Markt blijft crashen ondanks positieve regulatie ontwikkelingen

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram De cryptomarkt kreeg vannacht opnieuw een harde klap. Terwijl er juist positief nieuws kwam uit America rond SEC Project Crypto en het akkoord van Ripple, volgde er een scherpe daling. In totaal werden meer dan $530 miljoen aan posities geliquideerd, vooral long traders die te optimistisch in de markt zaten. Het gevolg was een kettingreactie die de koersen verder omlaag trok en het sentiment opnieuw zwaar onder druk zette. Positief nieuws ondergesneeuwd Normaal gesproken reageert de markt opgelucht op duidelijkheid vanuit toezichthouders. Het Project Crypto van de SEC moet juist meer ruimte creëren voor innovatie, terwijl het akkoord rond Ripple een einde leek te maken aan jarenlange juridische onzekerheid. Toch wisten deze berichten het negatieve sentiment niet te keren. Beleggers kozen massaal voor de uitgang, uit angst voor nog meer neerwaartse beweging. Analisten wijzen erop dat de markt op dit moment in een fase zit waarin fundamenteel nieuws nauwelijks invloed heeft, zolang de leveraged posities en speculatieve druk de boventoon voeren. $530 miljoen aan liquidaties De verklaring voor de scherpe daling ligt vooral in de enorme hoeveelheid leveraged posities. Zodra de koersen een belangrijke support doorbraken, volgden automatische liquidaties. Volgens data van meerdere platforms ging het in totaal om $530 miljoen die in korte tijd werd weggevaagd. Het grootste deel daarvan kwam van long traders die hadden ingezet op een stijging. In plaats van herstel zorgden de liquidaties juist voor extra verkoopdruk. Binnen enkele uren verdampte een groot deel van de recente winst in de markt. Technische signalen bevestigen zwakte Technische indicatoren versterken het beeld dat de markt broos blijft. De Relative Strength Index zakte terug naar 39, wat wijst op gebrek aan koopkracht. De MACD draaide opnieuw richting bearish terrein, al lijkt een ommekeer mogelijk. De Bollinger Bands laten zien dat de volatiliteit extreem hoog blijft. Dat betekent dat de kans groot is dat de koersen in de komende dagen onrustig blijven, met risico op verdere dalingen als belangrijke steunlijnen breken. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Elke crypto investeerder zoekt naar de volgende munt die in waarde kan exploderen. Geopolitieke spanningen en economische onzekerheden hebben vaak een positief effect op de markt. Wat betekent dit voor beleggers? Voor korte termijn traders is het duidelijk dat voorzichtigheid belangrijk is. De bezem is door de markt gegaan, maar dat gaat vaak gepaard met veel onzekerheid. Als de liquidaties wegebben, kan er ruimte ontstaan voor herstel. Voor lange termijn beleggers is de situatie genuanceerder. De positieve ontwikkelingen rond Ripple en de SEC kunnen juist een fundament leggen voor een stabielere toekomst. Maar op dit moment overschaduwen de liquidaties en het zwakke sentiment elk stukje goed nieuws. Hoe nu verder? De crash toont opnieuw de kwetsbaarheid van de cryptomarkt. Ondanks belangrijke stappen in regelgeving en juridische duidelijkheid, blijven leveraged posities en sentiment de koers bepalen. Zolang grote spelers risico’s afbouwen en kleinere beleggers schrikken van de volatiliteit, zal herstel fragiel blijven. De komende weken wordt cruciaal of de markt rust weet te vinden, en of Bitcoin als grootste munt de stabiliteit kan terugbrengen waar de rest van de sector zo hard naar verlangt. Het bericht Markt blijft crashen ondanks positieve regulatie ontwikkelingen is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.