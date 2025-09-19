Kevin Durant odzyskał Bitcoiny z Coinbase warte fortunę

Kevin Durant, jedna z największych aktywnych gwiazd NBA. Zawodnik Houston Rockets, ponownie znalazł się w nagłówkach gazet. Tym razem nie chodzi jednak o sportowe sukcesy lub transferowe plotki.

Po latach Kevin Durant odzyskał Bitcoiny! KD na nowo ma dostęp do swojego dawno zapomnianego konta na Coinbase, gdzie trzymał Bitcoiny kupione niemal dekadę temu. Wartość tych aktywów wzrosła blisko 200-krotnie!

Powrót do dawno kupionych Bitcoinów

Durant i jego agent, Rich Kleiman, po raz pierwszy zetknęli się z Bitcoinem w 2016 roku. Inspiracją była nietypowa okazja – urodzinowa impreza organizowana przez inwestora Bena Horowitza. Jak wspominał Kleiman podczas konferencji CNBC Game Plan w Los Angeles:

Wówczas cena jednej monety oscylowała wokół 600 dolarów. Dziś to już blisko 117 tysięcy dolarów, co oznacza niemal 200-krotny wzrost wartości.

Problemem przez lata były jednak utracone dane logowania. Durant nie miał dostępu do środków, a portfel na Coinbase pozostawał zamrożony. Teraz, dzięki pomocy zespołu wsparcia Coinbase i narzędzi do resetowania, sprawa została rozwiązana. Brian Armstrong, CEO Coinbase, potwierdził sukces całej operacji w poście na platformie X.

Durant – inwestor, sportowiec i partner Coinbase

To nie pierwszy raz, gdy Durant pojawia się w kontekście Coinbase. Razem z Kleimanem inwestował w tę giełdę już w 2017 roku poprzez firmę venture capital Thirty Five Ventures.

Od 2021 roku pełnił też funkcję ambasadora marki. Jego relacja ze światem kryptowalut rozwijała się równolegle z karierą koszykarską,

Durant wpisuje się w trend sportowców sięgających po kryptowaluty. Tristan Thompson niedawno uruchomił własny projekt Web3, a Spencer Dinwiddie próbował nawet tokenizować swój kontrakt NBA. To dowód, że sektor sportu i blockchainu zacieśnia więzi szybciej, niż wielu mogło się spodziewać.

Nowe pokolenie projektów

Historia Duranta to przypomnienie, że wczesna decyzja inwestycyjna w Bitcoin mogła zmienić przyszłość finansową każdego, kto wykazał się cierpliwością. Ale dziś, obok klasycznego Bitcoina, na rynku pojawiają się projekty rozwijające jego potencjał. Jednym z nich jest Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper to innowacyjna warstwa druga, która łączy moc sieci Bitcoin z funkcjonalnościami znanymi z DeFi. Twórcy wykorzystali Solana Virtual Machine, aby transakcje były błyskawiczne i tanie, a jednocześnie dodali mechanizmy stakingu i obsługi aplikacji zdecentralizowanych.

Rdzeniem systemu jest token $HYPER, zgodny ze standardami ERC-20 i BEP-20. Użytkownicy mogą nim zarządzać przez popularne portfele, takie jak MetaMask, Trust Wallet czy Best Wallet.

Most między Bitcoinem a DeFi

Unikalnym elementem Bitcoin Hyper jest tzw. Bitcoin Relay. Dzięki niemu użytkownik może przenieść swoje BTC do warstwy drugiej i otrzymać token reprezentacyjny.

Ten token działa w ekosystemie Hyper i otwiera dostęp do nowoczesnych usług finansowych od yield farmingu, przez pożyczki, aż po zdecentralizowane giełdy.

Co ważne, wypłata środków odbywa się bez pośredników. System synchronizuje transakcje z głównym łańcuchem Bitcoina i zabezpiecza je za pomocą technologii zero-knowledge proofs. To rozwiązanie zwiększa prywatność i skalowalność całej sieci.

Dzięki temu Bitcoin Hyper buduje pomost między najbardziej rozpoznawalną kryptowalutą świata a nową generacją narzędzi finansowych. Można powiedzieć, że gdy Durant zyskał na swojej pasywnej inwestycji w BTC, nowe projekty takie jak $HYPER pozwalają aktywnie wykorzystywać ten kapitał.

Staking bez blokady

Wielu inwestorów odstraszają skomplikowane mechanizmy stakingu, które wymagają blokady środków na określony czas. Bitcoin Hyper eliminuje tę barierę.

Nagrody naliczane są automatycznie od momentu zakupu tokena. Środki można wypłacić w dowolnym momencie, co daje większą elastyczność i swobodę.

To rozwiązanie szczególnie przemawia do osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z kryptowalutami. Podobnie jak Durant w 2016 roku, nie trzeba być ekspertem, aby skorzystać z potencjału nowej technologii.

Bezpieczeństwo i przejrzystość

Każdy projekt nowych najlepszych memecoinów musi mierzyć się z pytaniem o bezpieczeństwo.

W przypadku Bitcoin Hyper audyt przeprowadziła firma Coinsult. Analiza kodu nie wykazała żadnych luk ani mechanizmów umożliwiających manipulację podażą.

To podejście kontrastuje z wieloma memecoinami, które opierają się głównie na marketingu. Hyper łączy innowacyjną technologię z zasadami otwartego rynku, co może zainteresować inwestorów szukających bardziej zrównoważonych projektów.

Ekosystem i przyszłość

Whitepaper Bitcoin Hyper dzieli rozwój na trzy etapy. Pierwszy to uruchomienie warstwy 2 i stakingu. Kolejny to wdrożenie. Ostatni etap to ozszerzenie interoperacyjności na inne łańcuchy, takie jak Polygon czy Arbitrum.

Część funkcji jest już aktywna. Działa most BTC, staking i podstawowe aplikacje DeFi.

Projekt ma ambicje stać się integralną częścią Web3, łącząc społeczności różnych sieci blockchain. Dzięki kompatybilności z ERC-20 i BEP-20, $HYPER już teraz integruje się z dziesiątkami narzędzi dostępnych na rynku.

Nowy rozdział w relacji sportu i blockchaina

Historia Kevina Duranta to przykład, jak technologia zmienia życie nie tylko inwestorów, ale też osób spoza świata finansów. Niegdyś przypadkowa rozmowa na urodzinach doprowadziła go do inwestycji, która dziś jest warta fortunę. Odzyskanie dostępu do konta Coinbase przypomina, że cierpliwość i otwartość na nowe rozwiązania mogą przynieść nieoczekiwane efekty.

Jednocześnie pojawienie się projektów takich jak Bitcoin Hyper dowodzi, że rynek kryptowalut nie stoi w miejscu. Z jednej strony mamy klasyczny Bitcoin – symbol stabilności i cyfrowego złota. Z drugiej – innowacyjne sieci warstwy drugiej, które oferują błyskawiczne transakcje, staking i integrację z DeFi.

To właśnie w takich przestrzeniach mogą pojawić się kolejne okazje inwestycyjne, które przyciągną zarówno profesjonalistów, jak i nowych użytkowników poszukujących najlepszego krypto do inwestycji.