Metaplanet купила BTC на $11,8 млн, увеличив запасы

Metaplanet снова расширила свои Bitcoin-резервы. Компания приобрела 103 токена за 1,736 млрд иен, или около $11,8 млн. Это часть ее текущей казначейской стратегии. На фоне этой новости интерес инвесторов подогревают связанные с BTC проекты, такие как Bitcoin Hyper.

Котирующаяся в Токио компания теперь владеет в общей сложности 18,991 BTC. Средняя цена покупки составила 15,05 млн иен за монету. В долларовом эквиваленте запас оценивается более чем в $2,14 млрд по текущим курсам.

Покупка произошла всего через неделю после того, как Metaplanet добавила 775 биткоинов в свой баланс. Это показывает быстрый темп накопления.

Последняя покупка стала частью Bitcoin Treasury Operations. Эта стратегия была формализована в прошлом году для позиционирования Bitcoin как основного корпоративного резервного актива. В рамках этого подхода Metaplanet привлекает капитал через эмиссию акций и облигационные программы. Затем выручку направляют непосредственно на приобретение Биткоинов.

Частичное погашение облигаций 19-и серии свидетельствует об оптимизации баланса

В рамках управления своим балансом Metaplanet также выкупила обыкновенные облигации 19-й серии на сумму 3 млрд иен (около $20,4 млн). Частичное погашение отражает стремление компании оптимизировать обязательства.

Metaplanet привлекла внимание на финансовых рынках своей активной позицией в отношении цифровых активов. Отраслевые обозреватели часто называют ее “азиатской MicroStrategy”. Компания повторила стратегию американской компании-разработчика программного обеспечения по привлечению корпоративного финансирования. Целью выбрано создание огромной биткоин-базы.

Metaplanet активно использует права на приобретение акций для привлечения капитала. Ранее в этом месяце после исполнения ордеров было выпущено более 4,9 млн новых акций, что позволило дополнительно профинансировать ее покупки в криптовалюте.

Стратегия Metaplanet основана на долгосрочной ценности Bitcoin над фиатными резервами

В документах компании также описывается использование уникальных показателей эффективности. Среди них “BTC Yield” и “BTC Gain” для измерения стоимости для акционеров в терминах Bitcoin, а не традиционной прибыли и убытков. За квартал Metaplanet отчиталась о 29,1% BTC Yield. Это показывает, как ее холдинги на акцию продолжают расти несмотря на размывание капитала.

Быстрое накопление также отражает растущую роль Японии в цифровых активах. Это происходит в то время, когда регулятивная ясность в США вызвала новый институциональный интерес.

Агрессивная позиция компании происходит на фоне волатильных рынков. Bitcoin торгуется около $113,000 в последние дни. Он слегка откатился после установления рекордных максимумов в начале месяца.

Для акционеров Metaplanet ставка ясна. Менеджмент неоднократно утверждал, что Bitcoin предлагает превосходное долгосрочное сохранение стоимости по сравнению с фиатными денежными резервами. Роль компании – максимизировать Bitcoin на акцию через дисциплинированное финансирование.

Bitcoin Hyper на предпродаже собрал больше $11 млн: лучшее решение для Биткоина

Команда Bitcoin Hyper решила изменить архитектуру самого Биткоина.Это первый Layer 2 для Bitcoin на базе Solana Virtual Machine (SVM). Будут исправлены основные проблемы сети. Скорость будет выше, комиссии ниже. И больше удобства для пользователей.

Высокие комиссии в сети BTC в моменты перегрузок могут достигать $20. Скорость обработки транзакций тоже оставляет желать лучшего. Иногда операции часами ожидают подтверждения. Bitcoin Hyper открывает эру быстрых и дешевых транзакций. Теперь Биткоин становится тем, ради чего и был создан. Ведь это изначально удобный инструмент для децентрализованных платежей!

Ранние инвесторы могут поместить свои $HYPER в стейкинг пул сразу после покупки. Так они получат APY в размере до 101%. Аудит Coinsult подтвердил, что смарт-контракты Bitcoin Hyper полностью безопасны.

Подробнее об экосистеме вы можете узнать на официальном сайте, там же сейчас продается и токен $HYPER по самой низкой стоимости. Купить $HYPER можно по $0,012775. Сборы предпродажи уже перешагнули отметку в $11 млн.

