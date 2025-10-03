Melania Trump creëert controverse met nieuwe AI crypto video

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Instagram! Check onze Instagram Een opvallende video van Melania Trump zorgt opnieuw voor opschudding binnen de crypto gemeenschap. Het fragment, waarin de voormalig first lady in een futuristisch decor verschijnt, roept vragen op over de rol van AI in digitale campagnes en de link met memecoins die eerder dit jaar al voor opschudding zorgden. AI video wekt vragen op Op X deelde Melania een korte clip waarin een AI versie van haarzelf plotseling in een wolkenkrabber lijkt te verschijnen, mogelijk de Trump Tower. Zonder een woord te zeggen kijkt ze de camera in, waarna de tekst “Into The Future” verschijnt. De video werd gedeeld via een account dat eerder betrokken was bij de promotie van de Melania meme (MELANIA) coin en wekt vooral vragen op onder de crypto gemeenschap en critici. Wordt AI straks gebruikt om nietswetende beleggers te misleiden in crypto memo’s? Into The Future@TrueMELANIAmeme https://t.co/eles222J1r — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) October 1, 2025 Het gebruik van AI video’s is niet nieuw binnen de Trump familie. De Amerikaanse president heeft zelf meerdere malen al AI video’s ingezet en gedeeld op zijn eigen X kanaal, wat vaker tot ophef heeft geleid. Zo deelde Trump een post met hemzelf verkleed als paus en bekritiseerd hij openlijk de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Hakeem Jeffries, en plaatst hij een AI afbeelden van Jeffries met een sombrero en snor. Hoewel de AI video geen directe link legt met de munt, valt de timing op: juist nu maakt de Melania memecoin een bescheiden herstel door. De Melania memecoin verloor sinds de lancering bijna 98% van zijn waarde, maar maakte de afgelopen week een bescheiden herstel door van +9,9%. De koers staat nu op $0,1807, nog altijd ver verwijderd van de piek van $13,05. Ook de officiële Trump memecoin (TRUMP) steeg licht, met +1,1% in de afgelopen 24 uur. Tot dusver lijken de AI video’s dus nauwelijks koersbewegingen te veroorzaken. Crypto scams en politieke inmenging in memecoins is zorgwekkend Het gebruik van AI in combinatie met crypto munten roept zorgen op. Zo waren memecoins dit jaar het toneel voor scams. Denk bijvoorbeeld aan het Libra (LIBRA) schandaal, een crypto munt dat werd gepromoot door de Argentijnse president Javier Milei en dat plots een rug pull bleek te zijn. Beleggers in de token verloren vrijwel al hun geld. Daarnaast hebben investeerders miljarden dollars zien verdampen in andere memecoin beleggingen, zo verloor de TRUMP memecoin alleen al ruim $7 miljard aan waarde sinds begin dit jaar. Ook is de politieke inmenging van Donald & Melania Trump in de memecoin markt zorgelijk. Zo stappen onwetende beleggers massaal in de memecoins van de Amerikaanse president en de First Lady terwijl de grootste hoeveelheid van de munten is in handen van Trump en Melania zelf. Beiden verdienen ze dus miljoenen dollars aan de handel van hun memecoin en gebruiken ze hun politieke platform en bekendheid om de tokens te hypen. Politici en economen hebben al vaak kritiek geuit, zo gaf de bekende goud bull Peter Schiff aan dat het illegaal moet zijn voor de president van de Verenigde Staten om zijn eigen memecoin te gebruiken als politiek middel. Zo kunnen de munten gekocht worden om een etentje met de president te krijgen. Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Melania Trump creëert controverse met nieuwe AI crypto video is geschreven door Thomas van Welsenes en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.