Hong Kong Crypto Regulation Tightens With Limited Stablecoin Licenses

By: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:23
The post Hong Kong Crypto Regulation Tightens With Limited Stablecoin Licenses appeared first on Coinpedia Fintech News

The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) is moving carefully as it begins the stablecoin licensing process. Despite receiving interest from 77 institutions by the end of last month, the regulator plans to issue only a few licenses in the first phase. This cautious rollout aims to maintain oversight while gradually testing Hong Kong’s stablecoin ecosystem.

Major Banks Join the Race

Big players are lining up. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), the world’s largest bank by assets, has applied through its Hong Kong arm, ICBC (Asia). This makes it the second Chinese banking giant in the race after Bank of China (Hong Kong). HSBC has also shown interest, while industry insiders believe Standard Chartered and BOC Hong Kong could be among the first to secure approvals. If granted, these licenses will anchor Hong Kong’s ambition to be a trusted global hub for regulated digital assets.

Screening Before Approval

The HKMA has stressed that ongoing talks with institutions are part of an initial screening—not a guarantee of approval. “Whether a licence is ultimately granted will depend on whether the application meets the licensing requirements,” an HKMA spokesperson explained. The authority has also reminded the public to be cautious of unlicensed stablecoins and misleading promotions from non-approved entities.

Subscribe to News

FAQs

What is the HKMA’s role in crypto regulation?

The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) oversees financial stability and has introduced a licensing framework for stablecoins as part of its crypto regulation efforts.

How many stablecoin licenses will HKMA approve?

In the first phase, HKMA plans to issue only a few licenses despite receiving interest from 77 institutions.

Which banks are applying for HKMA’s stablecoin licenses?

Major contenders include ICBC (Asia), Bank of China (Hong Kong), HSBC, and Standard Chartered.

Why is HKMA limiting stablecoin licenses?

The cautious rollout ensures proper oversight, reduces risks, and allows regulators to gradually test the stablecoin ecosystem.

Source: https://coinpedia.org/news/hong-kong-crypto-regulation-tightens-with-limited-stablecoin-licenses/

Source: https://coinpedia.org/news/hong-kong-crypto-regulation-tightens-with-limited-stablecoin-licenses/

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
