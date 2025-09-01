Kan de Ethereum koers uitbreken boven $5.000 na vernauwende Bollinger Bands?

Analisten zien positieve signalen voor de Ethereum koers. Tegelijkertijd spelen ETF-instromen, Layer 2 netwerken en staking een steeds grotere rol in de ontwikkeling van Ethereum. Kan de Ethereum koers hierdoor op korte termijn verder oplopen? Ethereum koers en Layer 2 groei De transactiekosten op Ethereum zijn hoog wanneer de netwerkactiviteit stijgt. Dat heeft geleid tot een sterke groei van Layer 2 netwerken zoals Arbitrum, Optimism en zkSync. Deze netwerken voeren transacties buiten de hoofdchain uit en sturen de data daarna terug naar Ethereum. Volgens recente gegevens zijn de transacties op Layer 2's dit jaar snel toegenomen. Het volume ligt structureel hoger dan in eerdere jaren. Dit laat zien dat de vraag naar schaalbare oplossingen toeneemt terwijl de basislaag van Ethereum druk blijft. Historisch gezien hebben tokens van Layer 2 netwerken tijdens eerdere Ethereum rallies beter gepresteerd dan ETH zelf. Nieuwe upgrades zoals Dencun en EIP-4844, die de kosten verder moeten verlagen, kunnen deze trend versterken. Daarmee blijft de rol van Layer 2 netwerken belangrijk in de bredere adoptie van Ethereum. Regulatie en institutionele vraag In de Verenigde Staten is de CLARITY Act aangenomen. Deze wetgeving bevestigt dat Ethereum juridisch wordt behandeld als een commodity of utility. Dit betekent dat ETH ETF's en staking producten nu zonder juridische belemmeringen kunnen groeien. Sinds de goedkeuring zijn meerdere assetmanagers gestart met nieuwe ETH ETF's. Het gevolg is dat meer institutioneel kapitaal richting Ethereum stroomt. Naast ETF's kopen ook bedrijven ETH om toe te voegen aan hun balansen. Deze ontwikkeling zorgt voor een verschuiving in de liquiditeit. Grote hoeveelheden ETH worden vastgezet in staking, waardoor het aanbod dat vrij beschikbaar is op de markt afneemt. Dit vergroot het schaarsteverhaal rondom Ethereum. Staking vermindert circulerend aanbod Meer dan 30% van de Ethereum supply staat inmiddels vast in staking. De gemiddelde opbrengst ligt tussen 3% en 6% per jaar. Voor institutionele partijen die op zoek zijn naar rendement vormt dit een aantrekkelijk alternatief, zeker nu obligaties lagere rentes bieden. Omdat zowel bedrijven als ETF’s ETH blijven locken, neemt de liquiditeit op exchanges verder af. Dit patroon vergroot de kans dat schaarste een prijsopdrijvend effect kan hebben. Macro-economische omstandigheden in 2025 Het beleid van de Federal Reserve is sinds begin 2025 minder streng. Onder president Trump en met een soepeler monetair beleid is er meer wereldwijde liquiditeit beschikbaar. Hierdoor zoeken beleggers vaker naar alternatieven voor traditionele obligaties. Ethereum profiteert hiervan, omdat de combinatie van koerspotentieel en staking yields aantrekkelijk is in een omgeving met lagere rente. Technische analyse van Ethereum koers Op de grafieken beweegt de Ethereum koers al sinds juli 2025 binnen een oplopend trendkanaal. Bollinger Bands vernauwen zich, wat meestal wijst op toenemende volatiliteit, terwijl de RSI neutraal staat. Een overtuigende doorbraak boven $5.000 opent technische doelen in de zone rond $5.500 tot $6.000. $ETH is looking ready to pump. Sellers tried to push it down but failed. If bulls take control above $4,600, the next big target is around $5K. pic.twitter.com/vZ8rJ3RhHy — RJT. WAGMI (@RJTTheOG) August 30, 2025 Lange termijn verwachtingen van analisten Meerdere banken en onderzoeksbureaus hebben hun koersverwachtingen voor Ethereum verhoogd. Fundstrat schat dat de Ethereum koers richting $10.000 tot $15.000 kan bewegen tegen eind 2025. Hun scenario steunt op grote instromen naar ETH ETF’s en de tokenisatie van traditionele activa. Standard Chartered gaat nog verder. Zij voorzien een Ethereum koers die tegen 2029 mogelijk $25.000 bereikt. Hun argument is dat Ethereum de dominante infrastructuur voor smart contracts blijft, terwijl staking yields en institutionele allocaties voor blijvende vraag zorgen. The $ETH #Ethereum Plan Massive pump loading $10,000 soon pic.twitter.com/7KRBscQazV — Crypto GEMs (@cryptogems555) August 29, 2025 Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. 