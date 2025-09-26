Amerikaanse toezichthouders nemen een opvallende ontwikkeling onder de loep: plotselinge koersbewegingen bij beursgenoteerde bedrijven vlak vóórdat zij aankondigen Bitcoin of andere crypto’s te kopen. Volgens The Wall Street Journal hebben de SEC en Finra inmiddels meerdere bedrijven benaderd met zogeheten ‘inquiry letters’. Mogelijk is dit het begin van diepgaandere onderzoeken... Het bericht Koerssprongen voor crypto aankondigingen: SEC ruikt insider trading verscheen het eerst op Blockchain Stories. Amerikaanse toezichthouders nemen een opvallende ontwikkeling onder de loep: plotselinge koersbewegingen bij beursgenoteerde bedrijven vlak vóórdat zij aankondigen Bitcoin of andere crypto’s te kopen. Volgens The Wall Street Journal hebben de SEC en Finra inmiddels meerdere bedrijven benaderd met zogeheten ‘inquiry letters’. Mogelijk is dit het begin van diepgaandere onderzoeken... Het bericht Koerssprongen voor crypto aankondigingen: SEC ruikt insider trading verscheen het eerst op Blockchain Stories.