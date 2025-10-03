Melania Trump creëert controverse met nieuwe AI crypto video

ExchangeDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvents
More
Blue Chip Blitz
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Instagram! Check onze Instagram   Een opvallende video van Melania Trump zorgt opnieuw voor opschudding binnen de crypto gemeenschap. Het fragment, waarin de voormalig first lady in een futuristisch decor verschijnt, roept vragen op over de rol van AI in digitale campagnes en de link met memecoins die eerder dit jaar al voor opschudding zorgden. AI video wekt vragen op Op X deelde Melania een korte clip waarin een AI versie van haarzelf plotseling in een wolkenkrabber lijkt te verschijnen, mogelijk de Trump Tower. Zonder een woord te zeggen kijkt ze de camera in, waarna de tekst “Into The Future” verschijnt. De video werd gedeeld via een account dat eerder betrokken was bij de promotie van de Melania meme (MELANIA) coin en wekt vooral vragen op onder de crypto gemeenschap en critici. Wordt AI straks gebruikt om nietswetende beleggers te misleiden in crypto memo’s? Into The Future@TrueMELANIAmeme https://t.co/eles222J1r — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) October 1, 2025 Het gebruik van AI video’s is niet nieuw binnen de Trump familie. De Amerikaanse president heeft zelf meerdere malen al AI video’s ingezet en gedeeld op zijn eigen X kanaal, wat vaker tot ophef heeft geleid. Zo deelde Trump een post met hemzelf verkleed als paus en bekritiseerd hij openlijk de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Hakeem Jeffries, en plaatst hij een AI afbeelden van Jeffries met een sombrero en snor. Hoewel de AI video geen directe link legt met de munt, valt de timing op: juist nu maakt de Melania memecoin een bescheiden herstel door. De Melania memecoin verloor sinds de lancering bijna 98% van zijn waarde, maar maakte de afgelopen week een bescheiden herstel door van +9,9%. De koers staat nu op $0,1807, nog altijd ver verwijderd van de piek van $13,05. Ook de officiële Trump memecoin (TRUMP) steeg licht, met +1,1% in de afgelopen 24 uur. Tot dusver lijken de AI video’s dus nauwelijks koersbewegingen te veroorzaken. Crypto scams en politieke inmenging in memecoins is zorgwekkend Het gebruik van AI in combinatie met crypto munten roept zorgen op. Zo waren memecoins dit jaar het toneel voor scams. Denk bijvoorbeeld aan het Libra (LIBRA) schandaal, een crypto munt dat werd gepromoot door de Argentijnse president Javier Milei en dat plots een rug pull bleek te zijn. Beleggers in de token verloren vrijwel al hun geld. Daarnaast hebben investeerders miljarden dollars zien verdampen in andere memecoin beleggingen, zo verloor de TRUMP memecoin alleen al ruim $7 miljard aan waarde sinds begin dit jaar. Ook is de politieke inmenging van Donald & Melania Trump in de memecoin markt zorgelijk. Zo stappen onwetende beleggers massaal in de memecoins van de Amerikaanse president en de First Lady terwijl de grootste hoeveelheid van de munten is in handen van Trump en Melania zelf. Beiden verdienen ze dus miljoenen dollars aan de handel van hun memecoin en gebruiken ze hun politieke platform en bekendheid om de tokens te hypen. Politici en economen hebben al vaak kritiek geuit, zo gaf de bekende goud bull Peter Schiff aan dat het illegaal moet zijn voor de president van de Verenigde Staten om zijn eigen memecoin te gebruiken als politiek middel. Zo kunnen de munten gekocht worden om een etentje met de president te krijgen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Melania Trump creëert controverse met nieuwe AI crypto video is geschreven door Thomas van Welsenes en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Instagram! Check onze Instagram   Een opvallende video van Melania Trump zorgt opnieuw voor opschudding binnen de crypto gemeenschap. Het fragment, waarin de voormalig first lady in een futuristisch decor verschijnt, roept vragen op over de rol van AI in digitale campagnes en de link met memecoins die eerder dit jaar al voor opschudding zorgden. AI video wekt vragen op Op X deelde Melania een korte clip waarin een AI versie van haarzelf plotseling in een wolkenkrabber lijkt te verschijnen, mogelijk de Trump Tower. Zonder een woord te zeggen kijkt ze de camera in, waarna de tekst “Into The Future” verschijnt. De video werd gedeeld via een account dat eerder betrokken was bij de promotie van de Melania meme (MELANIA) coin en wekt vooral vragen op onder de crypto gemeenschap en critici. Wordt AI straks gebruikt om nietswetende beleggers te misleiden in crypto memo’s? Into The Future@TrueMELANIAmeme https://t.co/eles222J1r — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) October 1, 2025 Het gebruik van AI video’s is niet nieuw binnen de Trump familie. De Amerikaanse president heeft zelf meerdere malen al AI video’s ingezet en gedeeld op zijn eigen X kanaal, wat vaker tot ophef heeft geleid. Zo deelde Trump een post met hemzelf verkleed als paus en bekritiseerd hij openlijk de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Hakeem Jeffries, en plaatst hij een AI afbeelden van Jeffries met een sombrero en snor. Hoewel de AI video geen directe link legt met de munt, valt de timing op: juist nu maakt de Melania memecoin een bescheiden herstel door. De Melania memecoin verloor sinds de lancering bijna 98% van zijn waarde, maar maakte de afgelopen week een bescheiden herstel door van +9,9%. De koers staat nu op $0,1807, nog altijd ver verwijderd van de piek van $13,05. Ook de officiële Trump memecoin (TRUMP) steeg licht, met +1,1% in de afgelopen 24 uur. Tot dusver lijken de AI video’s dus nauwelijks koersbewegingen te veroorzaken. Crypto scams en politieke inmenging in memecoins is zorgwekkend Het gebruik van AI in combinatie met crypto munten roept zorgen op. Zo waren memecoins dit jaar het toneel voor scams. Denk bijvoorbeeld aan het Libra (LIBRA) schandaal, een crypto munt dat werd gepromoot door de Argentijnse president Javier Milei en dat plots een rug pull bleek te zijn. Beleggers in de token verloren vrijwel al hun geld. Daarnaast hebben investeerders miljarden dollars zien verdampen in andere memecoin beleggingen, zo verloor de TRUMP memecoin alleen al ruim $7 miljard aan waarde sinds begin dit jaar. Ook is de politieke inmenging van Donald & Melania Trump in de memecoin markt zorgelijk. Zo stappen onwetende beleggers massaal in de memecoins van de Amerikaanse president en de First Lady terwijl de grootste hoeveelheid van de munten is in handen van Trump en Melania zelf. Beiden verdienen ze dus miljoenen dollars aan de handel van hun memecoin en gebruiken ze hun politieke platform en bekendheid om de tokens te hypen. Politici en economen hebben al vaak kritiek geuit, zo gaf de bekende goud bull Peter Schiff aan dat het illegaal moet zijn voor de president van de Verenigde Staten om zijn eigen memecoin te gebruiken als politiek middel. Zo kunnen de munten gekocht worden om een etentje met de president te krijgen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Melania Trump creëert controverse met nieuwe AI crypto video is geschreven door Thomas van Welsenes en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Melania Trump creëert controverse met nieuwe AI crypto video

By: Coinstats
2025/10/03 18:46
Melania Meme
MELANIA$0.0981-8.80%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.205-5.39%
Meteora
MET$0.1686-3.60%
Sleepless AI
AI$0.05916-8.17%
Wink
LIKE$0.004741-5.31%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Instagram! Check onze Instagram   Een opvallende video van Melania Trump zorgt opnieuw voor opschudding binnen de crypto gemeenschap. Het fragment, waarin de voormalig first lady in een futuristisch decor verschijnt, roept vragen op over de rol van AI in digitale campagnes en de link met memecoins die eerder dit jaar al voor opschudding zorgden. AI video wekt vragen op Op X deelde Melania een korte clip waarin een AI versie van haarzelf plotseling in een wolkenkrabber lijkt te verschijnen, mogelijk de Trump Tower. Zonder een woord te zeggen kijkt ze de camera in, waarna de tekst “Into The Future” verschijnt. De video werd gedeeld via een account dat eerder betrokken was bij de promotie van de Melania meme (MELANIA) coin en wekt vooral vragen op onder de crypto gemeenschap en critici. Wordt AI straks gebruikt om nietswetende beleggers te misleiden in crypto memo’s? Into The Future@TrueMELANIAmeme https://t.co/eles222J1r — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) October 1, 2025 Het gebruik van AI video’s is niet nieuw binnen de Trump familie. De Amerikaanse president heeft zelf meerdere malen al AI video’s ingezet en gedeeld op zijn eigen X kanaal, wat vaker tot ophef heeft geleid. Zo deelde Trump een post met hemzelf verkleed als paus en bekritiseerd hij openlijk de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Hakeem Jeffries, en plaatst hij een AI afbeelden van Jeffries met een sombrero en snor. Hoewel de AI video geen directe link legt met de munt, valt de timing op: juist nu maakt de Melania memecoin een bescheiden herstel door. De Melania memecoin verloor sinds de lancering bijna 98% van zijn waarde, maar maakte de afgelopen week een bescheiden herstel door van +9,9%. De koers staat nu op $0,1807, nog altijd ver verwijderd van de piek van $13,05. Ook de officiële Trump memecoin (TRUMP) steeg licht, met +1,1% in de afgelopen 24 uur. Tot dusver lijken de AI video’s dus nauwelijks koersbewegingen te veroorzaken. Crypto scams en politieke inmenging in memecoins is zorgwekkend Het gebruik van AI in combinatie met crypto munten roept zorgen op. Zo waren memecoins dit jaar het toneel voor scams. Denk bijvoorbeeld aan het Libra (LIBRA) schandaal, een crypto munt dat werd gepromoot door de Argentijnse president Javier Milei en dat plots een rug pull bleek te zijn. Beleggers in de token verloren vrijwel al hun geld. Daarnaast hebben investeerders miljarden dollars zien verdampen in andere memecoin beleggingen, zo verloor de TRUMP memecoin alleen al ruim $7 miljard aan waarde sinds begin dit jaar. Ook is de politieke inmenging van Donald & Melania Trump in de memecoin markt zorgelijk. Zo stappen onwetende beleggers massaal in de memecoins van de Amerikaanse president en de First Lady terwijl de grootste hoeveelheid van de munten is in handen van Trump en Melania zelf. Beiden verdienen ze dus miljoenen dollars aan de handel van hun memecoin en gebruiken ze hun politieke platform en bekendheid om de tokens te hypen. Politici en economen hebben al vaak kritiek geuit, zo gaf de bekende goud bull Peter Schiff aan dat het illegaal moet zijn voor de president van de Verenigde Staten om zijn eigen memecoin te gebruiken als politiek middel. Zo kunnen de munten gekocht worden om een etentje met de president te krijgen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Melania Trump creëert controverse met nieuwe AI crypto video is geschreven door Thomas van Welsenes en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Will Bitcoin Soar or Stumble Next?

Will Bitcoin Soar or Stumble Next?

The post Will Bitcoin Soar or Stumble Next? appeared on BitcoinEthereumNews.com. With the Federal Reserve’s forthcoming decision on interest rates causing speculation, Bitcoin‘s value remains stable at $115,400. China’s surprising maneuvers in the financial landscape have shifted expected market trends, prompting deeper examination by investors into analysts’ past evaluations regarding rate reductions. Continue Reading:Will Bitcoin Soar or Stumble Next? Source: https://en.bitcoinhaber.net/will-bitcoin-soar-or-stumble-next
COM
COM$0.004948-4.68%
LayerNet
NET$0.00000205-6.81%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:09
Forward Industries zet $4 miljard in om Solana bezit uit te breiden

Forward Industries zet $4 miljard in om Solana bezit uit te breiden

Forward Industries gooit het roer om met een flinke financiële zet: het bedrijf lanceert een zogeheten “At The Market” aandelenprogramma van maar liefst $4 miljard. Het programma geeft het bedrijf flexibiliteit om op elk gewenst moment aandelen te verkopen, wat vooral handig is voor het uitbreiden van hun Solana treasury... Het bericht Forward Industries zet $4 miljard in om Solana bezit uit te breiden verscheen het eerst op Blockchain Stories.
Meteora
MET$0.1685-3.65%
MANTRA
OM$0.09259-4.65%
OP
OP$0.3586-5.65%
Share
Coinstats2025/09/18 01:31
Crypto Whales Bet Big On The Top Crypto Presales: Should You Buy These Crypto Presales Before 2026?

Crypto Whales Bet Big On The Top Crypto Presales: Should You Buy These Crypto Presales Before 2026?

Tracking every movement in the crypto presale market is nearly impossible. But if we follow crypto whales, we might get a hint of which presale could deliver the highest returns. Right now, big-spending traders are highlighting projects such as EcoYield, a next-gen RWA platform; BlockDAG, a layer-1 network; and Remittix, a crypto-to-fiat app. These projects […] The post Crypto Whales Bet Big On The Top Crypto Presales: Should You Buy These Crypto Presales Before 2026? appeared first on Live Bitcoin News.
TOP Network
TOP$0.000096-0.10%
GET
GET$0.00084-5.29%
Hive Intelligence
HINT$0.002898-6.87%
Share
LiveBitcoinNews2025/11/04 19:12

Trending News

More

Will Bitcoin Soar or Stumble Next?

Forward Industries zet $4 miljard in om Solana bezit uit te breiden

Crypto Whales Bet Big On The Top Crypto Presales: Should You Buy These Crypto Presales Before 2026?

SWIFT Integrating XRP Ledger In 2026 – Reality Or Hype?

Exclusive Interview with Astar Founder: Sounding the Web3 Horn in Japan, Major Update for "Sony Chain" Coming in a few months

Quick Reads

More

What Drives Dino Tycoon (TYCOON) Price? 7 Factors You Must Watch

What is Dino Tycoon TYCOON? An Introduction to Cryptocurrency

MYX Finance: A Rising Force in Decentralized Finance

CROS: Revolutionizing Game Advertising with Blockchain and AI

How to Buy Dino Tycoon (TYCOON)

Crypto Prices

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,902.38
$103,902.38$103,902.38

-1.74%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,511.50
$3,511.50$3,511.50

-2.15%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$161.78
$161.78$161.78

-2.97%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2721
$2.2721$2.2721

-2.35%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.16443
$0.16443$0.16443

-1.51%