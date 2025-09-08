HashKey lanceert $500 miljoen crypto fonds in Hongkong

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord HashKey Group lanceert in Hongkong een fonds van $500 miljoen. Het fonds richt zich op bitcoin, ethereum en projecten rond deze blockchains. Voor HashKey betekent dit een uitbreiding van de diensten die het bedrijf al onder de lokale regelgeving aanbiedt. HashKey mikt op half miljard Het fonds moet in eerste instantie $500 miljoen ophalen. Beleggers kunnen in- en uitstappen via een open structuur, wat het aantrekkelijk maakt voor zowel instellingen als grote particuliere partijen. De portefeuille zal breed worden opgebouwd, met nadruk op projecten die direct aan bitcoin- en ethereum­ netwerken zijn gekoppeld. Het idee sluit aan bij voorbeelden uit de VS. Bedrijven zoals Strategy kochten sinds 2020 miljarden aan bitcoin en zetten zo hun balans in om van koersstijgingen te profiteren. HashKey wil een vergelijkbare aanpak naar Azië brengen, maar dan in een gereguleerd fondsformaat. HashKey Group Unveils #DAT Strategy: Pioneering the Institutional Bridge Between #TradFi and Crypto Launching Asia’s largest multi-currency Digital Asset Treasury (DAT) fund — targeting >$500M, focusing on mainstream crypto assets with an initial focus on $ETH and $BTC… pic.twitter.com/dZxsBEUFDw — HashKey Group (@HashKeyGroup) September 8, 2025 Institutionele toegang groeit HashKey positioneert het fonds nadrukkelijk als kanaal voor instellingen. Volgens de groep combineren beleggers zo de snelheid van crypto met de structuren die zij kennen uit de traditionele markten. Het fonds investeert niet alleen in munten, maar kan ook actief bijdragen aan projecten die het ecosysteem versterken. Voor instellingen verlaagt dat de drempel: exposure naar bitcoin en ethereum in combinatie met infrastructuur rond die netwerken, allemaal binnen een gereguleerd kader. Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Waar Bitcoin kopen in 2025? Het kopen van BTC of crypto wordt in Nederland steeds makkelijker. In deze handleiding laten we je precies zien hoe je dit doet. Stap voor stap leren we u waar en hoe u Bitcoin kunt kopen. Van het kiezen van een betrouwbaar platform tot het uitvoeren van uw eerste transactie, we… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Hongkong verstevigt zijn rol De lancering is de nieuwste uitbreiding van HashKey’s activiteiten in Hongkong. Eerder bracht het bedrijf al spot-ETF’s voor crypto naar de markt en bouwde het eigen blockchain­diensten uit via HashKey Cloud en HashKey Chain. Voor Hongkong zelf telt dit als nieuwe troef. De stad zet zwaar in op duidelijke regels en gereguleerde platforms om internationale partijen aan te trekken. Met het fonds biedt HashKey investeerders de kans om binnen die structuur toegang te krijgen tot crypto, zonder afhankelijk te zijn van offshore of ongereguleerde beurzen. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch

Het bericht HashKey lanceert $500 miljoen crypto fonds in Hongkong is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.