Groot Ripple nieuws: eerste XRP beursfonds wordt deze week gelanceerd

XRP maakt deze week de stap naar Wall Street en gaat Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en Solana (SOL) achterna. Vermogensbeheerders REX Shares en Osprey Funds mogen als eerste een beursgenoteerd fonds introduceren dat de XRP koers volgt. Groot Ripple nieuws, maar dat brengt vooralsnog weinig vuurwerk in de grafieken. Eerste XRP ETF komt eraan REX Shares maakte vanmiddag op socialmediaplatform X bekend dat de REX-Osprey XRP ETF ‘’deze week’’ gelanceerd wordt. Het XRPR-fonds werd vorige week goedgekeurd door de Securities and Exchange Commission (SEC) en wordt genoteerd aan de Cboe Global Markets. The REX-Osprey™ XRP ETF, $XRPR, is coming this week!$XRPR will be the first U.S. ETF to deliver investors spot exposure to the third largest cryptocurrency by market cap, $XRP. From REX-Osprey™, the team behind $SSK.@OspreyFunds View Fund Prospectus:… pic.twitter.com/qMdKhfBZ0e — REX Shares (@REXShares) September 15, 2025 Er is geen specifieke dag naar buiten gebracht, maar volgens Bloomberg ETF-analist Eric Balchunas moet donderdag de grote dag worden. Vorige week zei hij dat dan ook het dogecoin-fonds van REX Shares en Osprey Funds zijn debuut maakt. Voor beide cryptomunten liggen er ook nog andere aanvragen op het bureau van de financiële toezichthouder. Maar die werken via een andere wettelijke structuur. De aanvragen van REX Shares en Osprey Funds gaan via de Investment Company Act van 1940 in plaats van de Securities Act van 1933. Fondsen onder de Securities Act van 1933 hoeven alleen een prospectus (S-1) in te dienen, terwijl ETF’s onder de Exchange Act van 1934 óók een 19b-4-aanvraag moeten doen. Juist die 19b-4 wordt uitgebreid beoordeeld door de SEC en kan maanden vertraging opleveren. REX Shares en Osprey Funds brachten in juli ook al een Solana-fonds uit via deze slimme shortcut. Ondertussen moeten Grayscale, Bitwise, Canary Capital, 21Shares, WisdomTree, Coinshares en Franklin Templeton nog even geduld hebben. Volgend maand verstrijken de eerste definitieve deadlines. Volgens Balchunas en zijn collega James Seyffart is er een 95 procent kans dat de SEC goedkeuring geeft. Net zoals bij de eerdere lanceringen van fondsen voor bitcoin en ethereum zou het logisch zijn als alle aanvragen dan tegelijk gelanceerd mogen worden. Er is nog veel onduidelijkheid geweest over wat voor soort fonds XRPR zou precies is. REX Shares noemt het zelf gewoon een spot-fonds, wat betekent dat het echte XRP koopt en bewaart voor investeerders. Journalist Eleanor Terret zei dat het verder ook nog wat cash, staatsobligaties en derivaten aanhoudt. “Eigenlijk een spot-ETF met extra’s, en strenger gereguleerd dan traditionele spot-producten.” Wat betekent dit voor de XRP koers? De kans lijkt niet heel groot dat het XRP-fonds van REX Shares en Osprey Funds meteen grote sommen geld aantrekt. Ter vergelijking: hun eerder gelanceerde Solana-fonds heeft tot nu toe zo’n 211 miljoen dollar opgehaald, blijkt uit data van Farside Investors. Dat is niet niks, maar het is geen bedrag wat zich vertaald in een grote koersstijging. Toch is de lancering van het XRP-fonds wel degelijk belangrijk. Het maakt de cryptomunt ineens toegankelijk via traditionele brokers. En ook institutionele investeerders mogen vanwege de gereguleerde structuur nu in XRP investeren, iets wat vanwege strikte regels vaak niet mogelijk was. Het is een grote mijlpaal voor de adoptie van XRP. Maar waarschijnlijk moeten we nog tot de komst van de andere fondsen wachten voordat we iets terug kunnen zien in de koers. Voor nu weet de XRP koers in ieder geval nog niet te profiteren van het nieuws. Net als bijna iedere andere munt, is XRP vandaag gedaald. Met iets minder dan 1 procent tot ongeveer 3 dollar.

Het bericht Groot Ripple nieuws: eerste XRP beursfonds wordt deze week gelanceerd is geschreven door Ivo Melchers en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.