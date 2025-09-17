India opnieuw nummer 1 in wereldwijde crypto adoptie

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord India heeft opnieuw de eerste plaatst gekregen in de mondiale ranglijst over de adoptie van digitale activa. Dit is het tweede jaar op rij dat India boven aan deze ranglijst staat. Alle andere landen presteerde minder goed dan India. Wat is de reden dat India het binnen de cryptoindustrie zo goed doet en welke gevolgen heeft dit voor bijvoorbeeld investeerders? India staat opnieuw op nummer 1 India stond in 2024 al op plek 1 voor adoptie als het gaat om de cryptoindustrie, maar ook in 2025 gaat India met de nummer 1 plek ervandoor. Het dichtbevolkte land ter wereld presteerde beter dan alle andere landen op het gebied van belangrijke statistieken. Hierbij kwamen onder andere de volgende dingen aan bod: Gecentraliseerde retaildiensten Institutionele activiteiten Gebruik van gedecentraliseerde financiering (DeFi) Doordat India op nummer 1 staat zien we duidelijk dat het land een groeiende voetafdruk achterlaat binnen het digitale activa landschap. Nederland staat op dit moment op plek 39. India staat boven de VS Velen die geïnteresseerd zijn in de cryptoindustrie zullen denken dat de Verenigde Staten (VS) boven aan de lijst staat, maar India staat toch echt op plek nummer 1. De VS staat op dit moment wel op de tweede plek, terwijl ze vorig jaar nog op plek nummer vier stonden. Dit betekent dat de VS en India de belangrijkste spelers zijn als het gaat om crypto adoptie. De stijging van de VS op de ranglijst wordt toegeschreven aan institutionele betrokkenheid en duidelijkere regelgevingskaders in 2025 voor de cryptoindustrie. Dit heeft ervoor gezorgd dat er meer adoptie is richting crypto in de VS. Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Waar Bitcoin kopen in 2025? Het kopen van BTC of crypto wordt in Nederland steeds makkelijker. In deze handleiding laten we je precies zien hoe je dit doet. Stap voor stap leren we u waar en hoe u Bitcoin kunt kopen. Van het kiezen van een betrouwbaar platform tot het uitvoeren van uw eerste transactie, we… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Toenemende grensoverschrijdende betalingen Volgens het rapport van Chainalysis wordt crypto in het algemeen steeds meer gebruikt voor grensoverschrijdende betalingen. Hierbij worden bijvoorbeeld stablecoins steeds meer gebruikt om de wisselkoers kosten niet te betalen. Over het algemeen nemen de betalingen die met verschillende soorten cryptocurrencies worden gedaan toe. Dit komt door de adoptie. Niet alleen in India en de VS, maar steeds meer landen kiezen ervoor om crypto te omarmen. Uitdagingen voor crypto gebruikers in India In India is het niet alleen maar rozenkleur en maneschijn. In India hebben ze te maken met verschillende uitdagingen rondom crypto. Zo betaal je in India bijvoorbeeld 30% belasting op alle inkomsten uit digitale activa. Dit klinkt misschien niet zo nadelig, maar bij die 30% is er geen mogelijkheid om verliezen te berekenen. Hierdoor betalen investeerders soms belasting, zonder echte winst te hebben gemaakt. Daarnaast betaal je 1% TDS (Tax Deducted at Source) op transacties boven Rs 10.000. Dit is ongeveer $ 113. Vanwege deze belastingdruk en onduidelijke regelgeving verplaatst veel activiteit naar offshore exchanges of peer-to-peer trading. Wanneer er in India een duidelijk regelgevingskader zou komen voor crypto, kan de adoptie nog een stuk versneld worden. Op die manier kunnen Indiaanse crypto gebruikers handelen in crypto, zonder zich af te vragen wat de regels eigenlijk zijn. Crypto adoptie India: Investeerders zijn jong Uit het onderzoek van Chainalysis blijkt dat India profiteert van de jonge bevolking in hun land. Zij hebben sterke digitale vaardigheden en brede toegang tot het internet. Daarnaast hebben zij vaak betaalbare smartphones waardoor de eenvoudig kunnen handelen in crypto. Dit zorgt uiteindelijk voor groei buiten de grote steden. In India is een grote pool van technisch talent en ondernemerschap. Dit zorgt ervoor dat we te maken hebben met innovatie in Web3, DeFi enz. Dit stimuleert uiteindelijk de groei van de cryptomarkt. De gevolgen voor de cryptomarkt Het is voor de cryptomarkt zeer positief dat steeds meer landen cryptocurrencies adopteren. Op die manier kan de markt door groeien en werken we uiteindelijk toe naar het feit dat crypto in het dagelijks leven gebruikt kan worden. Ook kunnen we hier uit afleiden dat gunstige regelgeving voor de markt heel veel doet. De VS is naar de 2e plaats gestegen door gunstige regelgeving voor de markt te ontwikkelen. Wanneer dit in India ook toegepast wordt, zal de adoptie nog verder vooruit gaan in dit land. Hierdoor kan de cryptomarkt nog verder groeien. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht India opnieuw nummer 1 in wereldwijde crypto adoptie is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.