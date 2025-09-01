Kan de Ethereum koers uitbreken boven $5.000 na vernauwende Bollinger Bands?

By: Coinstats
2025/09/01 00:16
Analisten zien positieve signalen voor de Ethereum koers. Tegelijkertijd spelen ETF-instromen, Layer 2 netwerken en staking een steeds grotere rol in de ontwikkeling van Ethereum. Kan de Ethereum koers hierdoor op korte termijn verder oplopen? Ethereum koers en Layer 2 groei De transactiekosten op Ethereum zijn hoog wanneer de netwerkactiviteit stijgt. Dat heeft geleid tot een sterke groei van Layer 2 netwerken zoals Arbitrum, Optimism en zkSync. Deze netwerken voeren transacties buiten de hoofdchain uit en sturen de data daarna terug naar Ethereum. Volgens recente gegevens zijn de transacties op Layer 2's dit jaar snel toegenomen. Het volume ligt structureel hoger dan in eerdere jaren. Dit laat zien dat de vraag naar schaalbare oplossingen toeneemt terwijl de basislaag van Ethereum druk blijft. Historisch gezien hebben tokens van Layer 2 netwerken tijdens eerdere Ethereum rallies beter gepresteerd dan ETH zelf. Nieuwe upgrades zoals Dencun en EIP-4844, die de kosten verder moeten verlagen, kunnen deze trend versterken. Daarmee blijft de rol van Layer 2 netwerken belangrijk in de bredere adoptie van Ethereum. Regulatie en institutionele vraag In de Verenigde Staten is de CLARITY Act aangenomen. Deze wetgeving bevestigt dat Ethereum juridisch wordt behandeld als een commodity of utility. Dit betekent dat ETH ETF's en staking producten nu zonder juridische belemmeringen kunnen groeien. Sinds de goedkeuring zijn meerdere assetmanagers gestart met nieuwe ETH ETF's. Het gevolg is dat meer institutioneel kapitaal richting Ethereum stroomt. Naast ETF’s kopen ook bedrijven ETH om toe te voegen aan hun balansen. Deze ontwikkeling zorgt voor een verschuiving in de liquiditeit. Grote hoeveelheden ETH worden vastgezet in staking, waardoor het aanbod dat vrij beschikbaar is op de markt afneemt. Dit vergroot het schaarsteverhaal rondom Ethereum. Staking vermindert circulerend aanbod Meer dan 30% van de Ethereum supply staat inmiddels vast in staking. De gemiddelde opbrengst ligt tussen 3% en 6% per jaar. Voor institutionele partijen die op zoek zijn naar rendement vormt dit een aantrekkelijk alternatief, zeker nu obligaties lagere rentes bieden. Omdat zowel bedrijven als ETF’s ETH blijven locken, neemt de liquiditeit op exchanges verder af. Dit patroon vergroot de kans dat schaarste een prijsopdrijvend effect kan hebben. Macro-economische omstandigheden in 2025 Het beleid van de Federal Reserve is sinds begin 2025 minder streng. Onder president Trump en met een soepeler monetair beleid is er meer wereldwijde liquiditeit beschikbaar. Hierdoor zoeken beleggers vaker naar alternatieven voor traditionele obligaties. Ethereum profiteert hiervan, omdat de combinatie van koerspotentieel en staking yields aantrekkelijk is in een omgeving met lagere rente. Technische analyse van Ethereum koers Op de grafieken beweegt de Ethereum koers al sinds juli 2025 binnen een oplopend trendkanaal. Bollinger Bands vernauwen zich, wat meestal wijst op toenemende volatiliteit, terwijl de RSI neutraal staat. Een overtuigende doorbraak boven $5.000 opent technische doelen in de zone rond $5.500 tot $6.000. $ETH is looking ready to pump. Sellers tried to push it down but failed. If bulls take control above $4,600, the next big target is around $5K. pic.twitter.com/vZ8rJ3RhHy — RJT. WAGMI (@RJTTheOG) August 30, 2025 Lange termijn verwachtingen van analisten Meerdere banken en onderzoeksbureaus hebben hun koersverwachtingen voor Ethereum verhoogd. Fundstrat schat dat de Ethereum koers richting $10.000 tot $15.000 kan bewegen tegen eind 2025. Hun scenario steunt op grote instromen naar ETH ETF's en de tokenisatie van traditionele activa. Standard Chartered gaat nog verder. Zij voorzien een Ethereum koers die tegen 2029 mogelijk $25.000 bereikt. Hun argument is dat Ethereum de dominante infrastructuur voor smart contracts blijft, terwijl staking yields en institutionele allocaties voor blijvende vraag zorgen. The $ETH #Ethereum Plan Massive pump loading $10,000 soon pic.twitter.com/7KRBscQazV — Crypto GEMs (@cryptogems555) August 29, 2025 Het bericht Kan de Ethereum koers uitbreken boven $5.000 na vernauwende Bollinger Bands? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Het bericht Kan de Ethereum koers uitbreken boven $5.000 na vernauwende Bollinger Bands? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Analist ziet Hash Ribbons signaal: kans op herstel Bitcoin koers

Analist ziet Hash Ribbons signaal: kans op herstel Bitcoin koers

Een opvallend patroon in de Hash Ribbons indicator is uitgelicht door een analist. Analist Crypto Rover deelde op 30 augustus 2025 via X een grafiek waarin drie opeenvolgende buy signalen zichtbaar zijn. Dit is een zeldzame gebeurtenis die in eerdere marktcycli samenhing met sterke prijsstijgingen van Bitcoin. De Bitcoin koers bleef daarbij dicht bij belangrijke steunzones, waardoor de signalen extra betekenis kregen. Kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort verder stijgen? Bitcoin koers krijgt drie zeldzame signalen De Hash Ribbons indicator baseert zich op het rekenvermogen van het Bitcoin netwerk, de zogenoemde hash rate. Hierbij worden de 10-daagse en 30-daagse voortschrijdende gemiddelden vergeleken. Wanneer miners tijdelijk stoppen met minen en later terugkeren, kan dit duiden op herstel in de markt. Dit wordt zichtbaar in de vorm van een buy signaal. In de gedeelde grafiek waren drie afzonderlijke signalen te zien, weergegeven als blauwe balken. Deze markeringen kwamen ook voor in eerdere fases waarin de Bitcoin koers herstelde, zoals in de aanloop naar de bullrun van 2021. Omdat de indicator vrijwel nooit vlak voor een top verschijnt, wordt dit patroon vaak beschouwd als een teken van aanhoudende kracht in plaats van een waarschuwingssignaal. Triple Buy Signal from Hash Ribbons, Just Like Before the 2021 Rally. Hash Ribbons, one of the most reliable on-chain indicators, has flashed three buy signals for Bitcoin in recent months. It doesn't mark exact bottoms but consistently points to big upside potential. NEVER… pic.twitter.com/fV8ZKu6cWe — Crypto Rover (@rovercrc) August 30, 2025 Historische rol van Hash Ribbons De Hash Ribbons strategie wordt al jaren gevolgd door traders en analisten. Het principe is eenvoudig: als miners massaal stoppen, wijst dit meestal op stress in de sector. Wanneer de hash rate vervolgens weer aantrekt, betekent dat dat miners hun activiteiten hervatten en de druk afneemt. In eerdere cycli kwamen de signalen vaak in perioden waarin de Bitcoin koers net hersteld was van een neerwaartse beweging. Het signaal fungeerde dan als een soort bevestiging dat de zwakke fase achter de rug was. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in 2016, 2019 en 2021, waar buy signalen werden gevolgd door aanzienlijke prijsstijgingen. Het feit dat er nu drie signalen kort na elkaar verschenen, versterkt volgens analisten de relevantie van dit moment. Het suggereert dat het herstelproces van miners krachtiger is dan normaal. Wat maakt dit signaal uniek voor de Bitcoin koers Normaal gesproken verschijnt een Hash Ribbons buy signaal slechts enkele keren per marktcyclus. Een reeks van drie signalen binnen korte tijd is bijzonder en wordt gezien als extra bevestiging. Het wijst op een fase waarin miners meerdere malen onder druk stonden maar telkens terugkeerden, wat de basis kan leggen voor een stabielere marktstructuur. De Bitcoin koers beweegt ondertussen rond belangrijke technische zones. Wanneer deze steun behouden blijft, kan het signaal meer impact krijgen. De combinatie van netwerkherstel en stabiele koersniveaus maakt dit scenario uniek in vergelijking met eerdere cycli. Belangrijk om te benoemen is dat Hash Ribbons niet bedoeld is om exacte bodems aan te wijzen. De kracht van de indicator zit vooral in het signaleren van herstelmomenten. Het geeft een indicatie dat de ergste verkoopdruk bij miners voorbij is, maar de precieze timing van prijsbewegingen blijft afhankelijk van bredere omstandigheden. Naast de technische kant spelen ook externe factoren mee. Denk aan macro-economische ontwikkelingen, besluiten van toezichthouders en liquiditeit in de markt. Zulke elementen kunnen de snelheid en omvang van eventuele koersbewegingen beïnvloeden. Het bericht Analist ziet Hash Ribbons signaal: kans op herstel Bitcoin koers is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Metaplanet plans to raise $3.8 billion by issuing 555 million preferred shares

Metaplanet plans to raise $3.8 billion by issuing 555 million preferred shares

Metaplanet has lost half its market value in under three months. The Japanese firm, which began 2025 as a breakout crypto stock after jumping over 400%, is now in freefall. Since mid-June, shares have dropped 54%, wiping out gains that were driven by aggressive Bitcoin buying and wild investor hype. President Simon Gerovich, the former […]
Hyperliquid
HYPE$44.84+2.02%
Wilder World
WILD$0.2475-4.29%
GAINS
GAINS$0.02732+1.67%
