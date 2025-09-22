Con le crescenti aspettative di Wall Street per futuri tagli dei tassi, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell parlerà martedì. Per questo, il mercato cripto si sta preparando a una settimana di forte volatilità — e ne ha tutte le ragioni. Oltre al discorso di Powell, una serie di dati macro USA ad alto […]Con le crescenti aspettative di Wall Street per futuri tagli dei tassi, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell parlerà martedì. Per questo, il mercato cripto si sta preparando a una settimana di forte volatilità — e ne ha tutte le ragioni. Oltre al discorso di Powell, una serie di dati macro USA ad alto […]

Impennata dell’accumulazione di Ethereum: i wallet delle whale accumulano ETH al ritmo più veloce degli ultimi anni – Cosa sta succedendo?

By: Bitcoinist
2025/09/22 21:38
Con le crescenti aspettative di Wall Street per futuri tagli dei tassi, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell parlerà martedì. Per questo, il mercato cripto si sta preparando a una settimana di forte volatilità — e ne ha tutte le ragioni.

Oltre al discorso di Powell, una serie di dati macro USA ad alto impatto verrà diffusa nel corso della settimana. Mercoledì 23 settembre 2025 saranno pubblicati i dati sulle vendite di case. Giovedì 24 settembre 2025 toccherà invece alle vendite di abitazioni esistenti, che offriranno un’istantanea sulla solidità del mercato immobiliare americano, insieme all’ultimo report sugli ordini di beni durevoli. In passato, entrambi questi dati hanno avuto un peso rilevante nei flussi d’investimento verso gli asset digitali.

Ma sarà giovedì il vero punto di svolta: la seconda stima del PIL USA del secondo trimestre rivelerà se l’economia è davvero uscita dal tunnel o se, al contrario, sta affrontando nuove pressioni da “stagflazione”.

Venerdì uscirà invece l’Indice Core PCE di agosto, l’indicatore d’inflazione preferito dalla Fed. Sempre il 24 settembre sarà diffuso anche il dato preliminare dell’Indice di fiducia dei consumatori del Michigan. 

Powell, i mercati e il sentiment cripto

Domani gli analisti scruteranno parola per parola l’intervento di Powell, alla ricerca di segnali sulle riunioni di ottobre e dicembre. È ormai chiaro che il mercato globale delle criptovalute si stia preparando a giorni molto movimentati. Dopo aver mantenuto la soglia dei 4,1 trilioni di dollari per tutto il weekend, oggi gli asset digitali hanno subito un duro colpo, con oltre 75 miliardi di dollari bruciati in poche ore.

Su X (ex Twitter), ci si interroga: la volatilità è davvero un rischio o nasconde un’opportunità? L’utente “Crypto Ex-Insider” commenta:

Nel frattempo, Bitcoin è sceso a 112.749 $, il livello più basso degli ultimi dieci giorni. Secondo l’analisi condivisa dal trader Merlijn, il grafico di lungo periodo del BTC riecheggia ancora una volta i cicli storici del passato.

Bitcoin Sopra i 112.000 Dollari

Secondo l’analisi, ogni grande bull run dal 2017 in poi ha incluso una “trappola di metà ciclo”: una correzione brusca capace di spingere fuori dal mercato gli investitori più deboli, prima che il trend rialzista riprendesse con forza.

Nel 2017, Bitcoin salì rapidamente, salvo poi crollare improvvisamente e minare la fiducia, per poi volare a nuovi massimi storici nei mesi successivi. Lo stesso schema si è ripetuto nel 2021, quando i prezzi rimasero fermi intorno ai 60.000 $ prima di spiccare un nuovo balzo.

Il grafico condiviso da Merlijn sembra indicare che anche il 2025 stia seguendo lo stesso copione. 

 

