuille op te nemen. Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Tether koopt 8.888 BTC, PlanB ziet bullmarkt en banenrapport valt tegen is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 