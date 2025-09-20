Grayscale opent de weg voor Ethereum staking via ETF’s

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   Ethereum staking staat aan de vooravond van een grote verandering. Grayscale, dat een enorme hoeveelheid ETH in beheer heeft, maakt zich klaar om die activa in te zetten voor staking. Zo’n stap zou niet alleen de institutionele betrokkenheid vergroten, maar ook flinke gevolgen kunnen hebben voor de koers van Ethereum. Met de eerste Amerikaanse Ethereum ETF die staking overweegt, zet Grayscale een belangrijke stap die de cryptomarkt in een nieuw daglicht kan plaatsen. Het kan leiden tot meer legitimiteit, een bredere instroom van beleggers en extra dynamiek in de prijsvorming. Grayscale zet stap richting institutionele Ethereum staking Grayscale behoort tot de grootste cryptobeheerders ter wereld en heeft zo’n 1,5 miljoen ETH in zijn trusts. On-chain data laat zien dat er meer dan 40.000 ETH is verplaatst. Dit wordt breed gezien als een signaal dat Grayscale zich voorbereidt om daadwerkelijk te gaan staken. Als dat doorgaat, zou het de eerste Amerikaanse aanbieder zijn die een Ethereum ETF koppelt aan staking. Dat is bijzonder, omdat de Amerikaanse toezichthouder SEC dit tot nu toe niet toestond. Voor grote beleggers zou dit een nieuw middel zijn om rendement te halen uit hun ETH-bezit, zonder de munten zelf te hoeven beheren. BREAKING: Grayscale is preparing to stake their $ETH holdings. $ETHE $ETH They’ve moved over 40K $ETH in the last hour as they position (1.5M $ETH) for staking rewards. They are the first Ethereum ETF in the US Markets to do so. pic.twitter.com/vSOmr0vnHQ — Emmett Gallic (@emmettgallic) September 18, 2025 On-chain data bevestigt grote ETH-bewegingen De verschuivingen die zichtbaar zijn op de blockchain laten zien dat Grayscale praktische stappen zet om staking mogelijk te maken. Het gaat om tienduizenden ETH die intern zijn verplaatst, vermoedelijk om ze gereed te maken voor inzet. Met miljarden dollars aan ETH in beheer kan zelfs een gedeeltelijke toewijzing een stevige invloed hebben, zowel op het netwerk zelf als op de markt eromheen. Dat een partij als Grayscale zich op deze manier positioneert, benadrukt hoe volwassen en serieus de sector inmiddels wordt genomen. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: de volgende munt met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zegt Fed-voorzitter Powell dat het mogelijk tijd is voor renteverlagingen. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Ethereum staking als katalysator voor adoptie Grayscale's stap richting Ethereum staking vormt een nieuwe mijlpaal voor de institutionele adoptie van crypto. Het geeft Ethereum meer gewicht als beleggingscategorie en kan de koers stevig beïnvloeden. Voor beleggers en analisten is het een duidelijk signaal dat Ethereum steeds centraler komt te staan in de wereld van financiën. Grayscale opent de weg voor Ethereum staking via ETF’s

By: Coinstats
2025/09/20 17:16
Het bericht Grayscale opent de weg voor Ethereum staking via ETF’s is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

