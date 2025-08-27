I Built My Own Chat Instead of Relying on Jivo or LiveChat: Here's How

So, I recently had a project where I needed a chat feature. My first thought was whether to just integrate an existing tool like Jivo or LiveChat, but I didn’t want to depend on third-party products for something that could be built directly into my admin panel.

\ In this post, I’ll go through how I built it: the architecture, the contexts for sockets and state, and the UI components that tied it all together.

Why Admiral?

Admiral is designed to be extensible. With file-based routing, hooks, and flexible components, it doesn’t lock you in—it gives you space to implement custom features. That’s exactly what I needed for chat: not just CRUD, but real-time messaging that still fit seamlessly into the panel.

Chat Architecture

Here’s how I structured things:

Core components

ChatPage – the main chat page

– the main chat page ChatSidebar – conversation list with previews

– conversation list with previews ChatPanel – renders the selected chat

– renders the selected chat MessageFeed – the thread of messages

– the thread of messages MessageInput – the input with file upload

\ Context providers

SocketContext – manages WebSocket connections

– manages WebSocket connections ChatContext – manages dialogs and message state

Main Chat Page

With Admiral’s routing, setting up a new page was straightforward.

// pages/chat/index.tsx import ChatPage from '@/src/crud/chat' export default ChatPage

\ That was enough to make the page available at /chat .

\ The main implementation went into src/crud/chat/index.tsx :

// src/crud/chat/index.tsx import React from 'react' import { Card } from '@devfamily/admiral' import { usePermissions, usePermissionsRedirect } from '@devfamily/admiral' import { SocketProvider } from './contexts/SocketContext' import { ChatProvider } from './contexts/ChatContext' import ChatSidebar from './components/ChatSidebar' import ChatPanel from './components/ChatPanel' import styles from './Chat.module.css' export default function ChatPage() { const { permissions, loaded, isAdmin } = usePermissions() const identityPermissions = permissions?.chat?.chat usePermissionsRedirect({ identityPermissions, isAdmin, loaded }) return ( <SocketProvider> <ChatProvider> <Card className={styles.page}> <PageTitle title="Corporate chat" /> <div className={styles.chat}> <ChatSidebar /> <ChatPanel /> </div> </Card> </ChatProvider> </SocketProvider> ) }

Here, I wrapped the page in SocketProvider and ChatProvider , and used Admiral’s hooks for permissions and redirects.

Managing WebSocket Connections With SocketContext

For real-time chat, I chose Centrifuge. I wanted all connection logic in one place, so I created SocketContext :

// src/crud/chat/SocketContext.tsx import React from 'react' import { Centrifuge } from 'centrifuge' import { createContext, ReactNode, useContext, useEffect, useRef, useState } from 'react' import { useGetIdentity } from '@devfamily/admiral' const SocketContext = createContext(null) export const SocketProvider = ({ children }: { children: ReactNode }) => { const { identity: user } = useGetIdentity() const [lastMessage, setLastMessage] = useState(null) const centrifugeRef = useRef(null) const subscribedRef = useRef(false) useEffect(() => { if (!user?.ws_token) return const WS_URL = import.meta.env.VITE_WS_URL if (!WS_URL) { console.error('❌ Missing VITE_WS_URL in env') return } const centrifuge = new Centrifuge(WS_URL, { token: user.ws_token, // Initializing the WebSocket connection with a token }) centrifugeRef.current = centrifuge centrifugeRef.current.connect() // Subscribing to the chat channel const sub = centrifugeRef.current.newSubscription(`admin_chat`) sub.on('publication', function (ctx: any) { setLastMessage(ctx.data); }).subscribe() // Cleaning up on component unmount return () => { subscribedRef.current = false centrifuge.disconnect() } }, [user?.ws_token]) return ( <SocketContext.Provider value={ { lastMessage, centrifuge: centrifugeRef.current }}> {children} </SocketContext.Provider> ) } export const useSocket = () => { const ctx = useContext(SocketContext) if (!ctx) throw new Error('useSocket must be used within SocketProvider') return ctx }

This context handled connection setup, subscription, and cleanup. Other parts of the app just used useSocket() .

Managing Chat State With ChatContext

Next, I needed to fetch dialogs, load messages, send new ones, and react to WebSocket updates. For that, I created ChatContext :

// src/crud/chat/ChatContext.tsx import React, { useRef } from "react"; import { createContext, useContext, useEffect, useState, useRef, useCallback, } from "react"; import { useSocket } from "./SocketContext"; import { useUrlState } from "@devfamily/admiral"; import api from "../api"; const ChatContext = createContext(null); export const ChatProvider = ({ children }) => { const { lastMessage } = useSocket(); const [dialogs, setDialogs] = useState([]); const [messages, setMessages] = useState([]); const [selectedDialog, setSelectedDialog] = useState(null); const [urlState] = useUrlState(); const { client_id } = urlState; const fetchDialogs = useCallback(async () => { const res = await api.dialogs(); setDialogs(res.data || []); }, []); const fetchMessages = useCallback(async (id) => { const res = await api.messages(id); setMessages(res.data || []); }, []); useEffect(() => { fetchMessages(client_id); }, [fetchMessages, client_id]); useEffect(() => { fetchDialogs(); }, [fetchDialogs]); useEffect(() => { if (!lastMessage) return; fetchDialogs(); setMessages((prev) => [...prev, lastMessage.data]); }, [lastMessage]); const sendMessage = useCallback( async (value, onSuccess, onError) => { try { const res = await api.send(value); if (res?.data) setMessages((prev) => [...prev, res.data]); fetchDialogs(); onSuccess(); } catch (err) { onError(err); } }, [messages] ); // Within this context, you can extend the logic to: // – Mark messages as read (api.read()) // – Group messages by date, and more. return ( <ChatContext.Provider value={ { dialogs, messages: groupMessagesByDate(messages), selectedDialog, setSelectedDialog, sendMessage, }} > {children} </ChatContext.Provider> ); }; export const useChat = () => { const ctx = useContext(ChatContext); if (!ctx) throw new Error("useChat must be used within ChatProvider"); return ctx; };

This kept everything — fetching, storing, updating — in one place.

API Client Example

I added a small API client for requests:

// src/crud/chat/api.ts import _ from '../../config/request' import { apiUrl } from '@/src/config/api' const api = { dialogs: () => _.get(`${apiUrl}/chat/dialogs`)(), messages: (id) => _.get(`${apiUrl}/chat/messages/${id}`)(), send: (data) => _.postFD(`${apiUrl}/chat/send`)({ data }), read: (data) => _.post(`${apiUrl}/chat/read`)({ data }), } export default api

UI Components: Sidebar + Panel + Input

Then I moved to the UI layer.

ChatSidebar

// src/crud/chat/components/ChatSidebar.tsx import React from "react"; import styles from "./ChatSidebar.module.scss"; import ChatSidebarItem from "../ChatSidebarItem/ChatSidebarItem"; import { useChat } from "../../model/ChatContext"; function ChatSidebar({}) { const { dialogs } = useChat(); if (!dialogs.length) { return ( <div className={styles.empty}> <span>No active активных dialogs</span> </div> ); } return <div className={styles.list}> {dialogs.map((item) => ( <ChatSidebarItem key={item.id} data={item} /> ))} </div> } export default ChatSidebar;

ChatSidebarItem

// src/crud/chat/components/ChatSidebarItem.tsx import React from "react"; import { Badge } from '@devfamily/admiral' import dayjs from "dayjs"; import { BsCheck2, BsCheck2All } from "react-icons/bs"; import styles from "./ChatSidebarItem.module.scss"; function ChatSidebarItem({ data }) { const { client_name, client_id, last_message, last_message_ } = data; const [urlState, setUrlState] = useUrlState(); const { client_id } = urlState; const { setSelectedDialog } = useChat(); const onSelectDialog = useCallback(() => { setUrlState({ client_id: client.id }); setSelectedDialog(data); }, [order.id]); return ( <div className={`${styles.item} ${isSelected ? styles.active : ""}`} onClick={onSelectDialog} role="button" > <div className={styles.avatar}>{client_name.charAt(0).toUpperCase()}</div> <div className={styles.content}> <div className={styles.header}> <span className={styles.name}>{client_name}</span> <span className={styles.time}> {dayjs(last_message_).format("HH:mm")} {message.is_read ? ( <BsCheck2All size="16px" /> ) : ( <BsCheck2 size="16px" /> )} </span> </div> <span className={styles.preview}>{last_message.text}</span> {unread_count > 0 && ( <Badge>{unread_count}</Badge> )} </div> </div> ); } export default ChatSidebarItem;

ChatPanel

// src/crud/chat/components/ChatPanel.tsx import React from "react"; import { Card } from '@devfamily/admiral'; import { useChat } from "../../contexts/ChatContext"; import MessageFeed from "../MessageFeed"; import MessageInput from "../MessageInput"; import styles from "./ChatPanel.module.scss"; function ChatPanel() { const { selectedDialog } = useChat(); if (!selectedDialog) { return ( <Card className={styles.emptyPanel}> <div className={styles.emptyState}> <h3>Choose the dialog</h3> <p>Choose the dialog from the list to start conversation</p> </div> </Card> ); } return ( <div className={styles.panel}> <MessageFeed /> <div className={styles.divider} /> <MessageInput /> </div> ); } export default ChatPanel;

MessageFeed

// src/crud/chat/components/MessageFeed.tsx import React, { useRef, useEffect } from "react"; import { BsCheck2, BsCheck2All } from "react-icons/bs"; import { useChat } from "../../contexts/ChatContext"; import MessageItem from "../MessageItem"; import styles from "./MessageFeed.module.scss"; function MessageFeed() { const { messages } = useChat(); const scrollRef = useRef(null); useEffect(() => { scrollRef.current?.scrollIntoView({ behavior: "auto" }); }, [messages]); return ( <div ref={scrollRef} className={styles.feed}> {messages.map((group) => ( <div key={group.date} className={styles.dateGroup}> <div className={styles.dateDivider}> <span>{group.date}</span> </div> {group.messages.map((msg) => ( <div className={styles.message}> {msg.text && <p>{msg.text}</p>} {msg.image && ( <img src={msg.image} alt="" style={ { maxWidth: "200px", borderRadius: 4 }} /> )} {msg.file && ( <a href={msg.file} target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Скачать файл </a> )} <div style={ { fontSize: "0.8rem", opacity: 0.6 }}> {dayjs(msg.created_at).format("HH:mm")} {msg.is_read ? <BsCheck2All /> : <BsCheck2 />} </div> </div> ))} </div> ))} </div> ); } export default MessageFeed;

MessageInput

// src/crud/chat/components/MessageInput.tsx import React from "react"; import { ChangeEventHandler, useCallback, useEffect, useRef, useState, } from "react"; import { FiPaperclip } from "react-icons/fi"; import { RxPaperPlane } from "react-icons/rx"; import { Form, Button, useUrlState, Textarea } from "@devfamily/admiral"; import { useChat } from "../../model/ChatContext"; import styles from "./MessageInput.module.scss"; function MessageInput() { const { sendMessage } = useChat(); const [urlState] = useUrlState(); const { client_id } = urlState; const [values, setValues] = useState({}); const textRef = useRef < HTMLTextAreaElement > null; useEffect(() => { setValues({}); setErrors(null); }, [client_id]); const onSubmit = useCallback( async (e?: React.FormEvent<HTMLFormElement>) => { e?.preventDefault(); const textIsEmpty = !values.text?.trim()?.length; sendMessage( { ...(values.image && { image: values.image }), ...(!textIsEmpty && { text: values.text }), client_id, }, () => { setValues({ text: "" }); }, (err: any) => { if (err.errors) { setErrors(err.errors); } } ); }, [values, sendMessage, client_id] ); const onUploadFile: ChangeEventHandler<HTMLInputElement> = useCallback( (e) => { const file = Array.from(e.target.files || [])[0]; setValues((prev: any) => ({ ...prev, image: file })); e.target.value = ""; }, [values] ); const onChange = useCallback((e) => { setValues((prev) => ({ ...prev, text: e.target.value })); }, []); const onKeyDown = useCallback((e: React.KeyboardEvent<HTMLTextAreaElement>) => { if ((e.code === "Enter" || e.code === "NumpadEnter") && !e.shiftKey) { onSubmit(); e.preventDefault(); } }, [onSubmit]); return ( <form className={styles.form} onSubmit={onSubmit}> <label className={styles.upload}> <input type="file" onChange={onUploadFile} className={styles.visuallyHidden} /> <FiPaperclip size="24px" /> </label> <Textarea value={values.text ?? ""} onChange={onChange} rows={1} onKeyDown={onKeyDown} placeholder="Написать сообщение..." ref={textRef} className={styles.textarea} /> <Button view="secondary" type="submit" disabled={!values.image && !values.text?.trim().length} className={styles.submitBtn} > <RxPaperPlane /> </Button> </form> ); } export default MessageInput;

Styling

I styled it using Admiral’s CSS variables to keep everything consistent:

.chat { border-radius: var(--radius-m); border: 2px solid var(--color-bg-border); background-color: var(--color-bg-default); } .message { padding: var(--space-m); border-radius: var(--radius-s); background-color: var(--color-bg-default); }

Adding Notifications

I also added notifications for new messages when the user wasn’t viewing that chat:

import { useNotifications } from '@devfamily/admiral' const ChatContext = () => { const { showNotification } = useNotifications() useEffect(() => { if (!lastMessage) return if (selectedDialog?.client_id !== lastMessage.client_id) { showNotification({ title: 'New message', message: `${lastMessage.client_name}: ${lastMessage.text || 'Image'}`, type: 'info', duration: 5000 }) } }, [lastMessage, selectedDialog, showNotification]) }

Conclusion

And just like that, instead of using third-party tools, I built it directly into my Admiral-based admin panel. Admiral’s routing, contexts, hooks, and design system made it possible to build a real-time chat that felt native to the panel.

\ The result was a fully custom chat: real-time messaging, dialogs, file uploads, and notifications—all integrated and under my control.

\ Check it out, and let me know what you think!