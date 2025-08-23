Jerome Powell hint naar renteverlaging in september: wat dit betekent voor bitcoin en de markten?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), heeft in zijn toespraak tijdens het jaarlijkse symposium in Jackson Hole de financiële markten opgeschud met een duidelijke verschuiving in zijn toon. Hij opende de deur voor een mogelijke renteverlaging in september 2025. Dit nieuws zorgde voor stijgende koersen op Wall Street én een directe opwaartse reactie van bitcoin. De belangrijkste punten vind je in een ander artikel van ons. Nu focussen we op ons op de gevolgen voor de markten en specifiek BTC. Opmerkelijk detail: President Donald Trump zet al enige tijd druk op Jerome Powell. Hij wil namelijk dat de bankdirecteur actie onderneemt om ‘de economie’ te stimmuleren. Jerome Powell hint op versoepeling in september In zijn speech erkende Powell dat de huidige rente – die zich bevindt in de bandbreedte van 4,25% tot 4,5% – “restrictief” is en dus al een remmend effect heeft op de economie. Tegelijkertijd gaf hij aan dat de risico’s verschuiven: inflatie blijft een aandachtspunt, maar de afkoelende arbeidsmarkt vereist mogelijk actie. Powell verklaarde: “De balans van risico’s kan een aanpassing van ons beleid vereisen.” Daarmee lijkt de weg vrij voor een eerste renteverlaging sinds begin 2024, afhankelijk van inkomende data over werkgelegenheid en prijsontwikkelingen. Tarieven van Trump: tijdelijk inflatie-effect, Jerome Powell reageert Powell ging ook in op de impact van de invoering van nieuwe importtarieven onder voormalig president Donald Trump. Hoewel hij erkende dat deze tarieven zichtbaar doorwerken in de consumentenprijzen, verwacht hij dat dit effect tijdelijk zal zijn.“Het is waarschijnlijk een eenmalige verschuiving in het prijsniveau,” aldus Powell. Hij bagatelliseerde de kans op langdurige inflatie als gevolg van hogere lonen of structurele inflatieverwachtingen. Politieke druk blijft buiten beschouwing Opvallend genoeg benoemde Powell de politieke druk van Donald Trump niet expliciet. De voormalig president riep de afgelopen maanden herhaaldelijk op tot directe renteverlagingen en haalde fel uit naar Powell persoonlijk. Toch hield de Fed-voorzitter vast aan het principe van onafhankelijk monetair beleid:“Onze beslissingen zijn gebaseerd op data, niet op politieke wensen.” Beurzen én bitcoin omhoog Beleggers reageerden direct positief. De Dow Jones, Nasdaq en S&P 500 sloten allen fors hoger. Ook de bitcoin koers sprong mee omhoog en tikte kortstondig de $118.000 aan, een stijging van ruim 4% ten opzichte van het dieptepunt eerder deze week. De huidige prijs op vrijdagavond bedraagt $116.540, slechts 6,3% onder het all-time high van $124.400 dat op 14 augustus werd bereikt. Waarom speculatieve markten zoals bitcoin profiteren van renteverlagingen Renteverlagingen hebben een sterk effect op risicovolle activa zoals bitcoin. Wanneer lenen goedkoper wordt en obligatierentes dalen, zoeken beleggers alternatieven met een hoger potentieel rendement. Bitcoin wordt door velen gezien als zo’n alternatief, mede door het beperkte aanbod en de digitale schaarste. Bovendien zorgt lagere rente voor minder aantrekkingskracht van de dollar. Dat vergroot de interesse in alternatieve valuta zoals bitcoin. Deze dynamiek verklaart waarom de digitale munt vaak stijgt bij de verwachting van monetair verruimingsbeleid. Huidige bitcoin metrics op 22 augustus 2025: Prijs: $116.540 Sats per dollar: 858 Marktkapitalisatie: $2,32 biljoen Afstand tot all-time high (14 augustus 2025): -6,30% Bitcoin versus goud: 34,8 oz per BTC Marktkapitalisatie BTC vs goud: 9,83% Vooruitblik: september cruciaal moment voor bitcoin en Fed-beleid De kans op een renteverlaging tijdens de FOMC-vergadering in september is volgens marktindicatoren gestegen tot 85 à 90%. Voor bitcoin en andere digitale valuta zou dat een extra impuls kunnen betekenen. Toch blijft het afwachten of de Fed daadwerkelijk handelt, of opnieuw kiest voor een afwachtende houding in een nog altijd onzekere economische context. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Jerome Powell hint naar renteverlaging in september: wat dit betekent voor bitcoin en de markten? is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.