Gumi koopt Ripple tokens: wat betekent dit voor de XRP koers?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Japanse game- en blockchainfirma Gumi koopt in totaal voor ¥2,5 miljard ($17 miljoen) XRP tokens. Deze aankoop loopt gefaseerd tussen september 2025 en februari 2026 en voegt ongeveer zes miljoen tokens toe aan de reserve. Het plan maakt deel uit van een bredere strategie waarin Bitcoin dient als langetermijnreserve en XRP wordt gebruikt voor betalingen en liquiditeit. Kan de XRP koers hierdoor in 2026 een nieuwe stap zetten? XRP koers centraal in liquiditeit en betalingen Volgens Gumi is XRP geschikt voor toepassingen zoals internationale overboekingen en het leveren van liquiditeit. Het bedrijf wil XRP inzetten binnen het ecosysteem van Ripple, dat zich richt op snelle en goedkope grensoverschrijdende betalingen. De keuze voor een gefaseerde aankoop betekent dat Gumi het risico van grote prijsschommelingen beperkt. Door gespreid te kopen wordt de positie opgebouwd in lijn met marktomstandigheden. Dit past binnen de Japanse regelgeving, die bedrijven de mogelijkheid geeft om via gelicentieerde platformen digitale assets aan te houden. De strategie benadrukt een duidelijke scheiding: Bitcoin fungeert als reserve, XRP als utility token. Daarmee plaatst Gumi XRP niet in dezelfde categorie als traditionele beleggingen, maar als een werkend instrument voor het financiële systeem. JAPAN TO BUY ¥2.5B IN XRP Japanese gaming giant Gumi just announced its plans to buy ¥2.5B (~$17M) $XRP, on top of its ¥1B $BTC buy earlier this year. A clear corporate play: XRP for utility, BTC for treasury. pic.twitter.com/BnZD1jOqU7 — Coin Bureau (@coinbureau) August 30, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin lijkt inmiddels vast boven de $100K te staan, en nu Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Gumi koppelt XRP strategie aan SBI Holdings Gumi heeft nauwe banden met SBI Holdings, de grootste aandeelhouder van het bedrijf. SBI werkt al jaren samen met Ripple en speelt een centrale rol in de adoptie van blockchain in Azië. Een belangrijke ontwikkeling is de geplande introductie van de RLUSD stablecoin door SBI VC Trade. Deze stablecoin kan direct aansluiten op betalingsdiensten waarin XRP wordt gebruikt. Gumi’s beslissing om XRP tokens aan te houden sluit daarmee aan op een breder ecosysteem waar bedrijven, banken en betalingsdiensten in Japan gebruik van kunnen maken. De samenwerking versterkt ook de institutionele legitimiteit van XRP in de regio. Door deel uit te maken van een gereguleerd netwerk met duidelijke rapportageverplichtingen, vergroot Gumi de kans dat XRP op grotere schaal in de financiële sector wordt ingezet. Bitcoin blijft de stabiele reserve Begin 2025 kocht Gumi al voor ¥1 miljard ($6,7 miljoen) Bitcoin. Dit bedrag werd toegevoegd aan de balans als langetermijnreserve. Het bedrijf zette een deel van deze Bitcoin bovendien in stakingprotocollen, waarmee rendement kan worden behaald terwijl de tokens worden vastgehouden. Deze aanpak bevestigt de rol van Bitcoin als digitale reserve. Binnen Gumi’s structuur geldt Bitcoin als anker dat stabiliteit biedt, terwijl XRP een operationele rol vervult. Dit weerspiegelt een model dat lijkt op traditionele financiële strategieën waarin veilige bezittingen worden gecombineerd met werkende middelen voor groei en transacties. Door de functies van beide assets te scheiden, verkleint Gumi de afhankelijkheid van één enkele munt. Bitcoin wordt gezien als waardeopslag en bescherming tegen volatiliteit, terwijl XRP direct gekoppeld is aan dagelijkse transacties. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Gumi koopt Ripple tokens: wat betekent dit voor de XRP koers? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.