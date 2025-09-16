Harvard bouwt AI-tool tegen kanker en hersenziektes

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Harvard heeft een kunstmatige intelligentie (AI) tool ontwikkeld die kan helpen in de strijd tegen kanker en hersenziekte. Het model identificeert meerdere factoren van ziekte in cellen en voorspelt therapieën die zieke cellen weer gezond maken. Deze doorbraak benadrukt hoe groot de rol van AI in de zorg aan het worden is en hoe technologie, wetenschap en zelfs blockchain elkaar raken. AI vindt meerdere doelen tegelijk Onderzoekers van Harvard Medical School ontwierpen het model om de beperkingen van medicijnontwikkeling te doorbreken. Waar traditionele methoden vaak slechts een gen of eiwit aanpakken, analyseert PDGrapher complete ziekteprocessen. Het model bepaalt welke genen verantwoordelijk zijn en simuleert wat er gebeurt als je die uitzet. Zo kan het voorspellen welke combinatie van bestaande of nieuwe therapieën een cel weer gezond maakt. Deze aanpak is veelbelovend voor agressieve kankers en neurologische aandoeningen zoals Alzheimer. In eerste tests voorspelde PDGrapher nauwkeurig meerdere doelwitten, zelfs bij ziekten die het model niet eerder had gezien. Volgens de onderzoekers kan dit niet alleen de ontwikkeling van medicijnen versnellen, maar ook leiden tot meer gepersonaliseerde behandelingen afgestemd op patiënten. De groeiende rol van AI in de zorg De tool past in een bredere trend waarbij AI de gezondheidszorg verandert. Algoritmen ondersteunen artsen bij het herkennen van patronen in medische beelden, bij het stellen van diagnoses en zelfs bij het ontdekken van nieuwe medicijnen. Toch moet men nog wel voorzichtig zijn. Modellen als PDGrapher moeten nog uitgebreid getest worden in de praktijk. Ondanks dit is de consensus dat AI een blijvende en positieve rol zal spelen, van snellere diagnoses tot geheel nieuwe behandelmethoden. Blockchain als veilige basis voor medische data AI in de zorg draait om enorme hoeveelheden data die uiterst gevoelig zijn. Om die informatie veilig op te slaan en betrouwbaar te delen, kan blockchain technologie uitkomst bieden. Blockchain staat bekend uit de crypto wereld, maar wordt steeds vaker gezien als fundament voor veilige data infrastructuur. Bij blockchain registreert het gegevens, is het onveranderbaar en transparant. Alleen bevoegde partijen krijgen toegang, terwijl elke aanpassing traceerbaar blijft. Dit maakt de technologie geschikt voor elektronische patiëntendossiers, medicijn tracering en zelfs automatische verzekeringsclaims via smart contracts. Door AI-analyses te combineren met blockchain ontstaat een krachtig systeem, namelijk eentje die betrouwbaar, veilig en efficiënt is. Technologie, wetenschap en finance De ontwikkeling van Harvard’s AI-tool laat zien dat innovaties in de zorg ontstaan op het snijvlak van tech, wetenschap en financiën. De technologie komt uit de IT wereld, de toepassing ligt in de medische wetenschap, en de financiering komt van zowel overheden als grote tech- en farmabedrijven. Door de steun van partijen variërend van de National Institutes of Health tot bedrijven als Amazon en Google, krijgt dit soort onderzoek een goede basis. Het toont hoe samenwerking over sectoren heen cruciaal is voor medische vooruitgang. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

