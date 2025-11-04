JPMorgan noemt XRP “heavyweight”: wat betekent dit?

ExchangeDEX+
De Amerikaanse bank JPMorgan heeft Ripple deze week officieel een "heavyweight" genoemd in de wereld van geldsystemen. De uitspraak, gedaan tijdens de Money 20/20 conference, laat een verandering zien in hoe traditionele financiële instellingen naar crypto en vooral XRP kijken. Ripple genoemd naast Deloitte en EMTECH Tijdens het panel besprak JPMorgan de toekomst van CBDC's, oftewel digitale versies van nationale munten zoals de dollar of euro. Daarbij werd Ripple, naast Deloitte en EMTECH, genoemd als een van de 3 leidende spelers die het wereldwijde geldsysteem helpen moderniseren. Volgens de bank onderscheidt Ripple zich door zijn technische infrastructuur en directe cross-border settlement technologie, waarmee internationale betalingen binnen seconden kunnen worden afgehandeld, een directe concurrentie met systemen als SWIFT. "Ripple is een van de heavyweights die de toekomst van geld helpen herdefiniëren." https://twitter.com/SMQKEDQG/status/1984574545001320887 XRP erkend als nummer één in CBDC technologie De erkenning van JPMorgan komt niet uit het niets. Kort daarvoor publiceerde Juniper Research zijn jaarlijkse ranglijst van de top 15 aanbieders van CBDC technologie. Daarin werd Ripple op nummer één geplaatst, vóór gevestigde namen als IBM en R3. Juniper prees Ripple's technologie voor zijn schaalbaarheid, compliance en integratie met bestaande financiële systemen. Ook CB Insights noemde Ripple een van de beste blockchain oplossingen voor grensoverschrijdende betalingen en CBDC's. Het CBDC platform van Ripple, gebouwd op de XRP Ledger, maakt het voor centrale banken mogelijk om nationale cryptomunten uit te geven, beheren en distribueren, met directe settlement tussen banken en overheden. Het CBDC platform van Ripple, gebouwd op de XRP Ledger, maakt het voor centrale banken mogelijk om nationale cryptomunten uit te geven, beheren en distribueren, met directe settlement tussen banken en overheden. Europa kijkt steeds meer naar Ripple Met de Europese Centrale Bank die verder werkt aan de ontwikkeling van de digitale euro, wordt Ripple's rol extra belangrijk. De bank zoekt leveranciers die interoperabiliteit, veiligheid en compliance kunnen waarborgen op grote schaal. Ripple lijkt zich met zijn technologie en institutionele partnerschappen steeds vaker in dat gesprek te werken. De verwachting is dat Ripple's infrastructuur een belangrijke rol kan spelen bij het verbinden van nationale cryptomunten met commerciële banken en internationale betaalsystemen. Waarom dit belangrijk is voor XRP Hoewel de erkenning vooral over Ripple als bedrijf gaat, heeft dit directe implicaties voor XRP. De XRP Ledger vormt immers de technologische basis van veel van Ripple's CBDC en betalingsoplossingen. Als steeds meer centrale banken en financiële instellingen met Ripple in zee gaan, vergroot dat indirect de vraag en liquiditeit rond XRP. Daarnaast bevestigt de uitspraak van JPMorgan dat blockchain en traditionele financiën elkaar niet langer uitsluiten, maar steeds meer samenkomen in één ecosysteem. JPMorgan noemt XRP “heavyweight”: wat betekent dit?

By: Coinstats
2025/11/04 15:16
De Amerikaanse bank JPMorgan heeft Ripple deze week officieel een "heavyweight" genoemd in de wereld van geldsystemen. De uitspraak, gedaan tijdens de Money 20/20 conference, laat een verandering zien in hoe traditionele financiële instellingen naar crypto en vooral XRP kijken. Ripple genoemd naast Deloitte en EMTECH Tijdens het panel besprak JPMorgan de toekomst van CBDC's, oftewel digitale versies van nationale munten zoals de dollar of euro. Daarbij werd Ripple, naast Deloitte en EMTECH, genoemd als een van de 3 leidende spelers die het wereldwijde geldsysteem helpen moderniseren. Volgens de bank onderscheidt Ripple zich door zijn technische infrastructuur en directe cross-border settlement technologie, waarmee internationale betalingen binnen seconden kunnen worden afgehandeld, een directe concurrentie met systemen als SWIFT. "Ripple is een van de heavyweights die de toekomst van geld helpen herdefiniëren." https://twitter.com/SMQKEDQG/status/1984574545001320887 XRP erkend als nummer één in CBDC technologie De erkenning van JPMorgan komt niet uit het niets. Kort daarvoor publiceerde Juniper Research zijn jaarlijkse ranglijst van de top 15 aanbieders van CBDC technologie. Daarin werd Ripple op nummer één geplaatst, vóór gevestigde namen als IBM en R3. Juniper prees Ripple's technologie voor zijn schaalbaarheid, compliance en integratie met bestaande financiële systemen. Ook CB Insights noemde Ripple een van de beste blockchain oplossingen voor grensoverschrijdende betalingen en CBDC's. Het CBDC platform van Ripple, gebouwd op de XRP Ledger, maakt het voor centrale banken mogelijk om nationale cryptomunten uit te geven, beheren en distribueren, met directe settlement tussen banken en overheden. Europa kijkt steeds meer naar Ripple Met de Europese Centrale Bank die verder werkt aan de ontwikkeling van de digitale euro, wordt Ripple's rol extra belangrijk. De bank zoekt leveranciers die interoperabiliteit, veiligheid en compliance kunnen waarborgen op grote schaal. Ripple lijkt zich met zijn technologie en institutionele partnerschappen steeds vaker in dat gesprek te werken. De verwachting is dat Ripple's infrastructuur een belangrijke rol kan spelen bij het verbinden van nationale cryptomunten met commerciële banken en internationale betaalsystemen. Waarom dit belangrijk is voor XRP Hoewel de erkenning vooral over Ripple als bedrijf gaat, heeft dit directe implicaties voor XRP. De XRP Ledger vormt immers de technologische basis van veel van Ripple's CBDC en betalingsoplossingen. Als steeds meer centrale banken en financiële instellingen met Ripple in zee gaan, vergroot dat indirect de vraag en liquiditeit rond XRP. Daarnaast bevestigt de uitspraak van JPMorgan dat blockchain en traditionele financiën elkaar niet langer uitsluiten, maar steeds meer samenkomen in één ecosysteem.

Het bericht JPMorgan noemt XRP “heavyweight”: wat betekent dit? is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

