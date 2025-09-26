The post Melanion Capital aims to raise $58.5 million for Bitcoin treasury appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Takeaways Melanion Capital, a French investment firm, is raising €50 million ($58.5 million) for a Bitcoin treasury strategy, the first of its kind in Europe. Institutional adoption of Bitcoin as a treasury asset is growing globally, with more companies allocating significant funds into BTC. Melanion Capital, a French private investment firm, aims to raise €50 million (around $58.5 million) for a Bitcoin treasury strategy, positioning itself as Europe’s first private model with funds fully allocated to BTC assets. The initiative reflects growing institutional adoption of Bitcoin treasury strategies across global markets. Companies increasingly follow corporate Bitcoin allocation models, with some firms accumulating substantial holdings. French institutional interest in Bitcoin has accelerated recently. Capital B, formerly known as The Blockchain Group, recently added 552 Bitcoin to its treasury, bringing its holdings to 2,800 BTC valued at $312 million. The trend extends beyond Europe. Brazilian fintech Méliuz secured $32.5 million in an oversubscribed offering to expand its BTC holdings, while Tether-backed Twenty-One Capital raised $685 million through a second note sale specifically for Bitcoin acquisition. Corporate Bitcoin holdings have grown substantially, with some institutional portfolios exceeding 25,000 BTC. Melanion Capital’s fundraising effort positions the Paris-based firm to capitalize on this institutional shift toward cryptocurrency treasury reserves. Source: https://cryptobriefing.com/melanion-capital-raises-58m-for-bitcoin-treasury/The post Melanion Capital aims to raise $58.5 million for Bitcoin treasury appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Takeaways Melanion Capital, a French investment firm, is raising €50 million ($58.5 million) for a Bitcoin treasury strategy, the first of its kind in Europe. Institutional adoption of Bitcoin as a treasury asset is growing globally, with more companies allocating significant funds into BTC. Melanion Capital, a French private investment firm, aims to raise €50 million (around $58.5 million) for a Bitcoin treasury strategy, positioning itself as Europe’s first private model with funds fully allocated to BTC assets. The initiative reflects growing institutional adoption of Bitcoin treasury strategies across global markets. Companies increasingly follow corporate Bitcoin allocation models, with some firms accumulating substantial holdings. French institutional interest in Bitcoin has accelerated recently. Capital B, formerly known as The Blockchain Group, recently added 552 Bitcoin to its treasury, bringing its holdings to 2,800 BTC valued at $312 million. The trend extends beyond Europe. Brazilian fintech Méliuz secured $32.5 million in an oversubscribed offering to expand its BTC holdings, while Tether-backed Twenty-One Capital raised $685 million through a second note sale specifically for Bitcoin acquisition. Corporate Bitcoin holdings have grown substantially, with some institutional portfolios exceeding 25,000 BTC. Melanion Capital’s fundraising effort positions the Paris-based firm to capitalize on this institutional shift toward cryptocurrency treasury reserves. Source: https://cryptobriefing.com/melanion-capital-raises-58m-for-bitcoin-treasury/

Melanion Capital aims to raise $58.5 million for Bitcoin treasury

By: BitcoinEthereumNews
2025/09/26 01:02
BRC20.COM
COM$0.016594-2.65%
KIND
KIND$0.001903-32.66%
Moonveil
MORE$0.07685-9.55%
Bitcoin
BTC$109,281.37-3.73%
B
B$0.31537-5.49%

Key Takeaways

  • Melanion Capital, a French investment firm, is raising €50 million ($58.5 million) for a Bitcoin treasury strategy, the first of its kind in Europe.
  • Institutional adoption of Bitcoin as a treasury asset is growing globally, with more companies allocating significant funds into BTC.

Melanion Capital, a French private investment firm, aims to raise €50 million (around $58.5 million) for a Bitcoin treasury strategy, positioning itself as Europe’s first private model with funds fully allocated to BTC assets.

The initiative reflects growing institutional adoption of Bitcoin treasury strategies across global markets. Companies increasingly follow corporate Bitcoin allocation models, with some firms accumulating substantial holdings.

French institutional interest in Bitcoin has accelerated recently. Capital B, formerly known as The Blockchain Group, recently added 552 Bitcoin to its treasury, bringing its holdings to 2,800 BTC valued at $312 million.

The trend extends beyond Europe. Brazilian fintech Méliuz secured $32.5 million in an oversubscribed offering to expand its BTC holdings, while Tether-backed Twenty-One Capital raised $685 million through a second note sale specifically for Bitcoin acquisition.

Corporate Bitcoin holdings have grown substantially, with some institutional portfolios exceeding 25,000 BTC. Melanion Capital’s fundraising effort positions the Paris-based firm to capitalize on this institutional shift toward cryptocurrency treasury reserves.

Source: https://cryptobriefing.com/melanion-capital-raises-58m-for-bitcoin-treasury/

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Bitcoin ETFs Outpace Ethereum With $2.9B Weekly Surge

Bitcoin ETFs Outpace Ethereum With $2.9B Weekly Surge

The surge follows a difficult August, when investors pulled out more than $750 million while rotating capital into Ethereum-focused funds. […] The post Bitcoin ETFs Outpace Ethereum With $2.9B Weekly Surge appeared first on Coindoo.
Moonveil
MORE$0.07694-9.45%
Share
Coindoo2025/09/18 01:15
Share
DBS lists Franklin Templeton’s sgBENJI token and Ripple’s RLUSD stablecoin on its exchange

DBS lists Franklin Templeton’s sgBENJI token and Ripple’s RLUSD stablecoin on its exchange

DBS lists Franklin Templeton’s sgBENJI token and Ripple’s RLUSD stablecoin on its exchange.
TokenFi
TOKEN$0.01146-6.29%
Share
Cryptopolitan2025/09/18 13:20
Share
What are Non-Fungible Tokens? (NFT) How It Works

What are Non-Fungible Tokens? (NFT) How It Works

Hey crypto enthusiasts, have you ever thought about purchasing an NFT? Do you know one thing? NFT offers various benefits to users, and its use cases are long and wide-ranging. Applications for NFTs exist in distinct fields such as real estate, domain names, music, and visual arts. Despite the bright future of NFTs, it is ... Read more The post What are Non-Fungible Tokens? (NFT) How It Works appeared first on BiteMyCoin.
NFT
NFT$0.0000004346-0.34%
Everscale
EVER$0.01579-7.66%
RealLink
REAL$0.05969-7.12%
Share
Bitemycoin2025/09/26 02:30
Share

Trending News

More

Bitcoin ETFs Outpace Ethereum With $2.9B Weekly Surge

DBS lists Franklin Templeton’s sgBENJI token and Ripple’s RLUSD stablecoin on its exchange

What are Non-Fungible Tokens? (NFT) How It Works

Ripple’s XRP ETF Countdown: Could This Be the Spark for a $5–$7 Surge?

SharpLink Partners with Superstate to Launch Tokenized SBET on Ethereum